Caputo anunció concesiones viales que potenciarán la logística del Gran Rosario

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes a través de su cuenta oficial en la red social X la firma del contrato que habilita la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión, que integran la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.

Se trata de un avance relevante para el Gran Rosario, principal polo agroexportador del país, ya que los tramos incluidos forman parte del corredor del Mercosur, fundamental para el comercio con Brasil y Uruguay, y conectan pasos fronterizos estratégicos. Dentro de esta red se encuentra además el Puente Rosario-Victoria sobre el río Paraná, una infraestructura clave por su cercanía a los puertos, plantas industriales y centros productivos de la región.

Según destacó Caputo, la puesta en marcha de estas concesiones permitirá potenciar las exportaciones y mejorar la logística, al facilitar el transporte de granos, subproductos y mercaderías industriales hacia los puertos del cordón rosarino. El ministro subrayó que esta mejora en la infraestructura vial tendrá un impacto directo en la reducción de costos logísticos, uno de los principales reclamos históricos del sector productivo.

El anuncio marca, además, el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados en todo el país. De acuerdo con el mensaje oficial, el nuevo esquema busca reemplazar un modelo deficitario de mantenimiento de rutas por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro Nacional, con mayor participación de la inversión privada.

Desde la óptica del agro y la industria, el beneficio es doble: por un lado, mejores rutas y mayor previsibilidad en el transporte, y por otro, un esquema que apunta a ordenar las cuentas públicas sin trasladar ineficiencias al sistema productivo. En el caso del Gran Rosario, donde se concentra más del 70% de las exportaciones agroindustriales argentinas, la calidad de los accesos viales es un factor determinante para la competitividad.

“Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó Caputo en su publicación, dejando en claro que la política de concesiones será uno de los ejes de la estrategia económica en materia de infraestructura.