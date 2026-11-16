Resumen Ejecutivo Una falla técnica en los sistemas de JPMorgan Chase generó demoras en la banca digital de Estados Unidos este lunes 16 de noviembre, descartándose un ciberataque.

generó demoras en la banca digital de este lunes 16 de noviembre, descartándose un ciberataque. Según Downdetector , los inconvenientes afectaron operaciones interbancarias y transferencias a través de la plataforma Zelle , impactando también a usuarios de Bank of America y Wells Fargo .

, los inconvenientes afectaron operaciones interbancarias y transferencias a través de la plataforma , impactando también a usuarios de y . El incidente se suma a recientes interrupciones tecnológicas en Microsoft 365 y la FAA, exponiendo la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas interconectadas.

Una falla técnica en los sistemas de JPMorgan Chase generó complicaciones en los servicios de banca digital de Estados Unidos y provocó demoras en distintas operaciones financieras. Miles de usuarios reportaron inconvenientes para acceder a sus cuentas, consultar saldos y realizar transacciones, mientras que también se registraron dificultades vinculadas con transferencias a través de plataformas de pago.

El episodio ocurrió este lunes 16 de noviembre y tuvo repercusiones en clientes de algunas de las principales entidades financieras del país. Según los reportes recopilados por Downdetector, los inconvenientes alcanzaron a usuarios de JPMorgan Chase, Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y el sistema de pagos Zelle.

JPMorgan descartó un ciberataque

Frente a la preocupación generada por las interrupciones, un portavoz de Chase confirmó que la entidad atravesaba un problema técnico y descartó que se tratara de un incidente de ciberseguridad.

"Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos", explicó la compañía en un comunicado.

Además, aseguró que sus equipos estaban trabajando para resolver el inconveniente lo antes posible.

Algunos clientes de Chase recibieron mensajes de error al intentar utilizar determinados servicios digitales. La notificación indicaba que algunas funciones no estaban disponibles temporalmente y recomendaba volver a intentarlo más tarde.

Transferencias demoradas y complicaciones con Zelle

Uno de los puntos que generó mayor preocupación estuvo relacionado con Zelle, una plataforma de pagos electrónicos utilizada por millones de personas en Estados Unidos para enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias.

Desde U.S. Bank aclararon que sus propios sistemas no estaban directamente afectados, aunque advirtieron que los clientes que intentaran enviar o recibir dinero mediante Zelle desde otra institución financiera podían experimentar demoras.

Por su parte, Early Warning Services, empresa operadora de Zelle, aseguró que su red funcionaba correctamente y atribuyó las posibles demoras a inconvenientes en las entidades financieras participantes.

La situación puso de manifiesto cómo un problema técnico en una institución bancaria puede generar consecuencias en operaciones que involucran a distintas entidades, especialmente cuando se utilizan redes de pagos compartidas.

Una semana marcada por interrupciones tecnológicas

El episodio se produjo pocos días después de otras dos interrupciones importantes en Estados Unidos.

Una de ellas afectó a los servicios de Microsoft 365, incluidos Outlook, Teams y Copilot, y provocó inconvenientes durante varias horas. Posteriormente, problemas en los sistemas de comunicación del control del tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligaron a suspender temporalmente las salidas de vuelos en distintos aeropuertos del país.

La sucesión de incidentes volvió a poner en discusión la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos que sostienen servicios esenciales para la actividad económica y la vida cotidiana.

Por el momento, JPMorgan Chase trabaja para normalizar sus operaciones. Aunque la entidad descartó indicios de un ataque informático, el episodio dejó en evidencia el impacto que puede tener una falla técnica sobre millones de usuarios y sobre el funcionamiento de los servicios financieros interconectados.