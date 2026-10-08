Añelo suma infraestructura: ZLT finalizó las obras del Parque Industrial Vaca Muerta y las empresas ya se instalan para operar

Ubicado sobre la Ruta Provincial 17, kilómetro 5, en el corazón de la actividad no convencional y a pocos minutos de las principales áreas de operación, el Parque Industrial Vaca Muerta abarca 34 hectáreas y 103 lotes escriturables con superficies que van de

1.350 a 27.000 m², combinables y con posibilidad de construcción de naves llave en mano.

Con las obras concluidas, el parque ya se encuentra en condiciones de operar: cuenta con red eléctrica, agua, cloacas, fibra óptica, calles pavimentadas con cordón cuneta, alumbrado público y seguridad privada las 24 horas con circuito cerrado de monitoreo. Es decir, las empresas que reciben su lote pueden comenzar a proyectar y construir de inmediato, sin depender de obras de infraestructura pendientes.

"Cuando presentamos el proyecto asumimos un compromiso con las empresas que apostaron temprano por Añelo, y hoy ese compromiso está cumplido. Terminar la obra y empezar a entregar los lotes es el momento que veníamos esperando. Vaca Muerta necesita infraestructura a la altura de su ritmo de crecimiento y este es un paso concreto en esa dirección", Gino Zavanella, Director de ZLT.

El proyecto responde a una demanda concreta de la cuenca: la falta de suelo industrial con servicios y seguridad jurídica para las empresas proveedoras del sector energético, que hasta ahora resolvían su operación en instalaciones dispersas y sin infraestructura adecuada. El parque fue pensado para alojar a más de 100 empresas de los distintos anillos de la industria de oil & gas —servicios, transporte, logística, metalmecánica y abastecimiento—.

El desarrollo cuenta con el acompañamiento de aliados estratégicos como La Segunda Seguros y Avalian, entre otros.

El Parque Industrial Vaca Muerta estará presente en AOG Patagonia 2026

ZLT será parte de la AOG Patagonia 2026, la Expo Argentina Oil & Gas que se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén. La empresa estará presente con un stand propio del Parque Industrial Vaca Muerta, durante los cuatro días del encuentro.

En ese marco, el martes 20 de octubre a las 17 h, en la Sala Lanín, dictarán la conferencia "Vaca Muerta y Real Estate: infraestructura para el crecimiento", a cargo de Gino Zavanella, Director de ZLT.

Sobre ZLT

ZLT es una empresa especializada en el desarrollo y gestión de oportunidades de inversión en la economía real, en Argentina y el exterior. La empresa opera en sectores estratégicos vinculados al crecimiento productivo —oil & gas, minería, logística, retail y desarrollos residenciales— consolidando proyectos con visión de largo plazo y generación sostenida de valor. Su portfolio integra activos en polos de expansión como Vaca Muerta y en provincias con fuerte dinamismo urbano y empresarial.

Se puede conocer más sobre el Parque Industrial Vaca Muerta en vacamuertaindustria.com y seguir a ZLT (somoszlt.com) en redes sociales: @somos.zlt.