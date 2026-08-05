El BCRA despeja un riesgo financiero y blinda el swap con China hasta 2031: los detalles

El Banco Central de la República Argentina renovó el acuerdo de swap de monedas con el Banco Popular de China por un monto equivalente a unos US$19.000 millones y extendió su vigencia de tres a cinco años. La decisión garantiza la continuidad de una de las principales herramientas de respaldo para las reservas internacionales y mantiene activo el tramo de aproximadamente US$5.000 millones utilizado para fortalecer la estabilidad financiera y el comercio bilateral.

Por primera vez desde la creación del mecanismo en 2009, el acuerdo bilateral tendrá una duración de cinco años. El nuevo plazo reemplaza las renovaciones trienales y ofrece mayor previsibilidad para la administración de las reservas del Banco Central.

El monto no cambia, pero sí el horizonte

El swap mantiene un límite de RMB 130.000 millones —equivalentes a alrededor de US$19.000 millones— y continúa vigente el tramo activado de RMB 35.000 millones (unos US$5.000 millones), que seguirá disponible bajo las condiciones acordadas entre ambos bancos centrales.

Un mensaje para los mercados

La renovación elimina uno de los principales interrogantes financieros de corto plazo. El acuerdo vencía esta semana y su extensión reduce la incertidumbre sobre una herramienta que integra el esquema de respaldo de liquidez del Banco Central y aporta estabilidad para el comercio bilateral con China.

Qué implica para la Argentina

Aunque el swap no representa reservas de libre disponibilidad, constituye una fuente contingente de liquidez y un respaldo financiero que el Gobierno considera estratégico. La extensión a cinco años fortalece la previsibilidad del esquema monetario en un contexto de consolidación de reservas y normalización financiera.