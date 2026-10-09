Claves del día: el BCRA pelea por el oro, Stellantis aclaran que no se van y el supermercado castiga al distraído

En la Argentina, hasta el oro consigue dividir las opiniones. La Auditoría General de la Nación (AGN) puso sobre la mesa una pérdida millonaria en operaciones del Banco Central. El Central respondió con una ganancia también millonaria. ¿Alguien está haciendo mal las cuentas?

El contraste atraviesa la agenda: Stellantis ratifica inversiones después de que su presidente regional agitara la posibilidad de cerrar fábricas; el mercado argentino encuentra algo de calma mientras afuera crecen las tensiones; y en los supermercados, elegir dónde comprar sigue siendo parte del trabajo de llegar a fin de mes.

El oro: una pérdida que existió y una ganancia que también

La AGN aprobó los estados contables de 2025 del BCRA, pero destacó resultados negativos por US$1.023 millones en coberturas vinculadas al oro. El detalle comprende US$960,2 millones por opciones y US$62,8 millones en primas. Al cierre del ejercicio no quedaban contratos abiertos por ese concepto.

Juan Manuel Olmos, presidente del organismo auditor, cuestionó la operatoria y distinguió entre la valorización de los lingotes y las pérdidas pagadas con divisas. También recordó que las compras del metal correspondían a gestiones anteriores, entre ellas las de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont. Su planteo: la suba internacional mejoró el patrimonio, pero eso no borra el costo de las operaciones.

El Banco Central respondió que su posición en oro dejó un resultado neto positivo de US$2.505 millones en 2025, considerando conjuntamente el movimiento del metal y las coberturas. Según explicó, protege el total de esa posición frente a caídas de precio: cuando el oro sube, los instrumentos utilizados como protección pueden arrojar pérdidas. Agregó que realiza coberturas desde 2007 y que, proporcionalmente al valor de las tenencias, los pagos de 2007-2011 fueron casi el doble de los de 2025.

Dicho de manera más sencilla: se puede ganar con el activo y perder con el instrumento contratado para protegerlo. Eso permite entender por qué ambas cifras pueden coexistir. Para determinar si la cobertura fue conveniente, además, hacen falta sus condiciones, el riesgo que buscaba limitar y las alternativas disponibles.

Hay otra precisión: el dictamen contable favorable destacó una valorización del oro de unos $8 billones y pérdidas en las coberturas por $1,47 billones, en moneda de cierre. Otros derivados tuvieron resultados positivos. La caracterización de la estrategia como especulativa pertenece a la controversia pública.

La discusión escaló cuando el Central atribuyó intenciones políticas a la conducción de la AGN. En paralelo, sigue otra auditoría, distinta de la contable, sobre el traslado de oro al exterior, su destino y los beneficios de esa decisión. Ese expediente estaba en instancia de descargo del BCRA.

Stellantis: inversiones ratificadas, competitividad en discusión

Herlander Zola, presidente de Stellantis para América del Sur, encendió las alarmas al no descartar cierres de fábricas. La respuesta local fue ratificar el programa de inversiones por US$1.000 millones iniciado hace cinco años, con desembolsos hasta fines de 2026 y una planta de motores Multijet para abastecimiento local y exportación.

El grupo produce Peugeot 208 y 2008 en El Palomar, y Fiat Cronos, Fiat Titano y Ram Dakota en Ferreyra, Córdoba. La incorporación del motor está prevista para noviembre. No se informó una decisión de cierre en el país.

Detrás del ruido aparece una discusión más profunda: Zola reconoció que las automotrices tradicionales calcularon mal la velocidad de la electrificación y el avance chino. También señaló la ventaja de competidores que integraron etapas productivas mientras Occidente tercerizaba, y cuestionó las condiciones para desarrollar proveedores locales en Brasil. En Argentina, las terminales apuntan a la carga tributaria.

El mercado respira, aunque afuera se encarece el aire

La rueda del jueves dejó una Argentina relativamente firme frente al petróleo caro, la presión inflacionaria internacional y las dudas sobre los retornos de la inteligencia artificial.

El Brent llegó a US$104. La Bolsa ganó 0,3% y el riesgo país quedó en 587 puntos. El BCRA compró US$43 millones y las reservas aumentaron US$187 millones. El dólar oficial cerró en $1.539,30; el blue, en $1.540; y el contado con liquidación, en $1.615,57.

La inflación porteña de septiembre fue de 1,8%, con 23,7% acumulado y 32,9% interanual. Es una referencia previa al IPC nacional, no su reemplazo.

El petróleo favorece los ingresos exportadores energéticos. En Rosario subieron los granos, a contramano de Chicago.

La góndola también obliga a sacar cuentas

El Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios de la Universidad de San Andrés, con datos del SEPA, ubicó la dispersión promedio de precios entre cadenas en 3,6% durante septiembre.

Frutas y verduras encabezaron las diferencias, con 9,2%. Ese dato es una dispersión promedio de la categoría: no una suba mensual ni un aumento del 92%. Detrás quedaron comidas preparadas, con 5,8%; carnes, 3,9%; y almacén, 3,7%. Las menores diferencias aparecieron en farmacia, con 1,8%; electrónica y electrodomésticos, 2,1%; y panadería, 2,4%.

La geografía también pesa. Patagonia se ubicó 3,4% por encima del promedio nacional; GBA, 5,5% por debajo; y CABA, 5,2% abajo. El sur fue la región más cara en 61 de los 64 meses relevados. Las diferencias regionales involucran logística, competencia y características de cada mercado; no permiten señalar automáticamente una cadena ganadora para todas las compras.

Del balance del Central al ticket del supermercado, hay una misma exigencia: mirar qué hay detrás del número. Una ganancia necesita contexto, una inversión necesita ejecución y un precio necesita comparación. El problema empieza cuando el titular pretende hacer todo ese trabajo solo.