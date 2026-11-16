Resumen Ejecutivo Una nueva investigación publicada en Frontiers in Earth Science por el investigador Guillermo A. Chinni vincula los ciclos de El Niño y La Niña con variables astronómicas entre 1948 y 2025 .

por el investigador vincula los ciclos de con variables astronómicas entre . El estudio identifica coincidencias temporales entre el índice climático ENSO y factores como la distancia Tierra-Sol, la declinación solar y la fuerza gravitatoria en tres escalas específicas.

y factores como la distancia Tierra-Sol, la declinación solar y la fuerza gravitatoria en tres escalas específicas. Las reconstrucciones estadísticas hacia 2030 sugieren una convergencia positiva de componentes de baja frecuencia, anticipando un período con predominancia de El Niño para los próximos años.

Una nueva investigación científica argentina propone incorporar una variable poco habitual al estudio de uno de los fenómenos climáticos que más condicionan a la producción agropecuaria: la relación entre la configuración de la Tierra respecto del Sol y la recurrencia de El Niño y La Niña.

El trabajo fue desarrollado por Guillermo A. Chinni, docente-investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador, y publicado el 11 de noviembre de 2026 en Frontiers in Earth Science, una revista científica internacional.

A partir del análisis de registros correspondientes al período 1948-2025, el investigador encontró asociaciones estadísticas entre los ciclos de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) y determinadas variables astronómicas, entre ellas la distancia entre la Tierra y el Sol, la declinación solar y las variaciones de la fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos.

El hallazgo abre una nueva línea de investigación: ¿pueden los movimientos y las configuraciones orbitales de nuestro planeta aportar información para comprender mejor cuándo y cómo se desarrollan los episodios de El Niño y La Niña?

Más de 70 años de datos y tres escalas temporales

El estudio identificó coincidencias entre las variables climáticas y astronómicas en tres escalas temporales principales:

Entre 2,5 y 3 años: se encontraron componentes recurrentes en ambas series de datos.

Alrededor de 4 años: aparecieron asociaciones vinculadas con una de las escalas características de variabilidad del ENSO.

Entre 8 y 16 años: se detectaron estructuras de coherencia temporal de mayor duración, que podrían aportar información sobre los patrones climáticos de escala decadal.

Para llegar a estos resultados, Chinni utilizó registros climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y datos astronómicos provenientes de servicios especializados de efemérides.

Sobre esa información aplicó herramientas matemáticas y estadísticas, entre ellas el Análisis Espectral Singular (SSA) y métricas de dependencia no lineal, con el objetivo de identificar comportamientos recurrentes y posibles relaciones entre las variables.

Uno de los aspectos destacados es que las asociaciones identificadas no necesariamente responden a relaciones proporcionales. Es decir, los cambios en las variables astronómicas no tienen por qué traducirse de manera lineal en cambios en los indicadores climáticos.

De todos modos, el investigador no plantea que El Niño o La Niña ocurran automáticamente cada tres, cuatro o diez años. La propuesta es reconocer componentes recurrentes dentro de un sistema climático complejo, en el que intervienen múltiples factores.

¿Qué tiene que ver la posición de la Tierra respecto del Sol?

El Niño y La Niña son las dos fases principales de un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que se desarrolla principalmente en el océano Pacífico tropical.

El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, mientras que La Niña está asociada con un enfriamiento de esas aguas. Ambos procesos modifican la circulación atmosférica y pueden alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

Tradicionalmente, las investigaciones se concentraron en las interacciones entre el océano y la atmósfera. El nuevo trabajo no cuestiona esos conocimientos, sino que propone estudiar si determinados factores astronómicos también pueden contribuir a explicar la organización temporal de estos fenómenos.

Esta línea de investigación se conoce como astroclimatología y busca identificar posibles relaciones entre las variables astronómicas y los procesos que ocurren en el sistema climático terrestre.

En ese marco, la distancia Tierra-Sol, la declinación solar y las variaciones gravitatorias aparecen como variables que podrían aportar información complementaria.

La gran pregunta: ¿se puede anticipar mejor El Niño hasta 2030?

Uno de los puntos más interesantes del trabajo está relacionado con las reconstrucciones estadísticas que se extienden hasta 2030.

A diferencia de otras variables climáticas, las características orbitales de la Tierra pueden calcularse con precisión para los próximos años. Esto permite analizar si determinados patrones astronómicos coinciden temporalmente con las oscilaciones observadas en los registros climáticos.

Mediante el Análisis Espectral Singular (SSA), el investigador aisló componentes oscilatorias de distintas frecuencias y reconstruyó señales de variabilidad multianual y decadal.

Según esos resultados, hacia el final del período analizado se observa una convergencia de las componentes de baja frecuencia, tanto en el índice climático como en los descriptores orbitales equinocciales, hacia una fase positiva.

En los registros estudiados, ese estado de fondo aparece históricamente asociado con intervalos favorables al desarrollo de episodios de El Niño.

La reconstrucción para el quinquenio 2025-2030 también muestra dos señales que merecen atención:

* Una componente decadal, de aproximadamente 11 a 13 años, que entra en una fase positiva sostenida.

* Un ciclo más corto, de entre 2,5 y 3 años, que presenta dos máximos: uno durante 2026-2027 y otro hacia 2029-2030.

A partir de estas señales, el estudio plantea la posibilidad de que el período tenga una predominancia de El Niño, ya sea mediante una fase cálida prolongada o a través de dos episodios separados por una fase de La Niña o un período neutral.

Sin embargo, hay una aclaración fundamental: no se trata de un pronóstico climático confirmado. El propio investigador señala que esta interpretación constituye una hipótesis de trabajo que deberá contrastarse con nuevas observaciones a medida que avance el período hasta 2030.

Qué puede significar para la producción agropecuaria argentina

En Argentina, los episodios de El Niño y La Niña tienen una importancia directa por su influencia sobre las precipitaciones y las temperaturas.

Sus efectos pueden modificar las condiciones de humedad de los suelos, las reservas de agua, las posibilidades de siembra y el desarrollo de los cultivos. También pueden incidir sobre la cosecha, la logística, la infraestructura rural y la planificación de las empresas agropecuarias.

Por eso, cualquier avance que permita comprender mejor la recurrencia de estos fenómenos despierta interés en el sector.

Contar con herramientas complementarias para estudiar la evolución del ENSO podría contribuir, en el futuro, a mejorar los sistemas de seguimiento y análisis de los riesgos climáticos.

No obstante, los resultados de esta investigación todavía no permiten utilizar las variables astronómicas como una herramienta independiente para tomar decisiones productivas. Antes será necesario confirmar las asociaciones detectadas, comprender los mecanismos físicos involucrados y evaluar su capacidad predictiva frente a nuevos registros.

Una hipótesis que abre otra puerta para estudiar el clima

El aporte de la investigación argentina consiste en conectar tres campos científicos: astronomía, física y climatología, a partir del análisis de series temporales que abarcan casi ocho décadas.

Aunque todavía no se demostró un mecanismo físico que explique una relación causal directa entre las variables astronómicas y los ciclos de El Niño y La Niña, el trabajo plantea nuevas hipótesis que podrán ser evaluadas mediante futuros registros, simulaciones y modelos climáticos.

Entre las líneas que podrían profundizarse aparecen los posibles efectos vinculados con la gravedad de Newton, los fenómenos de marea de gran escala y otras configuraciones gravitacionales.

Para el agro argentino, el interés está puesto en una pregunta concreta: si estas asociaciones se confirman, ¿podrían aportar nuevas herramientas para anticipar los períodos de mayor riesgo climático?

Por ahora, la respuesta está abierta. Pero una investigación desarrollada en Argentina acaba de sumar una perspectiva diferente a la búsqueda de respuestas sobre uno de los fenómenos que más condicionan el comportamiento del clima y la producción agropecuaria.