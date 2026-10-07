Cambió el reintegro de IVA para turistas extranjeros: cuáles son los nuevos porcentajes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el esquema de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para turistas extranjeros que realizan determinadas compras de bienes producidos en la Argentina.

La modificación quedó establecida mediante la Disposición 10/2026 de la Subdirección General de Fiscalización, publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre. La nueva tabla comenzó a aplicarse desde esa fecha.

Cuánto se reintegra por las compras

El nuevo esquema establece dos tramos según el valor de la compra, IVA incluido.

Para operaciones de entre $70 y $570.000, el reintegro equivale al 13% del valor total de la compra.

En tanto, para compras superiores a $570.000, el porcentaje de devolución asciende al 14%.

Por ejemplo, una compra de $100.000 podría generar un reintegro de $13.000, mientras que una operación de $1.000.000 tendría un reintegro de $140.000, siempre que se cumplan las condiciones previstas por el régimen.

Cómo se reparte el IVA

La normativa también establece qué proporción del IVA corresponde efectivamente al turista y cuál queda como comisión para las empresas encargadas de realizar las devoluciones.

En el primer tramo, el reintegro representa el 74,90% del IVA del 21%, mientras que el 25,10% corresponde a la comisión de las empresas contratistas.

Para las compras superiores a $570.000, el turista recibe el equivalente al 80,67% del IVA, y la comisión representa el 19,33% restante.

Estos porcentajes no deben sumarse al 13% o 14%: se trata de dos formas diferentes de expresar la distribución del impuesto.

Qué compras pueden acceder al beneficio

El régimen está destinado a turistas extranjeros que adquieren bienes gravados producidos en el país y que posteriormente son trasladados fuera de la Argentina.

ARCA establece además una serie de requisitos para acceder al beneficio. Entre ellos se encuentra que las compras se realicen en comercios adheridos al régimen y que el importe de la operación supere el mínimo establecido.

La normativa vigente contempla mecanismos de control en los puntos de salida del país. Cuando corresponde un control aduanero, el turista debe presentar la documentación requerida y la mercadería alcanzada por el reintegro.

Un cambio en el esquema de devolución

La actualización de ARCA modifica los porcentajes utilizados para determinar el reintegro y la comisión de las empresas que operan el sistema.

El objetivo del régimen es devolver parte del IVA incluido en determinadas compras realizadas por visitantes extranjeros, como mecanismo para favorecer las compras de productos nacionales por parte de turistas que posteriormente los llevan al exterior.

La nueva tabla rige para los reintegros realizados desde el 5 de octubre de 2026 por las empresas adjudicatarias del sistema.