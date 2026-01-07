Chevron refuerza su rol estratégico en Venezuela con 11 buques de crudo: los detalles

En un momento de fuerte tensión geopolítica y energética, la petrolera estadounidense Chevron Corp. aumentó sus operaciones en Venezuela enviando una flota de al menos 11 buques petroleros cisterna con destino a los puertos de José y Bajo Grande, en el noroeste del país caribeño.

Esta operación representa un incremento respecto al mes anterior, cuando nueve buques realizaron cargas similares, y constituye el mayor volumen de actividad desde octubre de 2025, cuando se registró el tránsito de 12 petroleros hacia y desde Venezuela.

Chevron es actualmente la única empresa estadounidense autorizada por el gobierno de Estados Unidos para operar la exportación de crudo venezolano bajo el régimen de sanciones que mantiene Washington desde hace años sobre la industria petrolera de Venezuela. Esto se realiza mediante una licencia especial del Departamento del Tesoro de EE. UU., que permite a la compañía operar a pesar del embargo.

La decisión de Chevron ocurre en un contexto de cambios profundos en la política venezolana, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y un acercamiento entre el gobierno de facto encabezado por Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump. Trump, según sus declaraciones, espera que hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano sean destinados a Estados Unidos, generando ingresos de hasta 2.8 mil millones de dólares y contribuyendo a la estabilidad energética estadounidense.

A pesar de la presencia militar estadounidense en el Caribe, que hizo que al menos una docena de buques privados cambien de rumbo, los tanqueros fletados por Chevron han continuado su rumbo hacia los principales terminales petroleros venezolanos. Algunos ya han cargado crudo, otros permanecen atracados y el resto se espera que arribe en los próximos días, según el seguimiento de movimientos marítimos.

Todo el petróleo que Chevron extrae y carga en Venezuela está destinado a refinerías estadounidenses, incluidas Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp., todas ubicadas en la costa del Golfo y el sureste de los Estados Unidos.

Este refuerzo en el flujo de crudo es visto como un momento clave para la industria petrolera venezolana, una vez afectada profundamente por la falta de inversión, el deterioro de su infraestructura y las sanciones internacionales que redujeron la producción a mínimos históricos.

En definitiva, Chevron se perfila como actor central en la estrategia estadounidense para reconfigurar el comercio de crudo venezolano, mientras las autoridades de ambos países negocian términos energéticos y políticos que podrían redefinir el rol del petróleo de Venezuela en el mercado global.