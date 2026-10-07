Santa Fe se despega de las elecciones nacionales: cómo será el cronograma para 2027

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones locales de los comicios nacionales de 2027. De esta manera, los santafesinos elegirán gobernador y autoridades provinciales y municipales varios meses antes de la elección nacional prevista para octubre.

La decisión establece un calendario propio para Santa Fe y mantiene las PASO como instancia previa a las elecciones generales.

Según el cronograma informado, el cierre para la presentación de listas será en febrero, las primarias se realizarán en abril y las elecciones generales tendrán lugar en junio. La elección nacional, en tanto, está prevista para el 24 de octubre.

Cuándo se votará en Santa Fe

El esquema electoral que anunció el Gobierno provincial contempla cuatro fechas centrales:

* 7 de febrero de 2027: cierre de inscripción de alianzas electorales.

* 12 de febrero de 2027: fecha límite para presentar las listas de candidatos.

* 18 de abril de 2027: elecciones PASO provinciales.

* 13 de junio de 2027: elecciones generales.

En los comicios generales se elegirán gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes y concejales, además de las autoridades correspondientes a cada localidad.

En Rosario, además, se votará a los convencionales que tendrán a su cargo la elaboración de la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.

Por qué Pullaro decidió separar las elecciones

La decisión de desdoblar los comicios busca evitar que la discusión provincial quede mezclada con la elección presidencial y legislativa nacional.

Pullaro había planteado que separar ambos procesos permitiría concentrar la campaña en los problemas y propuestas de Santa Fe, evitando el denominado “efecto arrastre” de las elecciones nacionales.

La separación también tendrá una consecuencia política: los candidatos provinciales deberán disputar el voto santafesino en una elección independiente, sin compartir boleta ni escenario electoral con los postulantes nacionales.

Las PASO seguirán siendo parte del sistema

A diferencia de otras provincias que eliminaron o modificaron sus primarias, Santa Fe mantendrá las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El proceso comenzará con la definición de alianzas en febrero. Luego llegará la presentación de listas y, en abril, las internas abiertas que determinarán las candidaturas para los comicios generales de junio.

La continuidad de las PASO se da en paralelo con la discusión de una reforma integral del sistema electoral santafesino, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial y contempla modificaciones en distintos aspectos del proceso electoral.

Un calendario que separa a Santa Fe de la elección nacional

El desdoblamiento genera una diferencia de varios meses entre la elección provincial y la nacional.

Santa Fe votará para definir sus autoridades el 13 de junio, mientras que los comicios nacionales están previstos para el 24 de octubre de 2027.

Esto significa que el electorado santafesino tendrá dos procesos electorales claramente diferenciados durante el año.

Para el oficialismo provincial, la estrategia también permite instalar una agenda política propia y discutir la gestión de Pullaro y el futuro de la provincia sin que la elección quede absorbida por la disputa nacional.

El mapa político empieza a moverse

La definición de Santa Fe se suma a una tendencia que ya comenzó a extenderse entre distintos distritos: varios gobernadores decidieron separar sus elecciones de los comicios nacionales.

La principal consecuencia política será que los oficialismos provinciales deberán enfrentar primero el juicio de sus propios electorados, antes de que el escenario nacional vuelva a dominar la agenda.

En Santa Fe, además, la elección tendrá un condimento particular: estará en juego la continuidad del espacio político de Pullaro y la posibilidad de que el peronismo vuelva a disputar el control de la provincia.

Con el calendario ya delineado, la carrera electoral comenzará formalmente en los primeros meses de 2027. El primer gran hito será el cierre de alianzas del 7 de febrero y, apenas unos días después, la presentación de las listas que competirán en las PASO.