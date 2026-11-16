¿Oportunidad histórica o trampa para inversores?: qué se trae Bitcoin tras el derrumbe

Resumen Ejecutivo Bitcoin profundizó su corrección, perforando la barrera de los US$70.000 y acercándose a la zona de los US$62.000 en medio de una marcada incertidumbre global.

profundizó su corrección, perforando la barrera de los y acercándose a la zona de los en medio de una marcada incertidumbre global. Los ETF spot de Bitcoin acumularon salidas cercanas a los US$2.000 millones en pocas jornadas, reflejando una fuerte retracción del interés institucional.

acumularon salidas cercanas a los en pocas jornadas, reflejando una fuerte retracción del interés institucional. Las liquidaciones masivas de posiciones apalancadas superaron los US$1.300 millones , acelerando la volatilidad y la presión vendedora en el mercado internacional.

superaron los , acelerando la volatilidad y la presión vendedora en el mercado internacional. El impacto se traslada al mercado local a través de los CEDEAR de los fondos IBIT y ETHA, obligando a los inversores a extremar la cautela.

El mercado de las criptomonedas atraviesa una nueva etapa de turbulencia. Bitcoin perdió el nivel de los US$70.000 y llegó a acercarse a los US$62.000, mientras los ETF spot registran fuertes retiros de capital. En medio de la incertidumbre, los analistas identifican nuevos niveles de soporte y advierten que todavía podrían producirse bajas más profundas. ¿Qué puede pasar con los CEDEAR de estos fondos en Argentina?

Bitcoin volvió a sacudir al mercado financiero internacional. Después de varios intentos fallidos por recuperar terreno, la principal criptomoneda profundizó su tendencia bajista, perdió referencias de precios consideradas importantes por los operadores y abrió nuevos interrogantes entre los inversores.

La caída no llegó sola. También estuvo acompañada por importantes retiros de dinero de los fondos cotizados (ETF) que replican el precio de Bitcoin, liquidaciones masivas de posiciones apalancadas y un deterioro de las expectativas de corto plazo.

El impacto también alcanza al mercado argentino, donde los inversores pueden obtener exposición a las criptomonedas mediante CEDEAR de ETF, como IBIT, vinculado a Bitcoin, y ETHA, relacionado con Ethereum.

La pregunta que empieza a dominar las decisiones de inversión es si los precios actuales representan una oportunidad para entrar al mercado o si todavía queda margen para nuevas caídas.

Bitcoin perdió los US$70.000 y llegó a tocar los US$62.000

La tendencia bajista se profundizó después de que Bitcoin no consiguiera consolidar una recuperación hacia los US$81.000.

Según un análisis, desde el 4 de noviembre la criptomoneda comenzó a perder impulso y posteriormente perforó niveles de soporte que habían sido importantes para sostener las cotizaciones.

Primero quedó atrás la zona de los US$75.000 y luego se aceleraron las bajas. Durante el viernes, Bitcoin cayó por debajo de los US$70.000 por primera vez desde agosto, llegó a operar cerca de los US$67.900 y durante el fin de semana tocó los US$62.000.

Ethereum también sufrió el impacto: perdió la referencia psicológica de los US$2.000 y llegó a negociarse cerca de los US$1.900.

Para un especialista en mercado de capitales y criptomonedas, uno de los principales problemas es que el mercado bajista todavía no muestra señales claras de haber terminado.

El analista sostiene que los compradores no consiguieron impulsar una recuperación sostenida y que, ante la pérdida de niveles técnicos importantes, terminó prevaleciendo la tendencia general del mercado.

Los ETF de Bitcoin perdieron cerca de US$2.000 millones

Uno de los datos que más preocupa a los inversores es la salida de capital de los ETF spot de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos de SoSoValue, estos instrumentos acumulan un saldo negativo de aproximadamente US$1.560 millones en lo que va de 2026.

El cambio fue significativo: al 29 de octubre todavía registraban ingresos netos por unos US$1.010 millones. Sin embargo, las salidas posteriores revirtieron ese resultado.

Los retiros registrados durante las últimas semanas muestran la magnitud del movimiento:

* Semana finalizada el 12 de noviembre: salidas por US$643,6 millones.

* Semana anterior: retiros por US$1.280 millones.

* Semana previa: salidas por US$202,6 millones.

En apenas cinco jornadas, los ETF de Bitcoin llegaron a perder alrededor de US$2.000 millones.

El dato es relevante porque estos fondos permiten que inversores institucionales y particulares tengan exposición a Bitcoin sin comprar directamente la criptomoneda. Por eso, sus movimientos funcionan como una referencia para medir el interés y la demanda de los grandes participantes del mercado.

Cuando se producen retiros importantes, una de las principales fuentes de demanda pierde fuerza y puede aumentar la presión sobre las cotizaciones.

Liquidaciones por US$1.300 millones: por qué se aceleró la caída

Otro factor que contribuyó a profundizar el derrumbe fue la liquidación de posiciones apalancadas en los mercados de futuros.

Durante las últimas 24 horas analizadas por el artículo, se liquidaron más de US$1.300 millones en contratos de futuros de criptomonedas. De ese total, aproximadamente US$677 millones correspondieron a posiciones vinculadas con Bitcoin.

El mecanismo es relativamente sencillo: muchos operadores habían apostado a una suba de precios utilizando dinero prestado o apalancamiento.

Cuando las cotizaciones comenzaron a caer y las garantías dejaron de ser suficientes, las plataformas cerraron automáticamente esas operaciones para limitar las pérdidas.

El problema es que esas liquidaciones generan nuevas ventas y pueden acelerar todavía más los movimientos bajistas.

Así, una caída inicial puede convertirse en un proceso de ventas sucesivas que aumenta la volatilidad y dificulta encontrar un piso de corto plazo.

¿Hasta dónde puede caer Bitcoin? Los niveles que mira el mercado

Uno de los puntos centrales del análisis de expertos está relacionado con los próximos soportes técnicos.

Según su evaluación, la zona de los US$64.000 a US$65.000 aparece como una referencia importante que podría funcionar como nuevo piso para la criptomoneda.

Sin embargo, advierte que la pérdida de ese nivel abriría la posibilidad de nuevas caídas.

En ese escenario, los precios podrían buscar niveles de entre US$48.000 y US$53.000, aunque también contempla una alternativa intermedia cercana a los US$57.000 si aparecen compradores antes.

La advertencia es clara: el mercado todavía mantiene un sesgo bajista y los inversores deberían seguir de cerca el comportamiento de las cotizaciones antes de tomar decisiones.

¿Conviene comprar Bitcoin ahora?: la mirada de los analistas

Pese al escenario negativo de corto plazo, la caída también empieza a despertar el interés de quienes buscan oportunidades de inversión a largo plazo.

Un especialista considera que los precios inferiores a los US$70.000 pueden representar valores de descuento para quienes tienen un horizonte de inversión prolongado.

Incluso plantea que las compras realizadas en niveles de US$60.000 o US$50.000 podrían terminar diluyéndose frente a una eventual recuperación importante del mercado.

Sin embargo, el especialista también aclara que no existen garantías sobre cuándo comenzará una recuperación ni hasta dónde podrían llegar nuevamente las cotizaciones.

Su visión es que el mercado bajista podría estar atravesando una etapa avanzada, aunque todavía no hay señales suficientes para descartar nuevas bajas.

En ese sentido, la recomendación que surge del análisis es mantener cautela y evitar confundir una caída pronunciada con una señal automática de compra.

CEDEAR de Bitcoin y Ethereum: qué deben mirar los inversores

La caída también tiene consecuencias para quienes operan desde Argentina a través de instrumentos financieros vinculados con las criptomonedas.

Los CEDEAR IBIT, asociado al ETF de Bitcoin de BlackRock, y ETHA, vinculado a Ethereum, permiten acceder a estos activos desde el mercado local y operar en pesos.

El comportamiento del CEDEAR de IBIT replica prácticamente el movimiento de Bitcoin, aunque puede presentar diferencias por los horarios de negociación y la evolución del tipo de cambio.

Como ejemplo, el viernes IBIT registró una caída del 3,84%, mientras Bitcoin retrocedió un 3,44%.

Esto significa que quienes invierten en estos instrumentos no quedan aislados de las fuertes oscilaciones del mercado internacional.

Además de seguir la evolución de la criptomoneda, deben considerar el comportamiento del tipo de cambio y las condiciones de negociación del mercado local.

Ethereum también enfrenta un escenario complicado

La debilidad de Bitcoin repercute directamente sobre Ethereum, que también perdió niveles de referencia y quedó por debajo de los US$2.000.

Bolé señala que Ethereum tiene características propias, ya que funciona como un activo vinculado a infraestructura tecnológica, con una dinámica diferente a la de Bitcoin.

Sin embargo, considera que existe una fuerte dependencia entre ambos mercados: cuando Bitcoin cae, Ethereum suele recibir el impacto.

Por eso, el comportamiento de la principal criptomoneda será una referencia fundamental para evaluar las perspectivas del ETF ETHA y su correspondiente CEDEAR en Argentina.

Un mercado que exige cautela antes de buscar oportunidades

La fuerte corrección de Bitcoin modificó el escenario para los inversores. La pérdida de los US$70.000, las salidas millonarias de los ETF y las liquidaciones de posiciones apalancadas muestran que la presión vendedora todavía es importante.

Aunque algunos analistas comienzan a identificar oportunidades de compra para el largo plazo, también advierten que podrían aparecer nuevos mínimos antes de una recuperación.

La zona de los US$64.000 a US$65.000 será una referencia importante para observar si el mercado encuentra un nuevo soporte o si se abre la puerta a un ajuste todavía más profundo.

Para los inversores argentinos, el desafío también pasa por seguir de cerca los CEDEAR de IBIT y ETHA, que trasladan al mercado local buena parte de la volatilidad internacional.

Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿Bitcoin está ofreciendo una oportunidad de entrada o todavía no encontró su piso?