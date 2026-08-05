La DNRPA oficializó la nueva tabla de valuaciones: el impacto en los trámites registrales en Rosario y Santa Fe

Registrar un vehículo 0km o concretar la transferencia de un usado en Rosario y en los Registros Seccionales de la provincia de Santa Fe resulta más costoso desde este mes. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) ajustó la tabla de valuación para autos y motos en todo el país.

La medida impacta de forma directa sobre la economía de bolsillo y los costos operativos de Pymes que buscan renovar unidades, ya que las valuaciones sirven de base imponible para determinar los aranceles obligatorios de inscripción inicial y cambio de titularidad.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 160/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta norma sustituye la escala de referencia que se mantenía vigente desde finales de 2025 y aplica con fecha retroactiva desde el 1° de agosto.

Factor Calculadora: Cómo se determinan los montos y la regla del 8%

Para liquidar el costo final de un patentamiento o una transferencia, los Registros Seccionales deben basarse en las cotizaciones fijadas para cada marca, modelo y año. Ante la diversidad del parque automotor, la normativa fijó un procedimiento específico para las unidades no listadas:

Pauta para vehículos no contemplados: Si un modelo o año de fabricación no figura explícitamente en la nueva tabla, el registro fijará la valuación adicionando un 8% sobre la cifra asignada al año inmediato anterior.

Si un modelo o año de fabricación no figura explícitamente en la nueva tabla, el registro fijará la valuación adicionando un 8% sobre la cifra asignada al año inmediato anterior. Alcance de los trámites: El ajuste afecta la base de cálculo de las inscripciones iniciales (0km) y los trámites de transferencia de dominio de usados.

El ajuste afecta la base de cálculo de las inscripciones iniciales (0km) y los trámites de transferencia de dominio de usados. Acceso a la información: La nómina completa con los valores actualizados por marca y modelo se encuentra abierta a la consulta en la web de la DNRPA.

Criterio técnico y cámaras del sector

Desde el organismo registral precisaron que la adecuación responde a la necesidad de alinear los valores arancelarios con la realidad económica y las cotizaciones vigentes en el mercado.

Para la elaboración del nuevo listado, la autoridad técnica confrontó los valores previos con los informes estadísticos provistos por entidades del sector automotriz, entre las que participan la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).