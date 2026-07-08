Claves del día: la liquidez oriental que redefine el centro mientras la agonía financiera se apodera del cordón industrial

En el ecosistema de los negocios, el estado de ánimo también es un activo cotizable.

No figura en los balances ni tributa impuestos, pero a veces funciona como el lubricante exacto para que los engranajes comerciales, paralizados por la incertidumbre, vuelvan a girar.

Hoy, la fiebre mundialista irrumpe en la economía argentina operando exactamente así: como un amortiguador anímico.

Rueda la pelota, la atención se desvía y, por un instante, las expectativas a corto plazo cambian de color, dinamizando un consumo elástico que venía pidiendo oxígeno a gritos.

Pero detrás de esa anestesia temporal, las placas tectónicas de la economía real se siguen moviendo a una velocidad que no perdona demoras.

Las reglas de juego se reescriben en tiempo real. Y en esta reconfiguración, el que tiene la liquidez en la mano es quien impone las condiciones.

El músculo del Central y la ventana corporativa

La macroeconomía arroja señales que hasta hace poco parecían de ciencia ficción.

El Banco Central exhibe un poder de fuego consolidado, acumulando reservas netas por US$ 12.000 millones y llevando las brutas a niveles inéditos desde 2019.

En paralelo, el riesgo país perforó su piso de los últimos ocho años para estacionarse en los 405 puntos básicos.

Este escenario de compresión del riesgo soberano abrió, de forma casi inmediata, una ventana dorada para el financiamiento corporativo.

Las grandes empresas ancla de la región leyeron la oportunidad en el acto.

Firmas de peso global como John Deere ya estructuran fondeo en dólares a tasas sumamente competitivas, que oscilan entre el 5,5% y el 6,5%.

Es un apalancamiento estratégico clave.

Permite dinamizar líneas de crédito para que el polo metalmecánico y los contratistas renueven tractores, sembradoras y bienes de capital, aprovechando el exceso de liquidez en dólares que ofrece hoy el mercado local.

La pulseada por el metro cuadrado y la liquidez comercial

Sin embargo, la sintonía financiera choca contra la aspereza del mostrador diario.

El crédito al consumo sigue planchado y el índice de morosidad familiar trepó a un récord del 12,7%.

Las empresas minoristas ajustan drásticamente sus políticas de cobranza. Priorizar la liquidez por sobre el volumen de ventas dejó de ser una opción para convertirse en un mandato de supervivencia.

Esa urgencia por la caja está redefiniendo el mapa del retail en la ciudad.

Mientras firmas como Carsa (licenciatario de la cadena de electrónica Musimundo) vuelven a los tribunales arrastrando una mochila bancaria pesadísima, los pasillos inmobiliarios arden por el control de los activos estratégicos.

En la emblemática esquina de La Favorita, la tensión judicial entre los propietarios y Onatisur tiene los días contados.

El peso de una chequera oriental está forzando un desenlace exprés.

El grupo uruguayo Indian exige llaves en mano y un terreno libre de conflictos para desembarcar ya mismo en la peatonal.

El capital no espera los tiempos de la burocracia judicial. Si el activo está disponible, lo toma; si no, busca otro destino.

Tensión industrial a cielo abierto

A pocos kilómetros hacia el norte, el escenario productivo atraviesa su propia crisis de reconfiguración.

En el cordón industrial, la situación de Celulosa Argentina llegó a un punto de extrema tensión operativa.

Arrastrando un pasivo superior a los US$ 140 millones, la compañía ofreció pagar apenas el 30% de los sueldos en su planta de Capitán Bermúdez.

La negociación en el Ministerio de Trabajo colapsó rápidamente, envuelta en graves acusaciones cruzadas por sabotajes a los equipos de producción.

La ingeniería financiera ensayada por el fondo CIMA Investments, liderado por Esteban Nofal, todavía no encuentra el flujo necesario para normalizar la caja.

Con Forestadora Tapebicuá intervenida comercialmente para preservar el abastecimiento estratégico de materia prima, el conflicto excede la coyuntura salarial.

Es una disputa por la viabilidad misma de la operación en un mercado que ya no subsidia ineficiencias de arrastre.

En la otra cara de la moneda industrial, el establishment frigorífico respira aliviado.

En Villa Gobernador Gálvez, los directivos de Swift levantaron sus copas tras alzarse nuevamente con la porción mayoritaria de la codiciada Cuota Hilton.

Un negocio de exportación premium que asegura rentabilidad dura, blindado contra los vaivenes del consumo doméstico.

El mandato tecnológico y el tablero global

Para sobrevivir en este nuevo esquema, la escala y la eficiencia son innegociables.

Los reportes recientes del USDA encendieron las alertas en el mercado regional: la maquinaria de Brasil seguirá expandiendo su área de siembra de soja de manera imparable hacia 2027.

El agro local necesita dar un salto hacia adelante para no perder competitividad logística ni tecnológica.

La cúpula de Agricultores Federados Argentinos (AFA) lo entendió y acaba de sellar un acuerdo estratégico con el gigante Huawei para digitalizar toda su infraestructura cooperativa de punta a punta.

Mientras tanto, la geopolítica sigue enviando ondas de choque.

La ruptura del alto el fuego entre EE.UU. e Irán disparó el crudo Brent casi un 6%, sacudiendo los costos logísticos globales.

Y en medio de esa turbulencia, la carrera por la inteligencia artificial y los semiconductores acelera a un ritmo frenético.

Apple compromete US$ 30.000 millones con Broadcom, y la startup SambaNova levanta US$ 1.000 millones en capital de riesgo.

Es un recordatorio brutal de que el mundo corporativo avanza hacia la automatización total, una tendencia que los departamentos locales de recursos humanos ya miran de cerca, dejando atrás el currículum tradicional para enfocarse puramente en el potencial de adaptación de los futuros líderes.

El Estado, por su parte, intenta seguir el ritmo desregulando la burocracia para las importaciones y acelerando la quita de retenciones industriales para oxigenar las ventas al exterior.

Pero mientras la macroeconomía se estabiliza y la pelota sigue rodando en el Mundial, en los submundos del poder hay quienes ya miran de reojo la puerta de salida.

El llamado del FBI a Guillermo Tofoni encendió un verdadero incendio en la calle Viamonte.

La euforia deportiva es el mejor de los camuflajes, pero cuando las luces del torneo se apaguen y el estado de ánimo deje de ser un escudo, el mercado volverá a hacer lo que mejor sabe.

Pasar la factura.