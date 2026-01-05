Cargas comerciales: en el aeropuerto de Rosario se agilizan certificaciones de exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuenta con una mayor capacidad de infraestructura para el control de equipajes, la atención a los pasajeros y la certificación de las cargas comerciales con destino al exterior en las remodeladas instalaciones del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, provincia de Santa Fe”.

El organismo reforzó la dotación de personal en tres nuevas oficinas. En el área restringida continúa realizando los controles de equipajes junto a Aduana” y Migraciones”, de residuos regulados y de certificación de agroalimentos para exportación. A ello se suma una oficina de atención al público dentro del área comercial del predio para atención general de pasajeros.

Con el funcionamiento de la nueva infraestructura, se proyecta aumentar la certificación de exportaciones, teniendo como antecedente el primer envío de carne bovina de alta calidad directo desde Rosario rumbo a Panamá a mediados de 2025.

El aeropuerto tiene previsto aumentar desde enero de 2026 a más de 50 por semana, las frecuencias internacionales, posicionando a Rosario como centro aéreo de referencia en Argentina.

En la terminal aérea, agentes del Centro Regional Santa Fe del SENASA controlan los desechos procedentes de medios de transportes internacionales, los residuos alimenticios procedentes de restaurantes, servicios de catering y cocinas; además de los productos de potencial riesgo zoofitosanitario regulados por el organismo nacional, productos de las operaciones de importación comercial así como todos aquellos originados como consecuencia de controles sanitarios de los viajeros, sus equipajes y medios acompañados procedentes del exterior.

Por esta razón, se recuerda a los pasajeros que arriban a la Argentina desde el exterior, que hay determinados productos que son de ingreso prohibido, si no se cuenta con la correspondiente autorización.