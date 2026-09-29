¿Argentina, próximo hub cripto de la región?: las claves de una oportunidad millonaria

Resumen Ejecutivo Brasil exige a los PSAV inmovilizar entre u$s2 millones y u$s7 millones de capital desde octubre, forzando la salida de firmas como Lemon .

exige a los inmovilizar entre de capital desde octubre, forzando la salida de firmas como . El régimen argentino exige solo u$s150.000 de capital, posicionando al país como un potencial hub regional de finanzas digitales frente a los nuevos costos brasileños.

de capital, posicionando al país como un potencial frente a los nuevos costos brasileños. El mercado cripto local alcanza u$s88.500 millones y las startups fintech-cripto captaron u$s159 millones en 2026, destacándose rondas de Ualá y Mendel.

El mercado latinoamericano de criptomonedas atraviesa un cambio de escenario. Brasil, hasta ahora uno de los principales destinos regionales para las compañías del sector, endurecerá desde octubre los requisitos para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Las nuevas reglas contemplan que las empresas deberán inmovilizar entre u$s2 millones y u$s7 millones de capital, dependiendo de su actividad. Además, las exchanges registradas deberán reportar determinadas transferencias hacia billeteras frías, en línea con las exigencias de prevención de lavado.

El impacto ya comenzó a sentirse. según trascendió, Lemon decidió abandonar el mercado brasileño debido a que la cantidad de clientes y el negocio generado allí no justificaban el capital requerido.

La oportunidad que mira Argentina

El contraste regulatorio coloca a la Argentina en una posición particular.

Mientras Brasil exige niveles de capital significativamente mayores, el régimen argentino para los PSAV contempla un requisito de capital de u$s150.000, junto con obligaciones vinculadas con registro, custodia, ciberseguridad, prevención del lavado y divulgación de riesgos.

La diferencia podría convertirse en un factor de atracción para compañías que busquen establecer en el país parte de sus operaciones regionales.

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, señaló que la Argentina avanza hacia un modelo regulado que busca combinar supervisión e innovación, con el objetivo de consolidarse como un hub regional para las finanzas digitales.

Argentina ya tiene un mercado cripto de peso

La oportunidad no parte de cero.

De acuerdo con los datos difundidos, Brasil concentra un mercado de activos virtuales estimado en u$s252.500 millones, mientras que Argentina alcanza los u$s88.500 millones y México los u$s77.600 millones.

Ese volumen se combina con una elevada adopción local de criptomonedas y stablecoins, particularmente como mecanismo de cobertura frente a la volatilidad cambiaria.

Para las empresas internacionales, esto convierte a la Argentina no solamente en un posible destino para instalar operaciones, sino también en un mercado con una base de usuarios ya desarrollada.

Las fintech argentinas ya consiguieron millones de dólares

Otro dato que aparece detrás de la oportunidad es el financiamiento que recibió el ecosistema fintech-cripto argentino durante 2026.

Según cifras de ARCAP, el segmento recibió u$s159 millones de los u$s270 millones levantados por startups argentinas en rondas durante el año.

Entre las compañías mencionadas aparecen:

* Ualá: u$s66 millones.

* Mendel: u$s35 millones.

* Lemon: u$s20 millones.

* Remitee: u$s20 millones.

* Unblock: u$s13,5 millones.

* Takenos: u$s5 millones.

El dato muestra que existe un ecosistema local capaz de captar capital y desarrollar productos vinculados con las finanzas digitales.

El desafío: no alcanza con tener usuarios

Sin embargo, atraer inversiones no depende solamente de contar con una gran comunidad cripto.

Diego Kupferberg, CEO de API Hub de Negocios, advierte que la Argentina todavía enfrenta desafíos vinculados con la previsibilidad regulatoria, el sistema bancario y las condiciones para que las compañías puedan operar localmente.

Para convertirse en una sede regional y no solamente en un mercado de usuarios, las empresas necesitarían un marco estable durante varios años, mayor disponibilidad de servicios bancarios para compañías cripto y condiciones que faciliten las operaciones internacionales.

De Brasil a Argentina, pero con escala regional

El nuevo escenario tampoco significa que Brasil vaya a perder relevancia.

Por su tamaño, continuará siendo un mercado estratégico. Pero algunas compañías podrían modificar su estrategia y utilizar otros países como bases de desarrollo para luego expandirse hacia Brasil, México, Colombia, Chile y otros mercados latinoamericanos.

En ese esquema, Argentina podría competir por captar las inversiones destinadas a infraestructura, desarrollo de productos y servicios financieros digitales.

PIX y las stablecoins, otro frente de batalla

El conflicto no pasa solamente por los requisitos de capital.

Brasil también está endureciendo las condiciones para determinadas operaciones realizadas mediante stablecoins. Entre otras medidas, se restringieron operaciones a través de códigos QR brasileños utilizadas por turistas cuando detrás de la operación se encuentran activos digitales.

La decisión impacta especialmente sobre modelos que utilizaban stablecoins para facilitar pagos y conversiones en Brasil. Empresas argentinas como KamiPay y Depay aparecen entre las compañías que deben adaptar sus estrategias frente al nuevo escenario.

Al mismo tiempo, el Banco Central de Brasil impulsa proyectos vinculados con la digitalización de su moneda y el ecosistema de pagos, mientras PIX continúa ocupando un lugar central en la estrategia financiera del país.

¿Argentina puede convertirse en el nuevo hub cripto regional?

El escenario deja planteada una posibilidad concreta: que parte de las inversiones y proyectos que encuentran mayores barreras en Brasil busquen alternativas dentro de la región.

Argentina cuenta con tres elementos relevantes: un mercado de usuarios desarrollado, un ecosistema fintech activo y un régimen regulatorio que actualmente exige menos capital inicial que el brasileño.

La oportunidad, sin embargo, dependerá de que esas ventajas puedan sostenerse con reglas previsibles, acceso al sistema financiero y condiciones que permitan a las empresas operar y escalar desde el país.

Por ahora, el cambio regulatorio brasileño abre una ventana. La capacidad de Argentina para transformarla en inversiones concretas dependerá de cómo evolucione su propio marco para los activos virtuales y de las decisiones que tomen las compañías internacionales.