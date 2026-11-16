Soja, maíz y trigo: estrategias comerciales que pueden cambiar el resultado de la campaña

En un escenario en el que cada decisión comercial puede tener un impacto significativo sobre el resultado económico de la campaña, el productor se enfrenta a una pregunta central: ¿conviene vender los granos disponibles o esperar mejores condiciones de mercado?

El último informe de Estrategias al Grano, elaborado por Data Miazzo al 13 de noviembre, plantea respuestas diferentes para cada cultivo. Mientras recomienda vender la soja que todavía permanece en stock, sugiere postergar las operaciones de maíz y trigo para aprovechar los pases entre posiciones. Para la próxima campaña, en tanto, propone avanzar gradualmente con la fijación de precios.

El análisis también pone el foco en las oportunidades que ofrecen los mercados de futuros, las alternativas de inversión en pesos y dólares y las decisiones de compra de fertilizantes.

Soja: el disponible sigue siendo competitivo y recomiendan vender

Para la soja, la estrategia comercial es aprovechar los valores actuales y vender los granos que todavía permanecen en stock.

Según el informe, el disponible continúa mostrando precios competitivos y se mantiene en línea con el FAS teórico, pese a las bajas registradas en el mercado.

En materia de comercialización de la próxima campaña, la recomendación es avanzar gradualmente con la fijación de precios. Los valores de referencia señalados son de US$342 por tonelada para mayo de 2027, US$352 para julio y US$364 para noviembre.

El mercado internacional presenta señales contrapuestas. Por un lado, las menores proyecciones de producción y stocks finales de Estados Unidos, junto con mayores estimaciones de consumo y exportaciones globales, aportaron sostén a los precios.

Sin embargo, también aparecen factores que limitan las subas: la depreciación del real brasileño, que mejora la competitividad de Brasil, la reducción de posiciones de los fondos especulativos y la caída del petróleo.

Uno de los datos destacados del informe es que esperar no necesariamente mejora el resultado comercial en el corto plazo. La posición enero de 2027 representa apenas US$6 adicionales frente al disponible, mientras que el pase a mayo alcanza una diferencia de US$21.

Maíz: postergar la venta puede representar una oportunidad

El maíz aparece como uno de los cultivos con mayor atractivo para aprovechar el diferimiento de las ventas.

La recomendación para quienes tienen mercadería disponible es esperar, siempre que la situación financiera y operativa lo permita, y evaluar las ventas hacia enero o febrero.

El fundamento está en los valores que ofrece el mercado de futuros. De acuerdo con Data Miazzo, el pase a diciembre representa una tasa anualizada del 54%, un diferencial que vuelve atractivo postergar la comercialización.

El contrato diciembre se ubica en torno a los US$187,50 por tonelada, frente a los US$178 del disponible. Para abril de 2027, el precio de referencia llega a US$189.

En términos de ingresos, el informe calcula que una estrategia de venta mediante futuros a diciembre permitiría alcanzar unos $297.978 por tonelada, frente a los $280.855 de la alternativa de disponible más inversión en LECAP, según el escenario comparado.

Sin embargo, el mercado también enfrenta factores de presión. La producción argentina proyectada en 66 millones de toneladas y el amplio stock remanente de la campaña 2025/26 limitan las posibilidades de recuperación de los precios.

A esto se suma el sesgo bajista de los fondos y la presión devaluatoria en Brasil. Como contrapartida, el FAS teórico continúa por encima del disponible, reflejando la demanda del mercado interno.

Para la próxima campaña, la recomendación es no comprometer un porcentaje elevado de la producción a los valores actuales y avanzar gradualmente con coberturas.

Trigo: la presión de cosecha obliga a mirar los futuros

El trigo presenta un panorama más complejo. A los factores bajistas internacionales se suma el avance de la cosecha argentina, una combinación que podría limitar las posibilidades de recuperación de los precios en el corto plazo.

El último reporte del USDA elevó las estimaciones de producción y stocks finales globales. Además, todavía quedan aproximadamente 4 millones de toneladas de la campaña 2025/26 pendientes de venta, mientras comienza a ingresar la nueva cosecha.

Frente a este escenario, Data Miazzo recomienda no apresurarse a vender el trigo disponible y aprovechar los pases hacia diciembre o enero.

El contrato diciembre se ubica en US$199,70 por tonelada, mientras que enero de 2027 alcanza los US$207,50. Esto representa una mejora de casi US$6 por tonelada al pasar de la posición diciembre a enero, en un período de 37 días.

Para la próxima cosecha, los valores de enero y marzo continúan siendo referencias interesantes para comenzar a formar precios de manera gradual.

La advertencia es que el ingreso de la cosecha podría generar nuevas bajas en los futuros, por lo que la estrategia requiere seguimiento.

Insumos: comprar urea por necesidad y asegurar el fósforo

El análisis también dedica un apartado a los fertilizantes y plantea decisiones diferentes según el producto.

En el caso de la urea, el mercado internacional mantiene un escenario bajista, con escasa liquidez y compradores que operan con cautela. El valor de referencia se ubica en US$630 por tonelada.

Por ese motivo, la recomendación es comprar únicamente en función de las necesidades productivas, sin anticipar grandes volúmenes.

El panorama del fósforo es diferente. El MAP se mantiene alrededor de los US$1.020 por tonelada y presenta una oferta física ajustada, vinculada con las menores existencias importadas.

Frente a esa situación, el informe recomienda cerrar las partidas pendientes para asegurar los requerimientos de la próxima campaña.

¿Dónde colocar los pesos y los dólares?

La estrategia financiera también forma parte de las decisiones que debe tomar el productor.

Para los pesos, el informe identifica oportunidades en instrumentos de tasa fija, particularmente en las LECAP. La referencia para abril de 2027 alcanza una tasa nominal anual del 27,8%.

También aparecen alternativas ajustadas por inflación. Entre ellas, los bonos CER con vencimiento en 2028, que presentan rendimientos de CER más 8,1% y CER más 11,1%, según el instrumento.

Para quienes buscan alternativas en dólares, se destacan obligaciones negociables de IRSA y Pampa Energía.

La ON de IRSA (IRCF), con vencimiento el 26 de junio de 2028, presenta un rendimiento anual del 4,1%. Por su parte, la obligación negociable de Pampa Energía (MGCN), con vencimiento el 4 de octubre de 2028, ofrece un rendimiento del 4,5% anual.

Son alternativas que el informe incorpora dentro de una estrategia de administración de liquidez y diversificación financiera.

Un mercado que exige decisiones diferentes

La principal conclusión del análisis es que no existe una única estrategia comercial para todos los granos.

En soja, el disponible todavía ofrece condiciones para vender y la recomendación es aprovechar esos valores. En maíz, el pase a diciembre aparece como una oportunidad para postergar operaciones, mientras que en trigo la estrategia apunta a capturar mejores precios mediante los contratos diferidos antes de que la presión de cosecha se profundice.

A la vez, la compra de fertilizantes y la administración de los excedentes financieros adquieren un papel central en la planificación económica.

En un contexto de precios internacionales cambiantes, producción local elevada y necesidades financieras propias de cada establecimiento, la diferencia puede estar menos en anticipar hacia dónde irá el mercado y más en elegir correctamente cuándo vender, cuándo cubrirse y cómo administrar los recursos disponibles.