Señales en los mercados: acciones para arriba y dólar para abajo para cerrar la semana

En una jornada que combinó señales de confianza del mercado con intervenciones oficiales, los principales activos financieros de Argentina registraron movimientos positivos este viernes.

El índice S&P Merval, que reúne a las acciones líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, avanzó 1,2 %, cerrando en 2.873.248 puntos, aunque todavía conserva pérdidas acumuladas en el mes de febrero. La suba respondió, en parte, al impulso que dieron títulos de empresas como IRSA e ByMA, que encabezaron las ganancias del día con alzas de 8,7 % y 7,9 % respectivamente.

En el segmento de deuda pública, los bonos soberanos en dólares —tanto los Globales como los Bonares— mostraron mejoras, con un incremento promedio de 0,7 %, apuntalados por el clima de mayor apetito por riesgo luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de Modernización Laboral, considerado por analistas como un factor positivo para la actividad económica futura.

Mientras tanto, el riesgo país, que mide la prima de retorno exigida por los inversores para comprar deuda argentina frente a bonos estadounidenses, se redujo tres unidades, ubicándose en torno a los 519 puntos básicos. Esto refleja un aliento en la percepción de riesgo externo al país, aunque se mantiene elevado comparado con otros mercados emergentes.

El mercado cambiario fue otra de las protagonistas del día: el dólar minorista cerró en $1.395 para la venta, el nivel más bajo desde el 29 de septiembre de 2025. En el mercado mayorista, la divisa también cayó y alcanzó mínimos intradiarios, impulsada por oferta de divisas y compra de dólares por parte del Banco Central, que adquirió USD 167 millones durante la rueda. El impacto de estas operaciones contribuyó a profundizar la tendencia bajista del tipo de cambio.

Adicionalmente, las reservas internacionales brutas del BCRA ascendieron a USD 46.261 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021, lo que sugiere un fortalecimiento de la posición de liquidez externa de la autoridad monetaria.