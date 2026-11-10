Cómo pedir la devolución del saldo a favor de Ingresos Brutos en Santa Fe

La devolución del saldo a favor de Ingresos Brutos en Santa Fe se pide por internet, con CUIT y clave fiscal, en el Sistema de Gestión de Devoluciones de la Administración Provincial de Impuestos (API). Sirve para saldos generados por retenciones y percepciones y, desde noviembre de 2026, permite recuperar hasta $ 15 millones por mes en una cuenta bancaria propia.

El trámite en resumen

Para quién Contribuyentes de Ingresos Brutos de Santa Fe, locales o de Convenio Multilateral, con saldo a favor por retenciones y percepciones Dónde se hace En el sitio de la API (santafe.gob.ar/api), en el Sistema de Gestión de Devoluciones, con CUIT y clave fiscal Cuándo Se puede pedir más de una vez, con un tope de $ 15 millones por mes desde noviembre de 2026 Organismo API Santa Fe Normativa Resolución API 213/2026 (anuncio oficial)

Resolución General API 31/2025 (anuncio oficial)

Resolución General API 19/2025 (anuncio oficial)

Quién puede pedir la devolución de Ingresos Brutos

Pueden pedirla los inscriptos en Ingresos Brutos de Santa Fe, tanto los contribuyentes locales como los de Convenio Multilateral, cuando el saldo a favor viene de retenciones y percepciones. Son los regímenes que la Unión Industrial Argentina (UIA) señala como un costo para el capital de trabajo de las empresas, porque generan saldos que tardan en volver.

También hace falta tener CUIT activo y estar calificado sin riesgo fiscal o en Riesgo Fiscal 1, 2 o 3. Al principio solo podían pedirla los dos primeros grupos; los de Riesgo Fiscal 2 y 3 se sumaron desde el 1 de julio de 2025.

La resolución que creó el procedimiento, en 2025, dejó afuera, entre otros casos, a quienes tienen juicios de apremio (cobro judicial de deudas fiscales), fiscalizaciones o discusiones administrativas o judiciales en curso, planes de pago vigentes, o están en concurso preventivo o quiebra. Si tu caso tiene alguna de estas situaciones, consultalo con un contador antes de iniciar el trámite.

Cuánto se puede recuperar

La Resolución 213/2026 de la API fija desde noviembre de 2026 un tope de $ 15 millones por mes; hasta octubre era de $ 10 millones. Se puede hacer más de una solicitud, una después de otra.

El monto que aprueba la API, llamado Saldo a Favor Autorizado, puede ser menor que el saldo total: se calcula sobre el saldo de la última declaración jurada vencida y depende de la calificación de riesgo fiscal del contribuyente. Es distinto de los créditos fiscales y de la alícuota reducida de Ingresos Brutos que la Provincia reglamentó para 2026.

Paso a paso: cómo pedir la devolución del saldo a favor de Ingresos Brutos

Adherí el servicio de la API en ARCA. Con clave fiscal nivel 3, entrá al «Administrador de Relaciones de Clave Fiscal» y sumá el servicio «API – SANTA FE – Gestión de Devoluciones /Compensaciones». Entrá al sitio de la API. En santafe.gob.ar/api, elegí la opción «Ingresos Brutos – Solicitud Devolución / Compensación – Saldo a Favor Autorizado». Cargá la solicitud. Ingresá al Sistema de Gestión de Devoluciones con CUIT y clave fiscal y completá el pedido. Al presentarlo, renunciás a los intereses que pudieran corresponder sobre ese saldo. Informá el CBU. Tiene que ser de una cuenta en pesos a nombre del contribuyente, en una entidad autorizada por el Banco Central: ahí se deposita la devolución. Esperá el control de la API. La API revisa el saldo y avisa por correo electrónico. Si el pedido no cumple los requisitos, lo rechaza con observaciones, y se puede corregir y volver a presentar. Aceptá el saldo autorizado. Si aprueba el pedido, la API notifica el Saldo a Favor Autorizado. Hay que aceptarlo en forma expresa, lo que implica renunciar a reclamos administrativos o judiciales por esos importes. Presentá la declaración jurada rectificativa. Rectificá el período que corresponda e incluí el ajuste en «Otros pagos, SFA» si sos contribuyente local, o en «Otros Débitos» si estás en el Convenio Multilateral. Cobrá en tu cuenta. Después de verificar la rectificativa, la API emite la orden de pago y transfiere el dinero al CBU informado.

Fechas y plazos

El tope de $ 15 millones por mes rige desde noviembre de 2026. Según la Resolución 213/2026, el procedimiento simplificado de devolución se extiende hasta junio de 2027.

Cuándo Qué hay que hacer Hasta junio de 2027 Vigencia del procedimiento simplificado de devolución, según la Resolución 213/2026

Errores comunes

Pedir un saldo que no viene de retenciones o percepciones. El procedimiento es para saldos generados por esos regímenes de recaudación.

El procedimiento es para saldos generados por esos regímenes de recaudación. Empezar sin el servicio adherido en ARCA. El servicio de la API tiene que estar sumado en el Administrador de Relaciones antes de entrar al sistema.

El servicio de la API tiene que estar sumado en el Administrador de Relaciones antes de entrar al sistema. Informar una cuenta que no es propia. El CBU tiene que ser de una cuenta a nombre del contribuyente.

El CBU tiene que ser de una cuenta a nombre del contribuyente. Dejar el trámite a mitad de camino. La aprobación no alcanza: hay que aceptar el saldo autorizado y presentar la rectificativa para que la API emita la orden de pago.

La aprobación no alcanza: hay que aceptar el saldo autorizado y presentar la rectificativa para que la API emita la orden de pago. Calcular la devolución sobre todo el saldo. La API autoriza un monto según la calificación de riesgo fiscal, con un tope de $ 15 millones por mes.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se puede pedir de devolución de Ingresos Brutos en Santa Fe?

Desde noviembre de 2026 se pueden pedir hasta $ 15 millones por mes de devolución del saldo a favor de Ingresos Brutos, según la Resolución 213/2026 de la API. Hasta octubre, el tope era de $ 10 millones.

¿Se puede pedir la devolución de Ingresos Brutos más de una vez?

Sí. La API permite hacer más de una solicitud de devolución del saldo a favor de Ingresos Brutos de manera consecutiva, siempre dentro del tope mensual.

¿Pueden pedirla las empresas de Convenio Multilateral?

Sí. La devolución del saldo a favor de Ingresos Brutos de Santa Fe alcanza a los inscriptos en el Régimen General y en el Convenio Multilateral. Quienes también tienen actividad en la Ciudad de Buenos Aires cuentan además con un procedimiento para imputar saldos entre las dos jurisdicciones, con un tope que en abril de 2026 era de $ 10 millones por mes.

¿Hay que ir a una oficina de la API para pedir la devolución?

No. La devolución del saldo a favor de Ingresos Brutos se tramita en forma digital, por el sitio de la API o por el portal de trámites de la Provincia, sin ir a una oficina.

¿Dónde se cobra la devolución de Ingresos Brutos?

En la cuenta bancaria propia cuyo CBU se informa en el trámite. La API transfiere el dinero después de verificar la declaración jurada rectificativa.

Normativa y fuentes oficiales

El procedimiento simplificado de devolución lo creó la Resolución General API 19/2025, que empezó a regir en abril de 2025 (anuncio oficial). La Resolución General 31/2025 sumó a los contribuyentes de Riesgo Fiscal 2 y 3 (anuncio oficial) y la Resolución 213/2026 elevó el tope a $ 15 millones por mes (anuncio oficial).

El trámite está en la sección de impuestos del sitio de la API.

Última actualización: 06/11/2026.