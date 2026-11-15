Swiss Medical compra Grupo Oroño: cambio de era en la salud de Rosario y los grandes avanzan en un mercado que se achica

Fue un sábado de llamados cruzados. La noticia corrió primero por WhatsApp y después por los comunicados internos: la familia Villavicencio le vendió el Grupo Oroño a Swiss Medical, de Claudio Belocopitt, y a Chicago Capital, el holding de la familia Tourn. Desde este lunes, el Sanatorio Parque, el de Niños, la Maternidad Oroño, el ICR, los sanatorios de Funes y San Nicolás y la prepaga Esencial.

“Es un cambio de era”, me dijo uno de los consultados apenas se confirmó. Otro fue más allá: “No es un cambio para Rosario. Es para toda la provincia”.

Tienen razón. La salud privada rosarina se jugó durante décadas entre jugadores locales. Eso tiene una explicación. El socialismo, de Hermes Binner a Mónica Fein y Miguel Lifschitz, construyó un sistema público que no tiene casi comparación en el país. Al subir la vara de lo público, obligó a los privados a subirla también. Así se consolidaron el Sanatorio de la Mujer, el Británico, Mapaci, que viene recuperando espacio, y el propio Oroño.

El primer aviso fue el ingreso de Belocopitt en Gamma, junto a los Tourn. El segundo, el desembarco del grupo de Tita, con peso en toda la provincia, a través del Hospital Italiano. Esto es otra cosa. Cuando el que compra los sanatorios también tiene la prepaga, se integran el prestador, el financiador y el sistema. Y con eso cambian las reglas de juego para todos los demás.

Clínicas con la soga al cuello

La venta no salió de la nada. Un día antes, el Consejo Federal de Clínicas se reunió en Rosario y repitió un reclamo que adelantamos en la semana. Pidieron que se oficialice la postergación de los embargos que Luis Caputo había anunciado siete días antes y que todavía no tiene papel. Salud Federal le puso número al miedo: unas 6.000 empresas, clínicas y profesionales podrían cerrar si se levanta la emergencia sanitaria.

El cuadro es conocido. Con salarios que no alcanzan, muchos se bajan de la prepaga y se pasan al sistema público o a lo que queda del privado. A eso se suman los juicios. Prestadores que facturan menos y cobran más tarde son presas fáciles para quien tiene espalda.

Escala o nada

La salud no es una excepción, es la regla del momento. El Grupo De Narváez cerró la compra de Supermercados Día por US$53,8 millones: 991 tiendas que se suman a ChangoMás. José Luis Manzano, que con Integra Capital ya se quedó con las estaciones Shell, negocia con Alsea la operación argentina de Burger King. En el mercado dicen que la conversación avanza bien.

Molinos, de los Pérez Companc, está en modo aspiradora. Concretó la compra de una planta de galletitas en Tucumán (que produce Tía Maruca), acordó quedarse con Ayudín y Poett y le vendió al Grupo Elementa el complejo Santa Clara, en la zona sur de Rosario. Elementa planea invertir US$100 millones para reactivar la molienda. Mientras tanto, Molinos dio vuelta su resultado operativo: $52.997 millones en nueve meses, contra pérdidas un año antes, con gastos centrales 22,9% más bajos en términos reales. La receta fue achicar costos y ganar góndola.

Muchas de estas ventas estaban en la vidriera desde hacía dos años. ¿Por qué se aceleran ahora? Algunos creen que un eventual cambio de color político no movería tanto el tablero. La otra explicación es más estructural, y me la dio un importante funcionario: “Argentina, con 47 millones de personas, no es Brasil ni Estados Unidos”. Con un mercado interno chico y en caída, la única forma de ganar es con escala. Eso es lo que se ve en alimentos, en supermercados y hasta en la energía de consumo a través de las distribuidoras.

Persianas que suben

Del otro lado quedan los sectores más golpeados, como el textil. Y ahí aparece la otra cara del fenómeno. Este fin de semana se inauguró Indian en el Portal y se suma a la lista de desembarcos que conté la semana pasada. En el caso de la ropa, a la escala se le suma la importación: las marcas que llegan compiten con producto traído de afuera, y el que fabrica acá lo siente. Indian, además, sigue con la compra de La Favorita, todavía sin escritura.

En autos pasa algo parecido. J. Pesado Castro suma la china Kaiyi en Eva Perón 5275 y ya son 22 las marcas chinas contra 24 del resto del mundo. El 26 de noviembre inaugura su Distrito, en Carballo entre Alberdi y Estrada, con Citroën, GWM, Johnson Amoblamientos y Walmer bajo el mismo techo. La otra rama de Pesado Castro, que encabeza Alfredo Pesado Castro, anunció que llegará a Faustina Funes Mall con una concesionaria, todavía sin marca definida. No es el único que mira para ese lado: otros jugadores analizan instalarse en el corredor Rosario–Funes, con Fisherton en el medio.

Miniso confirmó su primera tienda en Alto Rosario para el primer cuatrimestre de 2027, después sigue el Portal y busca un local a la calle. La cordobesa Custore llega a tres shoppings. Edilizia estudia un condominio senior en Fisherton que aceptaría casas usadas como parte de pago.

Río Helados abrió en San Martín al 4900 su segundo local sin empleados, después del primero en el Mercado del Río: se pide y se paga en pantalla. ¿Se viene una tendencia? Sin caja y sin efectivo no solo se ahorra en sueldos, también en seguridad. Eso sí, la condición es tener todo en blanco.

Se gana menos, se paga más

En el círculo rojo, la pregunta es otra y bastante más incómoda: ¿cuándo vuelve la actividad? Nadie tiene la respuesta, y los números de esta semana no ayudan.

El miércoles, Emmanuel Álvarez Agis pasó por La Usina Social y presentó con el diputado Joaquín Blanco un informe de PxQ. El 11,5% de desocupación del Gran Rosario ya lo había publicado el Indec. Lo que el informe confirma es por qué duele tanto: acá el costo de vida sube más rápido que en otras ciudades, empujado por tarifas y alquileres. Por eso crecen el empleo precario y la cantidad de personas que salen a buscar trabajo porque no llegan a fin de mes. Se gana menos y se paga más.

La lectura de fondo es sencilla. El modelo tiene ganadores (petróleo, gas, agro, energía, minería) y perdedores (construcción, industria, comercio), y Rosario vive de los segundos. Por eso, para Agis, la ciudad tiene que buscar sus propios motores de crecimiento, algo que venimos advirtiendo en esta columna. Por cómo está planteado el RIGI, ve poco lugar para que la metalmecánica de la región se sume como proveedora a Vaca Muerta o a la minería. No es una posición contra esos proyectos. Es una advertencia: si el derrame no viene solo, hay que ir a buscarlo o inventar otro.

AIM aporta su propia serie, que no es más amable. La industria manufacturera rosarina perdió 26,4% de facturación real en 2024, otro 8,8% en 2025 y en los primeros siete meses de 2026 ya cede 11,2%. En el mostrador pasa lo mismo: según Fecoi, el 63,3% de los comercios vendió menos en los últimos tres meses.

Metalúrgicos: cuatro años en rojo

En agosto, la facturación real del sector metalúrgico cayó 21,9% interanual. La actividad está 39,5% por debajo de fines de 2023 y en la mitad de lo que era en septiembre de 2022. El 91% de las actividades quedó por debajo de la inflación.

En la provincia, los nombres propios le ponen cara a la estadística. En Villa Constitución, los despedidos de Plantium–Gentec marcharon para reclamar reincorporaciones e indemnizaciones. En Vassalli, de Roberto Chinelli, la novedad es que pagará sueldos por cuatro horas aunque la planta no arranque, un alivio para las autoridades, que temían otro foco de conflicto.

Fuera de Santa Fe, el mapa confirma que ni la metalmecánica del agro, que se suponía del lado ganador, zafa. Jorge Gentili explicó la crisis de Plantium por ventas y cobranzas, y apuntó a unos $500 millones que le debe la cordobesa Metalfor, que pidió el concurso preventivo el 3 de noviembre. Cuando la cadena de pagos se corta, se corta en cascada y sin respetar límites provinciales. En Pauny, también cordobesa, la oferta de hasta 150 retiros choca con la ocupación de la planta. Y Stanley Black & Decker apagó su fábrica de San Luis, con 61 despidos, aunque sigue vendiendo en el país. Fabricar, cada vez más, se vuelve opcional.

Un lote a US$72 el metro

En Villa Gobernador Gálvez hay quien apuesta a que la próxima fábrica se instale ahí. Eco Nodo Productivo, de Nasini Inversiones y Mariano Schor (Dyscon), ocupa 18 hectáreas entre Paladini y Cargill y sale a competir con precio: US$72 el metro cuadrado. Alvear está entre US$78 y 90, la zona oeste entre 90 y 140, San Lorenzo entre 110 y 140 y Funes entre 100 y 160. “No vendemos tierra. Hacemos eficiente tu producción”, dice Marcos Nasini. El lote trae agua, gas, energía y un acceso nuevo, y ya tiene el Certificado Único de Radicación. El 40% está vendido.

Vaca Muerta, el cliente que sí paga

Si el mercado interno no tracciona, se busca afuera. TGS tiene en carpeta US$3.243 millones en líquidos del gas. El 2 de diciembre, la segunda ronda RIGI va a sentar a compradores frente a proveedores. Pero la compulsa internacional por los caños de Argentina LNG muestra que esos contratos no se van a pelear solo entre locales. Es lo que advertía Agis.

Herrera: un centavo por dólar

En tribunales, una historia tuvo final. El velero “AMIC” de Luis Herrera salió en septiembre con base de US$85.000 y nadie levantó la mano. El jueves se vendió por US$38.500. Con la oficina de Rioja 1474 (US$152.000), tres cocheras y los autos de lujo, la quiebra junta unos US$650.000 contra un pasivo de US$60 millones y 689 acreedores. Da poco más de un centavo por dólar. La sindicatura va ahora por extender la quiebra a los hijos y a la esposa.

Otras crisis se resuelven sin vender todo. Si la Justicia lo aprueba, Amaggi operará los acopios de Los Grobo durante 24 meses. En Algodonera Avellaneda, el precio pesa apenas el 35% del puntaje: se premian el empleo y la continuidad.

Los que salen de compras

Bunge y GDM lanzaron Enerseed, para desarrollar oleaginosas no tradicionales destinadas a biocombustibles. Simec se queda con Acerbrag, Edenor Inversiones compró el 20% de la controlante de Signar y Santiago Blaquier sumó La Trinidad. Son rubros distintos con la misma lógica: escala, activos y clientes.

En A3 hubo relevo. Roberto Olson dejó la presidencia y asumió Andrés Ponte, con Marcos Prieto como vice. Hereda una compañía que gana en lo operativo (EBITDA de US$48 millones, +4,7%) y pierde en lo financiero (ganancia neta -79,8%), con Primary y Lumina adentro.

En el MAV, Santa Fe pondrá $600 millones para bonificar diez puntos de tasa. Ojo: es plata para intereses, no volumen de crédito. Cocos levantó US$34 millones, AFA amplió su billetera y Rosgan y la Cámara de Feedlot crearon Roslot para vender hacienda de corral desde 2027. Víctor Tonelli dejó un pronóstico amargo: el consumo de carne vacuna podría bajar de 46 a 38 kilos por habitante en una década.

El campo tampoco zafa. Con los números de la Bolsa de Comercio, el maíz en campo alquilado pierde US$38 por hectárea y la soja de primera, US$10. Puede venir una gran cosecha y no alcanzar para cambiar la sembradora.

“El mercado le picó el boleto”

Entre operadores circula una frase brutal: “el mercado le picó el boleto a Milei”. No significa que den por perdida la reelección. Significa que una parte prefiere esperar el resultado desde afuera. Las acciones en dólares cayeron 9% en noviembre y 36% desde junio. El riesgo país bajó esta semana a 830 puntos, pero se duplicó en cuatro meses.

El problema de fondo es el dólar. El BCRA lo desliza al 1% mensual como ancla, pero los precios no convergen. La inflación acumula 26,3% en el año y navega al 33% anual desde hace 14 meses, alimentada por la indexación de tarifas. Octubre marcó 2,2%, con una núcleo de 1,5% que hay que tomar con pinzas.

Y ahí aparece el dilema. Si no se toca la regla, el Gobierno entra al año electoral con un peso muy apreciado. Si se lleva el ajuste al 2% mensual, se aceleran los alimentos: la canasta básica subió 3,1% en octubre y ya corre al 40% anual, con una AUH que no compensa. Eso significa más pobreza en plena campaña. Mientras tanto, el cepo impide que la “lluvia vietnamita” sobre bonos y acciones moje al mercado en pesos.

En varias consultoras, entre operadores y en empresarios que siguen la macro más fina, la conclusión es la misma: sin revisar el cepo o tocar el tipo de cambio, el esquema actual no llega a fin de mandato. Falta saber cuándo y quién paga la cuenta. Por ahora, la primera fecha está en Rosario: este lunes, Swiss Medical se sienta en Oroño.