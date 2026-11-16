Un real más débil complica al agro argentino: Brasil gana terreno en la carrera exportadora

Resumen Ejecutivo La depreciación del real brasileño , con un alza del dólar cercano al 14% hasta 5,67 reales , presiona la competitividad de las exportaciones argentinas.

, con un alza del dólar cercano al hasta , presiona la competitividad de las exportaciones argentinas. El precio FOB de la harina de soja argentina se ubicó hasta un 4,4% por encima del brasileño, restando atractivo frente al principal competidor regional.

argentina se ubicó hasta un del brasileño, restando atractivo frente al principal competidor regional. El intercambio bilateral registró un déficit comercial de USD 2.216 millones entre enero y septiembre de 2026, concentrando Brasil el 30,9% de las manufacturas industriales argentinas.

La evolución del tipo de cambio en Brasil comenzó a encender señales de alerta para la economía argentina y, particularmente, para los sectores vinculados al comercio exterior. La suba del dólar en el mercado brasileño y la consecuente depreciación del real están modificando las condiciones de competencia entre ambos países.

Desde las elecciones brasileñas, el dólar acumuló un incremento cercano al 14% frente al real. El viernes pasado alcanzó los 5,67 reales, su mayor cotización desde junio de 2025.

Este movimiento tiene consecuencias directas sobre la competitividad de los productos argentinos. Cuando la moneda brasileña pierde valor y el peso argentino registra una variación menor, los productos del país vecino ganan competitividad en dólares, mientras que los argentinos pueden encarecerse relativamente para sus compradores.

Para el agro, el fenómeno adquiere especial relevancia porque Brasil es uno de los principales competidores de la Argentina en los mercados internacionales de productos agrícolas y derivados.

La harina de soja, una primera señal de pérdida de competitividad

Uno de los datos más relevantes aparece en el mercado de la harina de soja.

Según información de la Bolsa de Comercio de Rosario, luego de la depreciación del real, las exportaciones brasileñas de harina de soja comenzaron a ofrecerse a precios más competitivos en dólares.

Como consecuencia, el precio FOB argentino llegó a ubicarse hasta un 4,4% por encima del brasileño.

La diferencia es significativa porque ambos países participan de un mercado internacional altamente competitivo, donde pequeñas variaciones de precios pueden modificar las decisiones de compra de los importadores.

En este escenario, Brasil obtiene una ventaja cambiaria que puede fortalecer su posición comercial y generar mayores exigencias para los exportadores argentinos.

El maíz mantiene una posición más favorable

No todos los productos agrícolas muestran el mismo comportamiento.

De acuerdo con los datos mencionados en el informe, Argentina todavía conserva una posición más competitiva que Brasil en el mercado regional del maíz.

Esto demuestra que el impacto de la depreciación del real no es uniforme y depende de las condiciones particulares de cada producto, sus precios internacionales, los costos internos y la evolución de las monedas.

Para los exportadores argentinos, la diferencia será seguir de cerca la relación cambiaria bilateral y evaluar cómo se trasladan estos movimientos a los valores de comercialización.

Brasil, un mercado estratégico para la Argentina

La importancia de lo que sucede con el real también se explica por el peso comercial que tiene Brasil para nuestro país.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones argentinas hacia ese destino alcanzaron los US$ 9.789 millones, mientras que las importaciones totalizaron US$ 12.005 millones.

Esto dejó un déficit comercial bilateral de US$ 2.216 millones.

Brasil concentra el 12,7% de las exportaciones argentinas y representa el 21,4% de las importaciones. Además, recibe el 30,9% de las manufacturas de origen industrial que vende la Argentina al exterior.

Aunque el intercambio comercial mostró una mejora en el saldo respecto del año anterior, una depreciación persistente del real podría dificultar el crecimiento de las ventas argentinas.

La competitividad vuelve al centro de la discusión

El nuevo escenario cambiario vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la economía argentina: la competitividad de sus sectores productivos.

Para el agro, el desafío no se limita al comportamiento del dólar o del real. También intervienen los costos de producción, la logística, los derechos de exportación, los precios internacionales y la presión competitiva de otros países productores.

La situación de la harina de soja muestra que Brasil puede ganar terreno cuando cuenta con una ventaja cambiaria, mientras que el maíz argentino todavía conserva mejores condiciones relativas.

De cara a 2027, la evolución del real será una variable importante para seguir de cerca. Si la moneda brasileña continúa debilitándose y el peso argentino mantiene una trayectoria diferente, los exportadores nacionales podrían enfrentar mayores dificultades para sostener su competitividad.

El desafío para el agro argentino será defender sus mercados y márgenes en un escenario regional donde el tipo de cambio vuelve a jugar un papel determinante.