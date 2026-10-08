Claves del día: dividendos récord, un concurso en el más en el agro y nuevas apuestas en Rosario

Hay empresas que hacen cuentas para repartir dólares entre sus accionistas. Otras las hacen para explicarles a sus acreedores cuándo podrán pagar. Y algunas, mientras tanto, preparan aperturas, buscan socios europeos o cierran contratos para producir combustibles que todavía no salen de sus plantas.

La industria y la construcción recuperaron algo de terreno en agosto, aunque siguen por debajo de un año atrás. Las compañías que cotizan en Bolsa marcaron un récord de dividendos. Y el mercado accionario volvió a mostrar que cobrar utilidades y ganar con la cotización de un papel son dos cosas diferentes.

El dato de agosto trajo un alivio: la producción industrial manufacturera creció 1,9% respecto de julio, en la medición desestacionalizada. Pero frente a agosto de 2025 cayó 3,2%, según el Indec. El movimiento mensual permite hablar de recuperación de terreno; la comparación anual muestra cuánto sigue faltando.

Entre enero y agosto, la industria acumuló una contracción del 2,7%. Además, el repunte llegó después de una caída mensual del 5,1% en julio: una parte importante del golpe anterior todavía no se recuperó.

Seis de las nueve grandes categorías registraron mejoras mensuales. Sobresalieron otros equipos, aparatos e instrumentos, con 9,8%; muebles y otras manufacturas, con 4,3%; el bloque de refinación, químicos, caucho y plástico, con 3,6%; y automotores y otros equipos de transporte, con 2,4%.

El problema aparece al ampliar la perspectiva. La producción general permanece 7,6% por debajo de febrero de 2025. Contra esa referencia, textiles retrocede 33,8% y maquinaria y equipo, 31,7%. En este último bloque pesan las dificultades de maquinaria agrícola y electrodomésticos, dos actividades especialmente relevantes para Santa Fe.

La construcción corta la caída, con poco margen para festejar

La construcción avanzó 0,4% mensual en agosto y dejó atrás dos meses consecutivos de retrocesos. Sin embargo, cayó 4,4% interanual. El acumulado de los primeros ocho meses conserva una mejora de apenas 0,8%.

Los materiales muestran la fragilidad del repunte. En la comparación anual bajaron el asfalto, 18,4%; el yeso, 17%; los ladrillos huecos, 9,7%; y tanto el cemento pórtland como el hierro y los aceros para construcción, 8,1%. Del otro lado, el conjunto de grifería, tubos de acero sin costura y vidrio creció 19,4%.

Tampoco el empleo ofrece todavía una señal contundente: en julio, los puestos de trabajo disminuyeron 0,3% interanual y entre enero y julio acumularon una mejora de 0,1%.

El agro también tiene deudas que ordenar

El grupo agropecuario Vidoret, de Arteaga, ya tiene abierto su concurso preventivo, con un trámite conjunto que abarca a Agro Ganadera Vidoret SA, Vidoret Servicios Agropecuarios SA y Libemar SA. La causa está en manos de la jueza Mónica Klebcar, del Juzgado Civil y Comercial de la 2.ª Nominación de Rosario. La apertura formaliza una nueva etapa para el grupo: ordenar sus obligaciones y buscar un acuerdo con los acreedores.

El proceso ya tiene calendario: los acreedores podrán solicitar la verificación de sus créditos hasta el 1° de febrero de 2027, mientras que el período de exclusividad para negociar una propuesta vence el 15 de octubre de ese año. Las tres sociedades compartirán una sindicatura, a cargo del estudio Cicchitti-Garbuglia-Sánchez.

Santa Fe Bio consigue un comprador

En San Lorenzo, Santa Fe Bio dio un paso comercial relevante para su proyecto de reconversión. La sociedad de YPF y Essential Energy acordó con TotalEnergies Trading SA la venta a largo plazo de la mayor parte de los combustibles renovables que proyecta elaborar.

La iniciativa contempla una inversión superior a US$400 millones y una capacidad estimada de 170.000 toneladas anuales de combustible sostenible para aviación —SAF— y HVO, producido mediante el tratamiento de aceites con hidrógeno. El comprador también tendrá preferencia sobre los volúmenes restantes.

La precisión importa: el acuerdo anunciado es un compromiso de compra. Su valor consiste en darle previsibilidad a los ingresos futuros y facilitar la búsqueda de financiamiento.

Para un banco, prestar a un proyecto que ya tiene colocada buena parte de su producción supone una evaluación diferente. De todos modos, quedan etapas de ingeniería y desarrollo por completar: el contrato acerca la iniciativa a su ejecución, pero no equivale a una planta operativa ni a todo el financiamiento desembolsado.

Decathlon prepara su desembarco en Rosario

La cadena francesa de artículos deportivos abrirá en noviembre su primera tienda rosarina, en Portal Rosario, con aproximadamente 3.900 metros cuadrados y una oferta de 5.000 productos para 65 disciplinas.

La expansión local está a cargo de Grupo One, encabezado por el empresario rosarino Manuel Antelo. El plan argentino contempla más de US$100 millones, alrededor de 20 locales en cinco años y unos 750 empleos directos en el país.

El modelo combina variedad y marcas propias, entre ellas Quechua, Kipsta, Domyos y Kuikma. La apertura también se integra a la renovación de Portal Rosario, que incorpora propuestas como Kiabi, Indian y las marcas del grupo Bestseller: Only, Jack & Jones y Balmohk.

La llegada agrega competencia en indumentaria y equipamiento deportivo. Para los comercios existentes, el desafío será defender clientes frente a una propuesta que concentra muchas disciplinas, niveles de precio y productos bajo un mismo techo.

Rosario busca conectar ciencia con capital alemán

La Bolsa de Comercio de Rosario fue la primera sede argentina del Oktober Invest Fest Latam, articulado por BCR Innova y el Hub de Negocios e Innovación del Estado de Baviera para Sudamérica. Diez startups presentaron sus proyectos y la ganadora fue la uruguaya Polymera.

La compañía desarrolla materiales superabsorbentes a partir de biopolímeros producidos por bacterias antárticas. Busca reemplazar derivados del petróleo en productos como pañales y artículos de higiene; su capacidad de retener agua también abre aplicaciones agrícolas.

El premio incluye un viaje financiado a Alemania en 2027 y una agenda de contactos tecnológicos y comerciales.

Dividendos récord: quiénes repartieron los dólares

Las empresas que cotizan en ByMA distribuyeron US$1.505 millones entre enero y septiembre, un récord y un incremento del 9,3% frente al mismo período de 2025, según datos de la entidad.

El ritmo aumentó durante el año: el tercer trimestre concentró aproximadamente el 42% de los pagos acumulados.

Grupo Financiero Galicia encabezó el reparto, con unos US$243 millones. Le siguieron Transener, con US$165 millones; Central Puerto, con US$160 millones; Banco Macro, con US$152 millones; y ByMA, con US$124 millones. Esas cinco compañías explicaron cerca del 56% del total.

Servicios públicos, servicios financieros y materiales concentraron aproximadamente el 91% de las distribuciones.

El dato describe cuánto llegó a los accionistas de un conjunto de empresas. Por sí solo, no mide cómo evolucionan las ventas, la inversión o el empleo de toda la economía. Tampoco implica que las utilidades distribuidas se hayan generado íntegramente este año.

El Merval recibe el golpe del clima internacional

La rueda del miércoles terminó con una caída del 2,5% del Merval y bajas de hasta 5% en acciones argentinas negociadas en Nueva York. Los bonos resistieron mejor, aunque el riesgo país aumentó 13 puntos, hasta 586 unidades.

Las actas de la Reserva Federal reforzaron la preocupación por tasas elevadas durante más tiempo. En el mercado local persistió la relativa estabilidad cambiaria y el Banco Central compró US$45 millones.