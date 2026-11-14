Salud privada: Swiss Medical compró al Grupo Oroño y marca un cambio de era en la región

Swiss Medical compró al Grupo Oroño y sacude el mapa de la salud privada de Rosario y la región. La operación, confirmada a Ecos365, lleva a uno de los grandes jugadores nacionales al corazón de una red de sanatorios y centros médicos que se convirtió en una referencia del interior del país. Para el grupo de Claudio Belocopitt es un salto de escala regional; para Oroño, un cambio de era.

Swiss Medical y Chicago Capital, una sociedad holding controlada por la familia Tourn, anunciaron la adquisición de la mayoría accionaria del Grupo Oroño, uno de los principales referentes de la salud de Rosario y su zona de influencia.

“Esta inversión es otra muestra de nuestro compromiso con ofrecer la mejor experiencia en salud en todo el país. Con Grupo Oroño compartimos la búsqueda permanente de la excelencia médica y la atención a cada detalle de las necesidades de nuestros pacientes. Estamos convencidos de que seguiremos elevando la calidad de atención y construyendo una experiencia cada vez mejor para nuestros pacientes y sus familias”, dijo Facundo Belocopitt, vicepresidente de Swiss Medical.

La adquisición marca un punto de quiebre en la trayectoria del grupo que encabezó y expandió Roberto Villavicencio, el médico y empresario que articuló instituciones, sumó especialidades y extendió la atención más allá de Rosario.

Villavicencio falleció el 8 de marzo de 2023, a los 74 años. Tras su muerte, su hijo Nicolás asumió la presidencia. Con el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños y el Instituto Cardiovascular de Rosario entre sus instituciones emblemáticas, Oroño reúne mucho más que edificios y equipamiento: concentra equipos profesionales, marcas de fuerte reconocimiento y una red de atención que conecta a Rosario con distintas ciudades de la región.

El comprador, además, ya tenía un lugar en el negocio sanitario local. Su vínculo accionario con Gamma, otro de los grandes grupos médicos rosarinos, vuelve más profundo el impacto de esta adquisición. Swiss Medical amplía su influencia sobre dos redes que ocupan posiciones relevantes en la atención privada.La operación abre así una etapa distinta para un grupo construido desde Rosario, con fuerte protagonismo de la familia Villavicencio y de sus socios médicos. La incorporación de un jugador nacional cambia la escala de las decisiones sobre inversiones, servicios y negociación con los financiadores de la salud.

Por ahora, la confirmación no estuvo acompañada por precisiones sobre el monto, el porcentaje accionario adquirido ni el detalle de las sociedades alcanzadas. Esos datos permitirán establecer qué participación conservarán los actuales socios y cómo se organizará la gestión.

Una red que excede Rosario

Oroño construyó una estructura que combina internación, atención pediátrica, cardiología, maternidad, diagnóstico, laboratorios y servicios especializados. Sus antecedentes institucionales se remontan a 1950, con el Sanatorio Parque y el Sanatorio de Niños. La incorporación de Diagnóstico Médico Oroño y del ICR potenció posteriormente la integración del grupo.

Su nómina institucional incluye también al Centro de Emergencias de Rosario (CER), el Centro de Emergencias de Niños (CEN), Elas Diagnóstico de la Mujer, Maternidad Oroño, Fertya e Ineco Neurociencias Oroño. A esa estructura se suma GO Sanatorio Funes.

La expansión llevó la marca más allá del corredor de bulevar Oroño. Su red de atención tiene presencia en Funes, San Lorenzo y San Nicolás, además de centros ambulatorios en distintos sectores de Rosario. En San Nicolás también cuenta con un sanatorio. Esa distribución territorial explica por qué el alcance de la compra es regional.

Otro componente del entramado es Medicina Esencial, la cobertura de salud creada por Grupo Oroño en 2002, que en su presentación institucional informa más de 70.000 socios. La existencia de una prepaga propia agrega otra dimensión al negocio.

El peso del comprador

Swiss Medical es uno de los grandes grupos privados de salud de la Argentina. Su desarrollo comenzó en 1989 con la Clínica y Maternidad Suizo Argentina y en 1994 incorporó su empresa de medicina prepaga, que en su presentación institucional informa más de 950.000 asociados.

Su actividad combina cobertura médica con clínicas, sanatorios y centros ambulatorios. Entre sus establecimientos figuran la Suizo Argentina, el Sanatorio de los Arcos, el Sanatorio Agote, Clínica Zabala y Clínica Olivos. También tiene presencia en el interior, con instituciones en Neuquén y Salta.

El conglomerado extiende sus negocios a seguros, emergencias médicas a través de ECCO y otros servicios relacionados con la salud. Esa combinación le permite participar tanto en el financiamiento de las prestaciones como en su realización.

La expansión de Swiss Medical tiene una larga historia de adquisiciones. La incorporación de prepagas como Optar, Nubial, Medicien, Qualitas y Docthos le permitió ampliar su cartera de afiliados y ganar escala en el mercado nacional. La compra de Oroño prolonga esa estrategia, esta vez sobre una red de prestadores con fuerte identidad rosarina y alcance regional.

Para Swiss Medical, que viene de inaugurar el Sanatorio Nordelta y centros médicos en Recoleta y Pilar, Grupo Oroño representa un paso importante en la expansión de su red prestacional en el interior del país, sumándose al Sanatorio Altos de Salta, en Salta, y a las clínicas San Lucas y San Agustín, en Neuquén.

Detrás de ese recorrido está Claudio Belocopitt, el empresario que en 1989 reunió a los inversores para impulsar la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, inaugurada en 1991. Con los años se convirtió también en una de las voces más visibles de la medicina privada: presidió la Unión Argentina de Salud hasta abril de 2024. Su desembarco en Oroño suma así a la escena regional un protagonista de peso en los debates nacionales sobre el negocio de la salud.

Gamma, el antecedente que potencia el movimiento

La relación accionaria vinculada a Swiss Medical en Rosario tiene un capítulo previo en Gamma. Como publicó Ecos365 en agosto, la documentación de la absorción de Las Vertientes por Instituto Gamma expuso que Ciro Holding S.A. posee el 38,47% de Instituto Gamma.

Ciro Holding surgió de una escisión de Swiss Medical realizada a fines de 2021. En el esquema informado por aquella operación, Mario Tourn conserva el 61,49% y Hexágonos Inversiones tiene el 0,04% restante. La participación es relevante, aunque la mayoría sigue en manos de Tourn.

La red de Gamma incluye al Instituto Gamma, el Hospital Privado de Rosario, Terapia Radiante Cumbres y Gammalab, entre otras unidades. La adquisición de Oroño se agrega, por lo tanto, a una presencia previa en otro núcleo importante de la medicina privada rosarina.

Qué cambia en el negocio de la salud

En términos empresarios, la operación supone un avance de Swiss Medical sobre la oferta de atención regional. A su negocio de cobertura y su vínculo con Gamma suma la adquisición de una red con servicios de alta complejidad, instituciones reconocidas y llegada a pacientes de distintas localidades.

Esa mayor escala podría facilitar compras de equipamiento e insumos, coordinación de prestaciones y planificación de inversiones. Son posibilidades que abre la operación, todavía sin anuncios concretos del comprador.

También podría modificar el equilibrio de las negociaciones con otras prepagas y obras sociales. Los sanatorios atienden a pacientes de múltiples financiadores: el peso de quien participa en esa oferta resulta relevante al discutir aranceles, convenios y condiciones de atención.

Para pacientes y profesionales, las próximas definiciones pasarán por las cartillas, los convenios, los equipos de gestión y los planes de inversión. La compra, por sí sola, no permite anticipar modificaciones en coberturas, turnos o condiciones laborales.

La trayectoria que tuvo a Roberto Villavicencio como principal impulsor llega así a un punto de inflexión. Una de las redes de salud más relevantes de la región abre una etapa bajo el peso de un gran jugador nacional, que ya tenía vínculos con otro protagonista central del mercado rosarino.