Claves del día: tasas que aprietan, fábricas en baja, privatización y un nuevo índice Soja

El Tesoro consiguió renovar sus vencimientos, pero tuvo que convalidar mayores rendimientos. Las fábricas siguen sin encontrar un repunte sostenido. Y en Rosario, el cemento cuesta 46,4% más que un año atrás. La agenda económica de este martes cruza tres preocupaciones concretas: conseguir financiamiento, sostener la producción y evitar que los costos se coman el margen.

También hay negocios en movimiento. El Gobierno puso en marcha la venta de participaciones estatales en centrales eléctricas, incluida la José de San Martín, en Timbúes. Y en la Bolsa de Comercio de Rosario se presentó una propuesta para el agro: vender el grano y continuar expuesto al precio de la soja mediante un fondo común de inversión.

El Ministerio de Economía adjudicó $8,62 billones frente a ofertas por $9,77 billones y cubrió el 100% de los vencimientos previstos. Para conseguirlo, pagó rendimientos superiores a los del mercado en varios instrumentos.

La LECAP a enero de 2027 captó $2,85 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,17% y anual de 29,36%. El título vinculado a TAMAR con vencimiento en julio de 2027 reunió $2,92 billones, mientras que el CER a mayo recibió $1,02 billones, con un rendimiento real anual de 5,97%.

También hubo demanda de cobertura cambiaria: los instrumentos dólar linked de octubre y noviembre absorbieron $1,17 billones y $0,66 billones, respectivamente, con rendimientos adicionales al ajuste cambiario de 9,06% y 7,38% anual. El canje de la semana anterior, por $5 billones y con 75% de adhesión, había reducido la presión sobre esta colocación.

El contexto externo tampoco ayuda: el efecto combinado de las tensiones geopolíticas, las tasas estadounidenses y la búsqueda de refugio de los inversores patean en contra. Su referencia más contundente es el rendimiento de 5,6% anual del Tesoro de Estados Unidos a 30 años.

En la producción, las estimaciones preliminares del CEU-UIA ubican agosto 0,3% debajo de julio, sin estacionalidad, y 5,7% por debajo de agosto de 2025. El acumulado de ocho meses retrocede 3%. Las exportaciones a Brasil retrocedieron 3% mensual; la liquidación agroindustrial creció 16,1%, aunque acumuló una baja interanual de 11%.

Para enero-julio, durables y semidurables cayeron 21%; indumentaria, cuero y calzado, 14%; industrias vinculadas a la cosecha, 7%; bienes de capital, 5%; insumos de construcción, 3%, e insumos industriales, 0,6%. El consumo masivo avanzó 1%, impulsado por farmacéuticos, higiene, limpieza y edición e impresión. Son períodos distintos: el detalle de estos agrupamientos llega a julio; agosto es preliminar. diarioneuquino.com.ar

En Rosario, el informe de la Dirección General de Estadística municipal muestra otra presión sobre las obras: los materiales aumentaron en promedio 1,5% durante agosto, con diferencias importantes entre rubros.

El cemento portland subió 3% mensual y acumula 36,7% desde diciembre, además del salto interanual de 46,4%. Fue el rubro con mayor incremento tanto en el año como frente a agosto de 2025.

Los ladrillos cerámicos encabezaron agosto, con 4,6%. Detrás quedaron pinturas (3,4%), conductores de cobre (3,3%) y, con 3%, cemento, ladrillos comunes y mosaicos. Las cales aumentaron 2,1%; sanitarios, 1,5%; pisos cerámicos y yeso, 1%; tubos estructurales, 0,9%, y asfalto, 0,7%.

Hubo excepciones: los caños de PVC bajaron 3,4%, mientras que chapas galvanizadas, hierro fundido, hierro redondo y acero, y hormigón elaborado no registraron cambios mensuales. En lo que va del año, las chapas acumulan una baja de 0,9% y el hierro redondo y acero, de 1%.

En energía, el Gobierno autorizó vender las participaciones de Enarsa en Manuel Belgrano, de Campana, y José de San Martín, de Timbúes. Se espera recaudar más de US$800 millones contando también la futura venta de Guillermo Brown.

Enarsa posee 65,01% de Belgrano y 68,83% de San Martín, de 823 MW y 865 MW. La operación se realizará por licitación nacional e internacional. En Guillermo Brown, primero debe vencer el fideicomiso, previsto para el 30 de septiembre, y concretarse la suscripción estatal de acciones.

Por otra parte, el agro suma una alternativa para administrar su posición comercial. Macro Agro presentó el fondo abierto Pionero Soja, destinado a productores y acopios que inviertan los pesos obtenidos por vender el grano.

La propuesta busca seguir el nuevo índice Soja A3 y mantener exposición dólar linked. “Es como estar en soja, sin tener la soja física”, resumió Federico Taffarel, gerente de Macro Agro, durante la presentación del lunes en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Taffarel destacó el ahorro en almacenamiento y la reducción de la exposición física del grano, en un escenario que vinculó con El Niño. Esa idea tiene un alcance concreto: vender el grano almacenado elimina los riesgos asociados a conservar esa mercadería, pero no asegura la próxima cosecha ni elimina las variaciones de precio de la inversión.

Según lo presentado, el fondo tiene una duration de tres meses, podrá suscribirse en sucursales del banco y de la corredora, y su cartera incorpora futuros de soja y dólar MTR. La duration describe una característica de la cartera; no debe confundirse automáticamente con un plazo obligatorio de permanencia.

Ricardo Muñoz, CEO de Macro Fondos, explicó que la administración del colateral y el recambio de posiciones al acercarse sus vencimientos serán parte del valor agregado de la gestión. El objetivo es mantener corta la instrumentación de ese colateral.

El índice Soja A3 incluye los vencimientos de mayo, julio, noviembre y enero y fue diseñado para que distintos fondos puedan replicarlo. “Construimos una referencia transparente para seguir los futuros de soja argentina”, señaló Diego Fernández, CEO de A3 Mercados.

El cambio para el productor es concreto: puede separar la venta física de la decisión de seguir expuesto a la cotización. Si la soja baja, esa exposición también puede jugar en contra. El fondo ofrece otra forma de administrar el riesgo y la tenencia, no una rentabilidad asegurada.