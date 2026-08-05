De los dólares del agro al "fin del rulo": la hoja de ruta que expuso Caputo ante el mercado bursátil

Resumen Ejecutivo El ministro Luis Caputo defendió el esquema económico oficial ante referentes del mercado financiero.

defendió el esquema económico oficial ante referentes del mercado financiero. Descartó una devaluación para ganar competitividad y priorizó la baja de impuestos y la desregulación.

para ganar competitividad y priorizó la baja de impuestos y la desregulación. Ponderó el ingreso de divisas proveniente del agro , la minería, la energía y el esquema del RIGI .

, la minería, la energía y el esquema del . Pidió al sector bursátil desarrollar herramientas de crédito para dinamizar a las Pymes y la actividad real.

En un encuentro ante operadores y directivos de sociedades de bolsa, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del plan oficial, descartó ajustes en el tipo de cambio y trazó los ejes del esquema productivo. Junto a los funcionarios Federico Furiase y Felipe Núñez, la conducción económica remarcó que el orden fiscal y la solvencia del Banco Central son las bases centrales del proceso.

Durante la exposición, el titular de la cartera económica respondió a las visiones críticas sobre la dinámica dispar entre el dinamismo de los sectores primarios y el menor ritmo de la actividad fabril. Al respecto, Luis Caputo indicó que el modelo proteccionista previo incrementaba el costo de los productos sin sostener la producción industrial, remarcando que actualmente los precios de bienes de consumo buscan alinearse con los valores de la región.

Frente al debate en torno a la competitividad del dólar, desde el Palacio de Hacienda reiteraron que los saltos devaluatorios no generan soluciones de fondo. El planteo oficial se enfoca en la baja de impuestos, la reducción de regulaciones y la disminución del costo financiero para dar previsibilidad a las empresas y comercios de la Región Centro.

En el frente de las divisas, las proyecciones gubernamentales se apoyan en los sectores estratégicos generadores de divisas. El Ministerio de Economía destacó la tracción del agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento. En ese plano, se precisó que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) contabiliza 43 proyectos presentados por casi US$ 150.000 millones, de los cuales 23 iniciativas ya obtuvieron aprobación formal.

Ante los representantes de las sociedades de bolsa, la conducción económica instó a volcar la liquidez hacia el desarrollo de instrumentos productivos en el mercado local. Tras resolver la deuda acumulada con importadores y liberar la operación de dividendos, la meta oficial apunta a consolidar líneas de financiamiento para el sector privado y las Pymes locales.

Finalmente, el equipo de gestión abordó el paquete de reformas normativas previsto, destacando la modificación de la Carta Orgánica del BCRA para prohibir el financiamiento al Tesoro, la reforma laboral y los cambios en la Ley de Mercado de Capitales para profundizar la baja de la inflación y asegurar la estabilidad de mediano plazo.