Claves del día: Tesla acelera y conseguir dólares se complica para las empresas

La semana arranca con nuevos dueños en uno de los principales grupos de salud de Rosario y terminará con Tesla tomando pedidos en la Argentina. Entre ambos movimientos, las empresas enfrentan una restricción menos vistosa: conseguir financiamiento en dólares se volvió más difícil. Este lunes, además, vencen dos convocatorias para quienes buscan venderles a grandes compradores de energía o desarrollar tecnología para el negocio asegurador.

Tesla comenzará a recibir pedidos del sedán Model 3 y el SUV Model Y el viernes 20 de noviembre. Los precios oficiales se anunciarán ese día: las cifras que circulan previamente son estimaciones de mercado.

La marca de Elon Musk utiliza venta directa y canales digitales. El comienzo de los pedidos no equivale a una entrega inmediata de unidades. La oferta inicial tampoco incluye a la Cybertruck.

El desembarco abre otra discusión comercial: la infraestructura de carga. Tesla e YPF firmaron una carta de intención para explorar colaboración en carga rápida, almacenamiento y movilidad eléctrica. Ese documento expresa una intención de trabajo; no supone una red de cargadores ya desplegada.

Oroño empieza una nueva etapa

En Rosario, el cambio de esta mañana ocurre en la salud privada. Después de que el sábado se conociera la compra del Grupo Oroño por Swiss Medical y Chicago Capital, de la familia Tourn, los nuevos propietarios asumen este lunes al frente del grupo.

La operación, anticipada por Ecos365, alcanza a una organización con instituciones emblemáticas como el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños y el Instituto Cardiovascular de Rosario, además de la prepaga Esencial y su red regional. Marca el cierre de una etapa ligada a la familia Villavicencio y el avance de compradores con presencia previa en la salud local.

El alcance va más allá del cambio de accionistas. La combinación de prestadores y cobertura médica pone en primer plano las decisiones sobre convenios, derivaciones, compras y futuras inversiones. Son aspectos que definirán cómo se reorganiza el negocio y qué efectos tendrá sobre profesionales, proveedores y otros prestadores.

El crédito en dólares pierde fuerza

El financiamiento ofrece una señal menos expansiva. En su último informe, Banco Provincia calculó que el flujo conjunto de obligaciones negociables y préstamos bancarios en dólares bajó de un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio a US$2.100 millones entre agosto y octubre. La entidad describe la contracción como del 20%.

El banco relaciona ese retroceso con el aumento del riesgo país, que pasó de 410 puntos básicos a comienzos de julio a 820 al momento del informe. Un mayor costo del endeudamiento soberano también encarece el acceso de las compañías a los fondos.

La advertencia apunta a la inversión: la estabilidad relativa del dólar no impide que el deterioro financiero termine afectando proyectos productivos. Para una empresa que necesita ampliar capacidad o renovar equipos, importan tanto la tasa y el plazo disponibles como la cotización cambiaria.

RIGI: último día para buscar reuniones con compradores

Este lunes 16 vence la inscripción para participar como proveedor o comprador en la segunda Ronda de Negocios RIGI, prevista para el 2 de diciembre y enfocada en hidrocarburos y energía.

El Ministerio de Economía anuncia la participación de 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras. Las reuniones buscan vincular necesidades de abastecimiento con ofertas de bienes, servicios, obras y tecnología.

Para la industria santafesina, la convocatoria abre oportunidades en metalmecánica, ingeniería, logística, construcción y equipamiento. El acceso a una reunión es el primer paso: después vendrán las evaluaciones técnicas, las cotizaciones y las condiciones de contratación.

Hay dos plazos diferentes. La inscripción para las reuniones de negocios cierra hoy. La de asistentes generales sigue abierta hasta el 30 de noviembre, pero esa categoría no permite participar de los encuentros B2B. La participación es gratuita y el registro se realiza en la página oficial de Rondas RIGI.

La Segunda busca soluciones tecnológicas

También cierra hoy la convocatoria de LinkUp, impulsada por La Segunda Seguros y la Cámara Insurtech Argentina. Las startups y empresas tecnológicas seleccionadas presentarán sus propuestas el 15 de diciembre, en un encuentro presencial en Rosario.

La búsqueda comprende cinco áreas: distribución de seguros integrada en otros canales comerciales; cotización rápida y suscripción asistida por inteligencia artificial; automatización de tareas administrativas para productores; ciberseguridad y continuidad de servicios críticos; y captación digital de clientes para la red de productores.

El programa contempla selección de propuestas y presentación ante responsables del negocio, con la intención de avanzar hacia pruebas de concepto, pilotos comerciales o integración de tecnología. Para las firmas regionales de software, ofrece una instancia de acceso a potenciales clientes, aunque la selección no equivale por sí sola a un contrato.

La agenda: costos, dólares comerciales y expectativas

La semana sumará indicadores para evaluar costos y actividad. Este lunes está prevista la publicación de la canasta de crianza de octubre, que estima el costo de bienes, servicios y tiempo de cuidado de niños y adolescentes.

El martes 17 llegarán los índices de precios mayoristas y del costo de la construcción, también de octubre. El primero permitirá seguir la evolución de los precios en etapas previas a la venta minorista; el segundo aportará referencias sobre materiales, mano de obra y gastos generales de las obras en el Gran Buenos Aires.

El jueves 19, el foco pasará al intercambio comercial argentino de octubre. Exportaciones, importaciones y saldo comercial permitirán actualizar la lectura sobre generación de divisas y demanda de bienes del exterior.

Ese mismo día se conocerán las encuestas de tendencia de negocios de la industria manufacturera y de supermercados y autoservicios mayoristas, con expectativas para noviembre de 2026 a enero de 2027. El calendario financiero agrega para el viernes 20 el Informe sobre Bancos del BCRA. El dato de actividad económica de septiembre, el EMAE, queda para el martes 24.