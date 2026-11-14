El agro argentino, entre las buenas noticias y las cuentas pendientes: lo que dejó la semana

Una de las noticias más destacadas de la semana llegó desde los mercados agrícolas: la campaña triguera 2026/27 sigue superando expectativas. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó su estimación de producción a 24,3 millones de toneladas, una cifra que ubicaría a la Argentina ante la segunda mayor cosecha de trigo de su historia.

El nuevo escenario productivo responde a una combinación de factores favorables. La mejora en la fertilización nitrogenada, impulsada por una reducción en el precio de la urea, junto con condiciones climáticas adecuadas, permitió mejorar las perspectivas de rendimiento.

La estimación de rinde promedio nacional se ubica en 36 quintales por hectárea. Además, La Pampa y Santiago del Estero proyectan alcanzar marcas récord.

El buen desempeño del cereal también genera expectativas sobre el movimiento comercial, la logística y la capacidad exportadora argentina.

La soja recuperó protagonismo en Chicago

Los mercados internacionales también tuvieron su cuota de protagonismo. El martes 10 de noviembre, la soja registró una fuerte recuperación en Chicago luego de conocerse el informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El contrato principal alcanzó los US$ 451,21 por tonelada, después de una suba superior a los US$ 14.

La reacción estuvo vinculada principalmente con un escenario de menor oferta estadounidense. El USDA redujo su estimación de producción de soja para la campaña 2026/27 a 124,48 millones de toneladas y recortó los stocks finales proyectados a 8,17 millones.

En paralelo, el organismo elevó sus proyecciones de exportación a 46,81 millones de toneladas, una señal de mayor dinamismo de la demanda internacional.

Para los productores argentinos, los movimientos de Chicago vuelven a poner en primer plano la importancia del mercado externo, la evolución de los stocks globales y las oportunidades comerciales para la nueva campaña.

Santa Fe cambia su mapa productivo

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario puso el foco sobre una transformación estructural del territorio santafesino: durante la última década creció la superficie destinada a la agricultura, mientras que el stock bovino provincial retrocedió.

Entre 2015 y 2025, el área agrícola aumentó un 15%, con 659.940 hectáreas adicionales. El girasol y la soja fueron los principales motores de esa expansión.

En contrapartida, las existencias ganaderas disminuyeron un 6%, lo que representa una pérdida de 357.589 cabezas.

Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme en toda la provincia. Diez departamentos consiguieron incrementar simultáneamente su superficie agrícola y sus existencias bovinas.

El relevamiento muestra que la expansión agrícola no necesariamente implica la desaparición de la ganadería, aunque sí evidencia cambios en la distribución territorial y en las decisiones productivas.

El desafío pasa por encontrar modelos que permitan aprovechar la tierra, sostener la actividad ganadera y mejorar la rentabilidad de los sistemas mixtos.

La ganadería busca su lugar en la zona núcleo

En Villa Eloísa, en pleno corazón agrícola santafesino, una experiencia productiva muestra que la ganadería todavía tiene espacio para desarrollarse en territorios dominados por la agricultura extensiva.

La familia Tomasetti apuesta a un sistema de cría intensiva y ciclo completo con genética Braford, en un esquema que prioriza la eficiencia por hectárea, la planificación y el aprovechamiento del suelo.

El modelo requiere una estrategia genética de largo plazo, con una planificación de aproximadamente cuatro años, y pone en evidencia la importancia de la previsibilidad para sostener la actividad.

La experiencia también permite observar otra dimensión de la producción ganadera: su capacidad para dinamizar el empleo y los servicios rurales, aunque persisten dificultades para conseguir personal capacitado.

En un escenario de competencia por el uso de la tierra, estos sistemas plantean una alternativa para integrar agricultura y ganadería y generar valor agregado dentro de los establecimientos.

Carne: China sigue siendo clave, pero aparecen nuevos mercados

El negocio de la carne vacuna también dejó novedades durante la semana. En el marco de la feria internacional CIIE 2026, realizada en Shanghái, el sector exportador argentino identificó oportunidades para avanzar hacia productos de mayor valor agregado.

La participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), junto con 14 empresas, permitió profundizar el vínculo con uno de los principales destinos comerciales de la carne nacional.

China concentra aproximadamente el 60% del volumen y el 40% del valor de las exportaciones argentinas de carne vacuna, por lo que continúa siendo un mercado determinante para la cadena.

Sin embargo, la novedad pasa por los cambios en las preferencias de los compradores. Los exportadores identificaron una mayor demanda de carne terminada a grano (grain fed), un segmento que permite diferenciar la oferta y explorar mejores oportunidades comerciales.

A la vez, comenzaron a evaluarse posibilidades de expansión hacia otros destinos asiáticos, entre ellos Filipinas, Vietnam y Singapur.

La diversificación comercial y la diferenciación de productos aparecen así como dos herramientas centrales para mejorar el posicionamiento internacional de la carne argentina.

Lechería: las nuevas exigencias de Argelia generan incertidumbre

No todas fueron buenas noticias para las cadenas exportadoras. El negocio argentino de leche en polvo enfrenta un nuevo interrogante luego de que Argelia reforzara sus controles documentales y las exigencias vinculadas con la certificación Halal de los productos importados.

La medida adquiere especial relevancia para la Argentina, que durante los primeros ocho meses de 2026 representó el 22% del volumen de leche en polvo entera importado por ese país africano.

El punto de preocupación está relacionado con la exigencia de certificados Halal emitidos por la Gran Mezquita de París y con la incertidumbre sobre el alcance que tendrá la nueva disposición para los productos argentinos.

Si los requisitos se extienden a toda la mercadería, podrían aparecer costos adicionales, demoras administrativas y dificultades para sostener el flujo comercial.

Para la industria láctea nacional, que tiene en las exportaciones un componente importante de su negocio, el desafío será adaptarse a las nuevas condiciones sin perder competitividad en un destino estratégico.

Menos leche en el mundo y mejores perspectivas de precios

Las perspectivas internacionales para la lechería también ocuparon un lugar importante en la agenda. Un informe de RaboResearch, difundido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), anticipa un escenario de reacomodamiento del mercado mundial durante 2027.

La producción global se mantendría prácticamente estable, en un contexto en el que comienza a quedar atrás la etapa de sobreoferta que presionó sobre los precios internacionales.

Entre las principales tendencias aparece una caída de la producción en Europa durante los próximos trimestres, mientras que Estados Unidos proyecta un crecimiento del 2% y Nueva Zelanda busca alcanzar un récord en sólidos lácteos.

Por el lado de la demanda, se mantienen señales positivas vinculadas con el consumo de proteínas y la recuperación del mercado chino.

Este escenario podría abrir oportunidades para los exportadores argentinos, especialmente en productos como la leche en polvo. Sin embargo, el resultado dependerá de la capacidad de la industria para responder a los mercados externos, mejorar su competitividad y aprovechar eventuales mejoras en los precios internacionales.

El semáforo de las economías regionales

La semana también dejó un diagnóstico sobre la situación de las economías regionales. El semáforo de Coninagro, correspondiente a septiembre de 2026 y publicado el 13 de noviembre, mostró un escenario heterogéneo: cinco actividades en verde, seis en amarillo y ocho en rojo.

Uno de los cambios más destacados fue el de las hortalizas, que abandonaron la categoría roja y pasaron a amarillo, impulsadas por una recuperación de los precios al productor y un mayor dinamismo exportador.

El precio promedio de las principales hortalizas aumentó un 34% respecto de agosto. Dentro del relevamiento, la zanahoria registró una suba del 58%, la cebolla del 45% y el tomate del 28%.

El informe refleja que la recuperación del campo no avanza al mismo ritmo en todas las actividades. Mientras algunos sectores encuentran mejores condiciones comerciales, otros todavía enfrentan dificultades productivas y de rentabilidad.

La fotografía vuelve a mostrar la necesidad de analizar las economías regionales más allá de los buenos indicadores que puedan presentar los principales cultivos agrícolas.

Un agro con oportunidades, pero también con desafíos

La semana dejó un panorama de contrastes para el sector agropecuario argentino.

Por un lado, las proyecciones del trigo y la recuperación de la soja en Chicago alimentan las expectativas para la agricultura. Por otro, la ganadería enfrenta el desafío de sostener su participación en territorios cada vez más agrícolas, mientras busca modelos productivos más eficientes y con mayor integración.

En el frente externo, la carne vacuna encuentra oportunidades para diferenciarse y diversificar destinos, mientras que la industria láctea debe prestar atención a las nuevas exigencias comerciales y a los movimientos de la oferta y la demanda mundial.

La conclusión es que el agro argentino atraviesa un escenario en el que las oportunidades productivas y comerciales conviven con desafíos de competitividad, rentabilidad y adaptación a los mercados.

Con una campaña triguera que promete marcar un hito y mercados internacionales en movimiento, el desafío para los próximos meses será transformar las buenas perspectivas en resultados concretos para los productores y las cadenas agroindustriales.