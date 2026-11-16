¿El dólar está tranquilo, pero el mercado no?: la advertencia de Caputo para 2027

Resumen Ejecutivo El ministro de Economía Luis Caputo advirtió que las tasas implícitas postelectorales (2027-2028) rondan el 30% , reflejando incertidumbre política y frenando decisiones de inversión.

advirtió que las tasas implícitas postelectorales (2027-2028) rondan el , reflejando incertidumbre política y frenando decisiones de inversión. El riesgo país escaló de 400 a 950 puntos básicos sin impactar proporcionalmente en el tipo de cambio, aunque persisten dudas sobre los vencimientos externos de 2027 .

escaló de sin impactar proporcionalmente en el tipo de cambio, aunque persisten dudas sobre los vencimientos externos de . Existen $100.000 millones en créditos aprobados en el Banco Central sin utilizar por las empresas debido a la cautela frente al escenario electoral.

en créditos aprobados en el sin utilizar por las empresas debido a la cautela frente al escenario electoral. El Gobierno ajustó las proyecciones de crecimiento económico para 2026 a un rango de entre 1,5% y 2,5%, destacando señales de recuperación desde agosto.

El Gobierno comienza a mirar cada vez más de cerca el escenario económico de 2027 y, en ese contexto, Luis Caputo puso sobre la mesa un indicador que considera clave para entender las expectativas del mercado: las tasas de interés implícitas para el período posterior a las próximas elecciones presidenciales.

En una entrevista radial, el ministro de Economía sostuvo que las tasas implícitas entre 2027 y 2028 se ubican cerca del 30%. Para Caputo, ese nivel refleja la preocupación de los inversores frente a la posibilidad de un cambio en el rumbo político y económico del país.

"Cuando vos ves la tasa del mercado implícita entre el año 27 y 28, es decir, pos elecciones, está casi en el 30%", señaló el funcionario.

Según su interpretación, el mercado no está descontando solamente incertidumbre electoral, sino también el temor a un eventual regreso del kirchnerismo. A su entender, esa percepción tiene consecuencias concretas sobre la economía: posterga inversiones, frena decisiones empresariales y encarece el financiamiento.

El riesgo país, otra señal que sigue de cerca Economía

Durante la entrevista, Caputo también se refirió a la evolución del riesgo país y al comportamiento de los bonos argentinos.

El ministro reconoció que el indicador pasó de 400 a 950 puntos básicos en el período que tomó como referencia, aunque destacó que ese movimiento no tuvo el impacto habitual sobre el tipo de cambio.

Consultado sobre si se trataba de un "riesgo Caputo" o un "riesgo Milei", el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el aumento estaba relacionado con el temor del mercado a que Javier Milei no continúe en el Gobierno después de las elecciones.

La particularidad del escenario es que el deterioro de los bonos y el incremento del riesgo país no se trasladaron, al menos hasta ahora, en la misma proporción al dólar.

Sin embargo, la estabilidad cambiaria no significa que hayan desaparecido las preocupaciones financieras. De hecho, el mercado también sigue de cerca la capacidad del Gobierno para conseguir los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

En ese sentido, las tensiones sobre el financiamiento y las reservas constituyen uno de los principales desafíos económicos de cara al próximo año.

El dato de los créditos que las empresas todavía no utilizan

Otro de los puntos que destacó Caputo fue la situación del financiamiento al sector privado.

El ministro aseguró que existen $100.000 millones en créditos para empresas aprobados en el Banco Central que todavía no fueron tomados.

Para el funcionario, la explicación está relacionada con la incertidumbre política y las expectativas sobre el futuro económico.

"¿Por qué no los toman? Por el temor al kirchnerismo. Entonces, el temor político hoy impacta en la economía", afirmó.

El dato abre un interrogante sobre el comportamiento de las empresas frente a las decisiones de inversión. Aunque existe financiamiento disponible, una parte de las compañías todavía no estaría dispuesta a avanzar con nuevos compromisos.

Esto resulta particularmente relevante para sectores que necesitan crédito para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología, renovar equipamiento o financiar capital de trabajo.

¿Cuánto puede crecer la economía en 2026?

Caputo también reconoció que las perspectivas de crecimiento económico para este año son más moderadas que las que manejaba inicialmente el Gobierno.

Según explicó, actualmente las estimaciones se ubican en una discusión que va del 1,5% al 2,5%, luego de que distintos shocks externos se prolongaran más de lo previsto.

De todos modos, el ministro sostuvo que agosto comenzó a mostrar señales de recuperación y que septiembre presentó una mejora más marcada. Con ese panorama, expresó su expectativa de que la economía cierre el año con números positivos.

2027: elecciones, inversiones y expectativas del mercado

El horizonte electoral aparece como una variable central en las expectativas económicas. Para Caputo, las elecciones de 2027 representarán una instancia decisiva para definir la continuidad del programa económico.

El ministro manifestó su expectativa de que el Gobierno llegue a ese año en una posición más fortalecida y consideró que el escenario podría ser más tranquilo de lo que anticipan algunos analistas.

También defendió una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones, las inversiones y las reformas estructurales, en lugar de depender exclusivamente de la expansión del consumo.

Sin embargo, el mercado todavía enfrenta interrogantes sobre el financiamiento, la evolución del riesgo país y la disponibilidad de dólares para afrontar los compromisos externos.

La pregunta que empieza a ganar espacio en el análisis económico es si la estabilidad cambiaria podrá sostenerse mientras persisten las dudas sobre el escenario financiero y político de 2027.

Por ahora, el indicador que eligió destacar Caputo deja una señal concreta: las expectativas para el período posterior a las elecciones ya están teniendo un lugar en las decisiones financieras de los inversores y las empresas.