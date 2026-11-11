Claves del día: Bunge y GDM van por los biocombustibles, Edenor entra en Shell e Indian con promo en Rosario

El próximo negocio del campo también se juega en el tanque de combustible. Bunge y la argentina GDM anunciaron la creación de Enerseed, una sociedad que desarrollará oleaginosas no tradicionales para abastecer la producción de biocombustibles de bajas emisiones.

La alianza reúne dos capacidades complementarias: GDM aportará genética, investigación y edición génica; Bunge, procesamiento y acceso comercial. La propuesta incluye ampliar las alternativas de siembra y generar ingresos durante períodos de barbecho, con oportunidades de primas asociadas a materias primas de menor intensidad de carbono.

Enerseed trabajará con un esquema de licencias abierto a socios calificados, que podrá involucrar semilleras, universidades y desarrolladores tecnológicos. El despliegue comenzará en mercados seleccionados y se ampliará según la evolución de los cultivos y del negocio. El anuncio no identifica los primeros destinos ni el monto de inversión.

Edenor se mete en combustibles y el movimiento alcanza a Santa Fe

La distribuidora eléctrica también amplía su territorio de negocios. A través de Edenor Inversiones, suscribió una participación del 20% del capital y de los votos de Latam Downstream Holdings, controlante de Signar Energy y otras sociedades del sector de hidrocarburos.

La operación fue comunicada el 9 de noviembre y quedó registrada también ante la SEC estadounidense. La presentación describe un pago en efectivo y contempla determinadas deudas asumidas por el holding.

El conjunto de activos comprende una red de cerca de 900 estaciones bajo la marca Shell, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes y las instalaciones de abastecimiento aeronáutico de Ezeiza y Aeroparque. También incluye las terminales de combustibles de Arroyo Seco y Santa Fe capital, que colocan a la provincia dentro del alcance de la operación.

Edenor ingresa como accionista de la estructura que controla esos negocios. La participación no supone una adquisición individual de cada estación ni implica, por sí sola, modificaciones inmediatas en el funcionamiento de las terminales santafesinas.

Ford lleva la competencia eléctrica al reparto

Ford Pro anunció la comercialización de Transit City, desarrollada junto con JMC en China y orientada a servicios y distribución urbana. Los precios de lista arrancan en $69.525.000 para Chasis, siguen en $70.297.500 para Furgón L1H1 y llegan a $76.014.000 para Furgón L2H2.

Las tres versiones combinan un motor de 150 CV con una batería de 56 kWh. La autonomía declarada alcanza 254 kilómetros en ciclo combinado y hasta 381 kilómetros en ciclo urbano WLTP. La capacidad de carga va de 1.085 a 1.600 kilos, según configuración.

La marca apunta a flotas con recorridos previsibles y estima ahorros del 60% en energía frente al diésel y del 80% en mantenimiento programado, cifras que corresponden a sus propias evaluaciones.

Indian abre en Rosario y prepara una segunda tienda

La marca uruguaya conocida por muchos argentinos de sus viajes a Montevideo y Punta del Este tendrá su primera tienda rosarina desde el 14 de noviembre. Se instalará en el nivel 2 de Portal Rosario Shopping, con más de 1.000 metros cuadrados.

El local reunirá indumentaria femenina y masculina, accesorios y regalería. Para la inauguración, las primeras 100 personas recibirán un beneficio de $30.000 para compras desde $60.000, según la promoción anunciada por la empresa.

“Nos llena de alegría llegar a Rosario y poder acercar nuestra propuesta, en esta oportunidad tan especial por tratarse de mi ciudad”, expresó Jimena Lara, gerente comercial de Indian en Argentina.

La expansión tendrá una segunda etapa en diciembre: la firma prevé abrir otro local, de más de 600 metros cuadrados, en Córdoba al 1100, durante la segunda quincena. Así, combinará presencia en un shopping con una ubicación en el centro comercial tradicional de la ciudad.

Indian tiene más de seis décadas de trayectoria y supera los 40 locales en Uruguay. Su expansión argentina comenzó en 2024, con una tienda en el microcentro porteño. Con Rosario, la cadena alcanzará los 17 establecimientos en el país.

Su presencia incluye distintos barrios de Buenos Aires, Tortuguitas Open Mall, Plaza Oeste Shopping, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Corrientes y Neuquén. La propuesta incorpora renovación frecuente de colecciones y la línea Indian Man, además de su canal de venta digital.

El riesgo país baja, pero las acciones no acompañan

La jornada financiera del martes 10 dejó movimientos en direcciones distintas. El riesgo país retrocedió 13 unidades y cerró en 860 puntos básicos, después de haber bajado 52 puntos el lunes. Los bonos soberanos en dólares extendieron la recuperación, mientras la plaza local permaneció sin operaciones.

Las acciones argentinas negociadas en Nueva York tuvieron mayoría de caídas. Loma Negra perdió 2,3%; YPF, 2,2%; e IRSA, 2%, en una rueda en la que los principales índices de Wall Street retrocedieron entre 0,3% y 0,7%.

El dato estadounidense de inflación moderó el entusiasmo del comienzo de semana: el IPC avanzó 0,4%, frente al 0,3% esperado. El dólar global se fortaleció y las monedas latinoamericanas quedaron bajo presión.

El real brasileño se depreció 1,3%, hasta 5,59 por dólar; el peso mexicano perdió 0,5%, y las monedas de Chile y Colombia retrocedieron 1,4% y 0,9%, respectivamente.