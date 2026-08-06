Claves del día: GM vuelve a acelerar, la Hidrovía toma velocidad y el agro sale a buscar dólares fuera de los bancos

La agenda económica muestra una Argentina de fuertes contrastes. Mientras determinadas industrias, la logística y el agro exhiben señales concretas de reactivación e inversión, el mercado financiero vuelve a reflejar las dudas de los inversores. En paralelo, el Congreso avanza con una reforma sobre la propiedad privada sin el capítulo vinculado a la posibilidad de que se incrementara el porcentaje de venta de tierras a extranjeros.

La primera buena noticia llega desde General Motors. La planta de Alvear retomará la producción continua a partir del 19 de agosto y dejará atrás el esquema de suspensiones que había aplicado durante los últimos meses. La decisión responde a una mejora en las perspectivas de producción y representa una señal positiva para toda la cadena de autopartistas de la región, uno de los sectores industriales más importantes del Gran Rosario.

Otro movimiento estratégico ocurre sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay. El Gobierno nacional terminó de conformar el nuevo ente encargado del control de la concesión y, además, decidió adelantar el ingreso operativo del consorcio encabezado por Jan de Nul, acelerando la transición hacia el nuevo esquema de administración. La medida busca evitar demoras y comenzar cuanto antes con las inversiones comprometidas para mejorar el dragado, la señalización y la profundidad de la vía navegable, por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones argentinas.

Para Santa Fe y especialmente para el Gran Rosario, la noticia tiene un impacto directo. Una Hidrovía más eficiente implica menores costos logísticos, mayor competitividad para las exportaciones y mejores condiciones para el complejo agroindustrial más importante del país.

Precisamente el agro también comienza a mostrar un cambio silencioso, pero profundo. Cada vez más productores y empresas del sector buscan financiamiento fuera del sistema bancario tradicional. Obligaciones negociables, fideicomisos financieros, pagarés bursátiles y distintos instrumentos del mercado de capitales empiezan a ganar protagonismo como alternativa para conseguir recursos en mejores condiciones y diversificar las fuentes de crédito.

La transformación no responde únicamente a una cuestión financiera. También refleja una mayor sofisticación del sector y un mercado de capitales que lentamente vuelve a convertirse en una herramienta de inversión para empresas medianas y grandes del interior productivo.

Mientras tanto, Rosario suma otra apuesta vinculada a la economía del entretenimiento. El nuevo Arena construido sobre el predio de la ex Rural ya tiene nombre oficial y prepara su inauguración con un espectáculo gratuito. El espacio apunta a consolidarse como uno de los principales centros para recitales, congresos y eventos masivos del interior del país, fortaleciendo una actividad que genera un fuerte efecto multiplicador sobre hoteles, gastronomía, transporte y comercio.

En el plano político, el Senado nacional sesionará para avanzar con buena parte de la denominada Ley de Propiedad Privada. Finalmente quedó afuera uno de los capítulos que mayor debate había generado: la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Sin ese punto, el oficialismo buscará aprobar el resto de la iniciativa, que incluye modificaciones orientadas a reforzar derechos de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica para las inversiones. Y también varios temas polémicos como la posibilidad de construir en zonas que fueron incendiadas, hasta ahora prohibido por 30 años para evitar desastres naturales realizados a propósito para un negocio inmobiliario.

Sin embargo, el frente financiero continúa enviando señales menos alentadoras. La Bolsa porteña volvió a cerrar en baja por cuarta rueda consecutiva y el riesgo país retomó la tendencia alcista, reflejando que los inversores siguen esperando mayores definiciones económicas y políticas. La caída también alcanzó a varios ADR argentinos que cotizan en Nueva York, en una jornada marcada por una mayor cautela global y toma de ganancias sobre activos locales.

El movimiento no implica un cambio de tendencia definitivo, pero sí recuerda que la estabilidad financiera continúa siendo frágil y muy sensible a las expectativas del mercado respecto del programa económico y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal y avanzar con las reformas pendientes.