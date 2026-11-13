Precio de la hacienda: Rosario gana peso en el mercado ganadero que dejó Liniers

Resumen Ejecutivo El Mercado de Liniers, que fijó durante 122 años el precio de referencia de la hacienda en la Argentina, cerró en mayo de 2022, y ese rol se reparte hoy entre el Mercado Agroganadero de Cañuelas y los remates electrónicos de Rosgan, que operan desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En el remate del jueves 12 de noviembre de 2026 en Cañuelas, el precio promedio general de la hacienda subió 21,3% en un solo día , de $3.556,91 a $4.314,17 por kilo vivo , sobre 2.701 cabezas comercializadas.

, de $3.556,91 a , sobre 2.701 cabezas comercializadas. Rosgan , con sede operativa en la Bolsa de Comercio de Rosario , marcó en febrero de 2026 un récord histórico para la categoría ternero, con punteras que llegaron a US$4 por kilo vivo .

, con sede operativa en la , marcó en febrero de 2026 un récord histórico para la categoría ternero, con punteras que llegaron a . Las exportaciones argentinas de carne vacuna crecieron 36,9% en dólares entre enero y septiembre de 2026, hasta US$3.791,2 millones , según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) , con China como destino de más del 60% de los envíos del año.

en dólares entre enero y septiembre de 2026, hasta , según el , con como destino de más del 60% de los envíos del año. Pese a los precios récord, el financiamiento de mediano y largo plazo para la cadena de ganados y carnes sigue siendo, según Rosgan y la Mesa de las Carnes, el principal nudo pendiente del sector.

El fin de una referencia única de 122 años

El 13 de mayo de 2022, el Mercado de Liniers remató hacienda por última vez, después de 122 años de actividad ininterrumpida desde su apertura, el 21 de marzo de 1900, en el barrio porteño que le dio su nombre. Durante más de un siglo fue el termómetro oficioso del precio de la hacienda para todo el país: lo que se pagaba en Liniers era, de hecho, "el precio" de referencia para productores, consignatarios y frigoríficos de cualquier provincia, incluida Santa Fe.

El cierre no respondió a una crisis sectorial sino a una decisión urbanística: una ley de la Legislatura porteña de 2001 prohíbe el ingreso de ganado vacuno en pie a la Ciudad de Buenos Aires, y el predio de 34 hectáreas de Mataderos quedó liberado para otros usos. Oscar Subarroca, entonces presidente de Mercado de Liniers SA, definió el cierre como "una vivencia muy especial despedir este glorioso y tradicional Mercado de Liniers".

En su lugar se puso en marcha el Mercado Agro Ganadero (MAG) de Cañuelas, a 70 kilómetros de la Capital sobre la Ruta 6: 110 hectáreas en total, con una inversión de US$20 millones, pensado para operar hasta 12.000 cabezas por día y recibir entre 20.000 y 30.000 cabezas por semana. No es un dato menor para el historial de subas bruscas del precio de la carne en Rosario: sin una plaza única de referencia, la volatilidad local quedó más expuesta que antes.

Rosario, cada vez más protagonista en la formación del precio

Con Liniers fuera de juego, ningún mercado heredó en soledad el rol de referencia única. Buena parte de ese peso se trasladó a los remates electrónicos de Rosgan, que se realizan desde el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El 13 de febrero de 2026, en el segundo remate del año de Rosgan, con unas 11.000 cabezas y 10 firmas consignatarias, se pagó un promedio de $6.222 por cabeza de ternero, con punteras que llegaron a US$4 por kilo vivo, un valor que los operadores calificaron como un hito sin precedentes para la categoría.

Que ese récord se haya fijado en un remate operado desde Rosario, y no en Buenos Aires, es un cambio de peso relativo que interesa directamente a productores, consignatarios y feedlots de Santa Fe: la plaza rosarina dejó de ser solo un mercado de consumo o de tránsito de hacienda y pasó a ser uno de los puntos donde se termina de fijar el precio nacional.

Lo que muestran los remates de esta semana

La otra cara del mercado, el Mercado Agroganadero de Cañuelas (heredero físico de Liniers), deja ver cuánto puede moverse el precio de un día para el otro sin una referencia única que lo ancle. El martes 10 de noviembre de 2026 se comercializaron 6.616 cabezas por $10.564,26 millones, a un promedio general de $3.767,66 por kilo vivo, con novillitos especiales que llegaron a $5.000 y vaquillonas especiales a $4.950.

Dos días después, el jueves 12 de noviembre, con un volumen mucho menor —2.701 cabezas por $4.831,9 millones—, el promedio general saltó a $4.314,17 por kilo, una suba de 21,3% en un solo día respecto del miércoles anterior ($3.556,91). Los novillitos treparon a un promedio de $4.818,27 (+15,5%) con máximos de $5.180, y las vaquillonas a $4.595,87 (+15,5%) con picos de $5.200.

Para un productor o un comprador de la región, esa volatilidad diaria —sin una plaza única que ordene las expectativas, como ocurría con Liniers— se traduce en un desafío concreto a la hora de decidir cuándo vender o comprar.

El viento de cola de las exportaciones

Detrás de esta suba de precios hay una demanda externa en expansión. Las exportaciones argentinas de carne vacuna generaron US$3.791,2 millones entre enero y septiembre de 2026, un 36,9% más que en el mismo período de 2025, sobre un volumen de 549.600 toneladas (+5,3%), según datos difundidos por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), cuyo presidente, Mario Ravettino, destacó el acumulado del año. El contraste con el ciclo anterior es marcado: a fines de 2023, las exportaciones de carne bovina dejaban muchos menos dólares que en 2022.

El precio promedio de exportación de septiembre de 2026 llegó a US$6.855 por tonelada, un 18,8% más que un año antes. China explicó el 60,8% de los envíos en lo que va del año y el 68% en septiembre, aunque el volumen de carne congelada deshuesada enviado a ese país cayó 15% interanual en el acumulado: el crecimiento en dólares responde más a mejores precios que a mayor volumen. Estados Unidos, limitado por una cuota arancelaria que hacia fines de octubre ya llevaba usado el 91,4% de su cupo anual, pagó en cambio los precios más altos: hasta US$16.600 por tonelada por carne refrigerada.

El nudo pendiente: el financiamiento

Con precios en alza y exportaciones récord, la cadena de ganados y carnes sigue señalando el mismo problema estructural: el acceso al financiamiento de mediano y largo plazo. Así lo plantearon Rosgan y la Mesa de las Carnes en una jornada realizada en julio de 2026 en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, con la apertura de Pablo Bortolato (presidente de la BCR), Raúl Milano (presidente de Rosgan) y Dardo Chiesa (coordinador de la Mesa de las Carnes).

El encuentro reunió a bancos como BNA, BAPRO, BICE, Galicia, Macro y Santander junto con los mercados de la propia BCR —A3, ROSFID y el Mercado Argentino de Valores (MAV)— para discutir instrumentos de financiamiento específicos para la ganadería, un sector que históricamente accede a líneas más limitadas que la agricultura.

Esa brecha no es solo financiera: la ganadería regional también enfrenta riesgos productivos concretos, como quedó claro cuando cinco millones de cabezas resultaron afectadas por la crecida del Paraná. Medidas puntuales como la rebaja de impuestos para la valuación de hacienda de invernada alivian parte de la carga, pero no resuelven el problema de fondo.

Para la pyme ganadera o el feedlot de Santa Fe, esa brecha de financiamiento pesa tanto como la volatilidad diaria del precio: ambas cosas dificultan planificar con el mismo horizonte que permitía, hasta 2022, tener un único mercado de referencia.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué cerró el Mercado de Liniers?

Cerró el 13 de mayo de 2022, después de 122 años de actividad, porque una ley de la Ciudad de Buenos Aires de 2001 prohíbe el ingreso de ganado vacuno en pie al territorio porteño. Sus operaciones se trasladaron al Mercado Agro Ganadero de Cañuelas.

¿Dónde se fija hoy el precio de referencia de la hacienda en la Argentina?

Ya no hay un único mercado de referencia: el precio se forma entre el Mercado Agroganadero de Cañuelas y los remates electrónicos de Rosgan, que operan desde la Bolsa de Comercio de Rosario.