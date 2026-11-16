Resumen Ejecutivo La caída de los bonos soberanos impulsó el riesgo país de JP Morgan a 853 puntos básicos , mientras el índice S&P Merval retrocedió un 4,3% en pesos.

de a , mientras el índice retrocedió un en pesos. En Wall Street , los ADRs argentinos registraron fuertes pérdidas lideradas por Loma Negra con un 6,5% , seguidos por BBVA y Cresud .

, los registraron fuertes pérdidas lideradas por con un , seguidos por y . Pese a alcanzar un superávit primario de $1,93 billones en octubre, el mercado mantiene la cautela ante el debate legislativo por la suspensión de las PASO .

en octubre, el mercado mantiene la cautela ante el debate legislativo por la suspensión de las . El Tesoro prepara un canje de deuda dólar-linked por USD 4.743 millones del bono D30N6 para extender vencimientos hacia enero de 2027 y aliviar tensiones cambiarias.

Los mercados financieros argentinos comenzaron la semana con fuertes señales de deterioro. La caída de los bonos soberanos en dólares volvió a impulsar el riesgo país por encima de los 850 puntos básicos, mientras que las acciones locales y los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registraron importantes pérdidas.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en 853 puntos básicos, con una suba del 2,3% respecto del cierre de la semana anterior. La dinámica refleja el retroceso de los títulos de deuda argentina bajo legislación extranjera, que exhibieron bajas de entre 0,2% y 1,7%.

La presión sobre los activos locales se produjo en paralelo a una jornada negativa para los mercados internacionales, en un contexto de mayor aversión al riesgo y volatilidad en las principales bolsas del mundo.

El Merval profundizó las pérdidas y los ADRs cayeron hasta 6,5%

La renta variable argentina tampoco logró escapar de la tendencia negativa. El índice S&P Merval retrocedió 4,3% en pesos, hasta los 81.419 puntos, mientras que su medición en dólares registró una contracción del 4,5%, hasta los 48 puntos.

Entre las principales bajas de la rueda se destacaron Ternium y Sociedad Comercial del Plata, ambas con retrocesos del 6,4%. También sobresalieron las pérdidas de Loma Negra, que cayó 6,2%; BBVA, con una baja del 5,8%, y Grupo Supervielle, que retrocedió 5,5%.

En Wall Street, los ADRs argentinos replicaron el comportamiento negativo. Loma Negra encabezó las pérdidas con una caída del 6,5%, seguida por BBVA y Cresud, ambos con retrocesos del 6%. Transportadora de Gas del Sur también mostró una fuerte contracción, del 5,7%.

El movimiento dejó en evidencia que la presión vendedora alcanzó tanto a los instrumentos de deuda como a las acciones de empresas argentinas.

La agenda política vuelve a estar bajo la lupa de los inversores

Más allá del escenario internacional, el mercado también sigue de cerca las novedades políticas y económicas locales.

Uno de los principales focos de atención de la semana estará puesto en el debate en comisión previsto para el martes sobre la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año.

La principal incógnita pasa por la capacidad del oficialismo para conseguir los votos necesarios y avanzar con un dictamen de mayoría.

La discusión tiene relevancia financiera porque los antecedentes electorales recientes dejaron marcas profundas en los activos argentinos. Los inversores todavía recuerdan los episodios de volatilidad registrados después de las PASO de 2019 y 2023, cuando los resultados electorales estuvieron acompañados por fuertes movimientos cambiarios y caídas en las cotizaciones bursátiles.

En ese sentido, expertos advirtieron sobre el impacto que puede tener la concentración de la incertidumbre política en las elecciones generales de octubre, especialmente si no existe una instancia electoral previa que permita anticipar el escenario.

Superávit fiscal: una señal positiva que no alcanzó

En el frente fiscal, el Gobierno recibió una señal favorable. El Sector Público Nacional registró en octubre un superávit primario de $1,93 billones, en línea con el objetivo anual acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el resultado mensual es consistente con las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, considerando el incremento estacional del gasto primario que suele producirse durante diciembre.

Sin embargo, el dato fiscal no fue suficiente para revertir el comportamiento negativo de los activos financieros durante la jornada.

La reacción del mercado volvió a mostrar que la evolución de las cuentas públicas es apenas uno de los factores que consideran los inversores al momento de evaluar la deuda argentina. La incertidumbre política, las condiciones financieras internacionales y las perspectivas cambiarias también forman parte de la ecuación.

El Tesoro prepara un nuevo canje de deuda

Otro de los temas que seguirá de cerca el mercado será la nueva operación de canje de deuda dolar-linked impulsada por el Tesoro.

La propuesta permitirá a los tenedores del bono D30N6, con vencimiento a fines de noviembre, intercambiar sus posiciones por un nuevo instrumento ajustado por la evolución del dólar y con vencimiento a fines de enero de 2027.

El monto en circulación del título alcanza los u$s4.743 millones y la liquidación de la operación está prevista para el viernes.

La iniciativa apunta a reducir potenciales tensiones cambiarias antes del precio de fijación del 25 de noviembre, mediante una extensión de los vencimientos de los instrumentos vinculados al dólar.

La deuda argentina vuelve a quedar en el centro de la escena

La combinación de bonos en baja, acciones castigadas y un riesgo país nuevamente por encima de los 850 puntos configura un escenario de mayor cautela para los inversores.

En los próximos días, la atención estará concentrada en la evolución de los títulos soberanos, las señales políticas y la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad fiscal y cambiaria.

Por ahora, los indicadores financieros muestran que la confianza del mercado continúa expuesta a factores internos y externos. La recuperación de los activos argentinos dependerá de que esas variables comiencen a ofrecer señales más consistentes de previsibilidad.