Un holding nacional fusionará tres bancos regionales para ganar volumen operativo y competir con las fintech

Resumen Ejecutivo Grupo Petersen fusionaría el Banco de Santa Fe , el Banco de Entre Ríos y el Banco de San Juan hacia mediados de 2027 para ganar escala competitiva.

fusionaría el , el y el hacia mediados de 2027 para ganar escala competitiva. La entidad santafesina actuaría como sociedad absorbente, fortaleciendo el financiamiento para el agro, la minería y proveedores energéticos vinculados a Vaca Muerta .

. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la provincia de Santa Fe perdió 57 sucursales bancarias por digitalización, fusiones y desregulación del BCRA .

perdió 57 sucursales bancarias por digitalización, fusiones y desregulación del . En Rosario, el vaciamiento de la histórica sede de San Martín y Santa Fe simboliza la reconversión física hacia modelos financieros híbridos y digitales.

El mapa financiero argentino atraviesa una etapa de concentración acelerada que impacta de lleno en la región centro. El Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, avanza en una ingeniería societaria para fusionar tres de sus entidades provinciales bajo el liderazgo del Nuevo Banco de Santa Fe.

La operación contempla que la entidad santafesina absorba al Nuevo Banco de Entre Ríos y al Banco de San Juan, dejando fuera del esquema al Banco Santa Cruz. El objetivo estratégico consiste en ganar volumen operativo para disputar mercado en un escenario macroeconómico reconfigurado.

Los bancos regionales quedaron presionados desde dos frentes simultáneos. Por un lado, compiten con gigantes privados como Galicia, Santander y BBVA, dotados de amplia espalda patrimonial. Por otro, enfrentan el avance de plataformas fintech como Mercado Pago, que captaron gran parte de la transaccionalidad cotidiana.

Fuentes del sector resumen la lógica detrás del movimiento con una definición precisa: "La palabra clave es escala". Al igual que una industria que unifica plantas dispersas para diluir costos fijos, integrar sistemas y estructuras administrativas permite potenciar la inversión tecnológica y ampliar la capacidad prestable.

El cronograma apunta a concretar la integración hacia mediados de 2027 y ya superó un paso político determinante. En Entre Ríos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio para avalar la transferencia de funciones como agente financiero provincial.

Con el visto bueno preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el diseño societario otorga un rol central a Santa Fe. La entidad conservará su personería jurídica original como sociedad continuadora, un factor que en la administración de Maximiliano Pullaro valoran para respaldar el financiamiento productivo.

Un banco de mayor envergadura habilita negocios corporativos de otra escala. El holding busca articular el complejo agroexportador santafesino y la minería sanjuanina con la cadena energética de Vaca Muerta, financiando, por ejemplo, a productores entrerrianos de arena silícea que abastecen la extracción petrolera en el sur.

En el plano comercial, el Grupo Petersen proyectaría una nueva marca unificada que convivirá inicialmente con las denominaciones provinciales. El desafío radica en proyectar alcance nacional sin perder el arraigo territorial ni el vínculo cercano con las economías regionales.

La retracción física de la city en busqueda de la consolidación

Mientras las estructuras corporativas se consolidan, la infraestructura física del sistema financiero también muestra una contracción sostenida. En Rosario, el Banco de Santa Fe desocupó recientemente su emblemático edificio de San Martín y Santa Fe, inaugurado en 1952, concentrando su atención en las sedes de Córdoba y Oroño.

Aunque el grupo empresario mantiene vigente el contrato de alquiler con el Estado provincial hasta mediados de 2027, el cierre operativo de esa esquina histórica refleja una tendencia generalizada. Según registros del BCRA, Santa Fe pasó de 481 sucursales en diciembre de 2023 a 424 en julio de 2026.

A nivel nacional, el sistema perdió 379 locales y redujo su dotación en 11.641 trabajadores durante el mismo período. Esta dinámica responde tanto a la migración digital de los clientes como a la flexibilización normativa del BCRA, que eliminó el requisito de autorización previa para cerrar sucursales.

La reconfiguración dejó huellas concretas en el microcentro rosarino. Tras la fusión entre Galicia y HSBC, ambas firmas cerraron bocas superpuestas en calle Sarmiento y en Santa Fe al 1000, mientras Banco Macro bajó la persiana en Pellegrini y Corrientes, y el propio BERSA cerró tres locales.

El repliegue también impactó en localidades del interior santafesino. Comunidades como Peyrano y Godoy quedaron sin atención bancaria presencial tras el retiro de Banco Macro, obligando a comercios y vecinos a trasladarse hasta treinta kilómetros hacia Santa Teresa para gestionar trámites físicos.

Otras entidades optaron por reconvertir su presencia mediante formatos de menor costo. En Pérez y Puerto San Martín, Santander cerró sus sucursales tradicionales e instaló bocas de Rapipago pertenecientes al mismo grupo, un esquema seguido de cerca por La Bancaria y su titular rosarino, Sergio Rivolta.

Frente a estas tensiones, el Grupo Petersen sostiene que su fusión interprovincial no implicará despidos ni cierres de sucursales. Para las tesorerías corporativas, la respuesta pasa por adoptar esquemas híbridos: canales digitales ágiles para la operatoria diaria y atención ejecutiva especializada para estructurar financiamiento.

La consolidación bancaria redefine así las reglas del crédito regional. Mientras los bancos ganan volumen patrimonial para competir por grandes proyectos productivos, el acceso financiero en Santa Fe se vuelve cada vez más digital, selectivo y concentrado en nodos estratégicos.