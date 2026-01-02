Argentina lidera la adopción de criptomonedas: uso masivo y expansión del ecosistema

Durante 2025, el uso de criptomonedas en Argentina continuó su expansión, consolidando al país como líder regional en adopción. Según datos de Chainalysis incluidos en el informe, el 19,8% de la población utiliza algún tipo de activo cripto, una cifra que no solo encabeza Latinoamérica sino que también ubica al país entre los primeros 20 del mundo en términos de penetración de estos activos digitales.

Esta adopción creciente se explica por varios factores: muchos argentinos buscan protección frente a la inflación y la volatilidad del peso, mientras que otros utilizan las criptomonedas como una vía más ágil para pagar, cobrar o mover dinero fuera del sistema financiero tradicional.

¿Qué criptomonedas dominan el mercado?

El informe destaca que las stablecoins son las más utilizadas, sobre todo como herramienta de resguardo y para transferencias internacionales. En la plataforma Decrypto, por ejemplo, aproximadamente el 80% de las transacciones se realizan con USDT, una de las stablecoins más populares por su paridad con el dólar.

Bitcoin, por su parte, mantiene un rol importante como reserva de valor, aunque con menor volumen transaccional que las stablecoins. En diferentes plataformas, la adopción de criptoactivos varía mes a mes dependiendo de factores estacionales como vacaciones, aguinaldos o eventos económicos.

Perfil del usuario cripto argentino

El uso de criptomonedas en Argentina abarca diversos perfiles demográficos, aunque predominan ciertos grupos:

* En Decrypto, el 70% de los usuarios son hombres, con una edad promedio de 35 años, principalmente en grandes ciudades.

* Satoshi Tango identifica una base de 80% masculina y 20% femenina, con edades que van de 35 a 65 años, concentrándose en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza.

* Las plataformas en general observan una creciente participación femenina y de menores de 30 años, aunque el segmento más fuerte sigue siendo el de 25 a 34 años.

Esta diversidad indica que las criptomonedas ya no son exclusivas de perfiles técnicos o inversores de alto riesgo, sino que se han extendido a segmentos más amplios de la sociedad.

Empresas y mercado corporativo

Además del uso individual, las Pymes y empresas argentinas están explorando soluciones cripto para optimizar costos, mejorar procesos internos y facilitar pagos internacionales. Aunque el uso corporativo aún es incipiente, está ganando terreno como una nueva vertical del ecosistema.

Este interés empresarial es un indicio de que la adopción no se limita al ahorro o al intercambio de valor, sino que también está permeando el mundo corporativo y de negocios digitales.