El gigante invierte donde crece: el negocio exportador que impulsa un parque solar

Mientras el consumo masivo continúa mostrando un comportamiento desigual entre categorías, Arcor decidió apostar por los segmentos que mantienen mayor dinamismo y fortalecer su estrategia de largo plazo con una nueva inversión en infraestructura energética.

La empresa inauguró un parque solar de US$ 3,8 millones en su complejo industrial de Recreo, Catamarca, una planta clave para la producción de caramelos de goma Mogul, gelatinas, jugos en polvo y otros alimentos que abastecen tanto al mercado local como a más de un centenar de destinos internacionales.

El proyecto incorpora una potencia instalada de 6,6 MW y permitirá cubrir hasta el 90% del consumo energético del establecimiento mediante fuentes renovables, además de reducir alrededor de 4.000 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono equivalente.

Consumo dividido, inversiones selectivas

La decisión llega en un contexto donde el mercado interno todavía no muestra una recuperación homogénea.

Según explicó el CEO de Arcor, Andrés Graziosi, la compañía observa un escenario de "consumo dual": mientras algunos segmentos continúan mostrando debilidad, otros mantienen niveles de demanda sostenidos e incluso crecen.

Precisamente, la planta de Recreo fue elegida porque concentra una de las categorías de mejor desempeño dentro del grupo y porque cerca del 20% de su producción ya tiene destino de exportación.

La estrategia refleja un cambio en la asignación de inversiones: priorizar aquellas unidades de negocio con mayor capacidad para generar divisas y sostener el crecimiento más allá del ciclo del mercado doméstico.

El nuevo desafío: competir sin el "colchón" de la inflación

Más allá del anuncio energético, el mensaje más fuerte estuvo vinculado al rumbo estratégico de la compañía.

Para Graziosi, la economía argentina ingresa en una etapa donde la eficiencia volverá a convertirse en un factor decisivo de competitividad.

El ejecutivo sostuvo que durante años muchas ineficiencias podían diluirse en un contexto inflacionario, pero advirtió que un escenario económico más estable obliga a revisar procesos, costos y productividad de punta a punta.

En ese marco, Arcor estructuró su hoja de ruta sobre tres ejes: acelerar la internacionalización de los negocios; mejorar la eficiencia operativa; desarrollar nuevas capacidades para competir en un contexto económico diferente.

Exportar para crecer

La internacionalización aparece como uno de los pilares más importantes del plan.

Actualmente Arcor exporta productos a más de 100 países y la planta de Recreo se consolidó como uno de los polos industriales más relevantes para esa estrategia.

El complejo reúne tres fábricas, 14 líneas de producción y más de 700 colaboradores. Desde allí salen productos destinados a mercados de América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente, ampliando el peso del negocio externo dentro de la operación.

Energía propia como ventaja competitiva

La incorporación de generación renovable no solo responde a objetivos ambientales.

En un escenario donde el costo de la energía adquiere cada vez mayor relevancia para la competitividad industrial, disponer de generación propia permite reducir costos operativos, ganar previsibilidad y disminuir la exposición a futuras variaciones tarifarias.

La inversión también forma parte de la estrategia de sustentabilidad del grupo, que acompañó la inauguración del parque solar con la ampliación de una escuela técnica local y la creación de una reserva natural urbana en Recreo.

Una empresa que redefine sus prioridades

A 75 años de su fundación, Arcor parece enviar una señal que trasciende la inauguración de una obra de infraestructura.

Con 49 plantas industriales en el mundo —37 de ellas en Argentina— y alrededor de 20.000 empleados, la empresa busca adaptar su modelo de negocios a un contexto donde la competitividad dependerá menos de factores macroeconómicos coyunturales y mucho más de la eficiencia, la innovación y la capacidad para expandirse en los mercados internacionales.

La apuesta por energía renovable, exportaciones y productividad marca una hoja de ruta que podría anticipar el camino que otras grandes industrias argentinas comiencen a recorrer en los próximos años.