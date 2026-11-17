Toyota confirmó qué fabricará con su inversión de más de US$1.300 millones y Lego prepara su primera tienda oficial en la Argentina. El Gobierno suma anuncios empresarios mientras Luis Caputo intenta descomprimir un vencimiento de deuda que puede meter presión sobre el dólar. En Rosario, la venta de Grupo Oroño entra en la etapa de auditorías y reorganiza las relaciones entre sanatorios, prepagas y proveedores.

La agenda también trae una retirada: Plus Ultra suspendió por tiempo indeterminado sus vuelos entre Madrid y Buenos Aires. Y el mercado inmobiliario rosarino ofrece una radiografía de las diferencias entre barrios y antigüedad de los departamentos, con una oferta de alquileres en expansión.

Toyota pone nombre a su nueva apuesta industrial

La automotriz japonesa anunció que su nueva planta de Zárate comenzará a operar en 2030 y fabricará la pickup Tacoma híbrida. La inversión supera los US$1.300 millones y cuenta con aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La definición se presentó en Casa Rosada ante Javier Milei, Luis Caputo y Karina Milei. Participaron Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation; Rafael Chang, responsable regional; y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

La novedad concreta es el modelo y su horizonte productivo, sobre un proyecto de inversión que ya había sido anunciado. La nueva instalación complementará el complejo donde se producen Hilux, SW4 y Hiace.

Para la industria regional, abre un horizonte de demanda potencial de autopartes, equipamiento, ingeniería y logística. La participación de proveedores dependerá de las contrataciones y exigencias técnicas del proyecto. Según la información oficial, Toyota representa más de la mitad de las exportaciones automotrices argentinas. Argentina.gob.ar

Caputo mueve deuda para quitarle presión al dólar

Economía prevé realizar este martes un canje de la letra D30N6, ajustada por el dólar oficial y con vencimiento a fines de noviembre, por otra que vence en enero. El instrumento tiene un monto en circulación equivalente a más de US$4.700 millones.

La operación busca reducir el volumen que deberá refinanciarse y la tensión alrededor de la fecha en que se determina el tipo de cambio utilizado para calcular el pago. Estas letras se cancelan en pesos: el valor del dólar de referencia define cuánto recibe el inversor.

Cuanto mayor sea la adhesión, menor será la cantidad de títulos expuesta a esa fijación cambiaria de fin de mes. El resultado permitirá medir cuánto consigue postergar el Tesoro y qué compromiso permanece para la próxima licitación. La convocatoria, por sí sola, no garantiza que desaparezca la presión cambiaria.

El superávit aporta otra señal al mercado

El Sector Público Nacional registró en octubre un superávit primario de aproximadamente $1,93 billones. Después del pago de intereses, el resultado financiero también fue positivo, por unos $1,57 billones.

En los primeros diez meses, el excedente primario acumuló alrededor del 1,4% del PBI y el financiero, del 0,4%. Caputo sostuvo que el resultado es consistente con la proyección incluida en el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla el aumento estacional del gasto de diciembre. Los ingresos totales crecieron 31,2% interanual y los gastos primarios, 23,6%.

Oroño: la compra está acordada, la integración empieza ahora

La venta de las participaciones de la familia Villavicencio a Swiss Medical y Chicago Capital, de la familia Tourn, avanzó sin una auditoría exhaustiva previa. Esa revisión comienza con la toma de control y permitirá precisar las contingencias y el precio final.

La estructura societaria exige distinguir cada institución. Cibic no cambió de propietarios: pertenece íntegramente a la familia Fay desde que adquirió la participación de Roberto Villavicencio en 2006. Tampoco se vendió la Clínica del Hígado, de la familia Tano, donde los Villavicencio no tenían acciones.

En Parque y el Sanatorio de Niños existen participaciones más repartidas; en ICR y Diagnóstico Médico Oroño correspondía íntegramente a los Villavicencio. El alcance sobre los socios minoritarios sigue entre las definiciones pendientes.

Un nuevo peso empresario en la salud rosarina

La operación suma Oroño y Medicina Esencial al ámbito de negocios de compradores que ya compartían participaciones en Gamma. La concentración de capacidad prestacional y financiación puede modificar la negociación de aranceles, las compras de insumos y las derivaciones.

Ese cambio interpela a otros prestadores locales, como el Sanatorio de la Mujer, el Británico y Mapaci, y se suma al ingreso del grupo de Carlos Tita en el Hospital Italiano. No implica que ya estén modificados los convenios: abre una etapa en la que las decisiones de integración serán determinantes para el resto del sistema.

La dimensión laboral también pesa. El Grupo Oroño tiene unos 2.300 empleados y 1.800 médicos. El lunes comenzaron reuniones con los equipos gerenciales para organizar el traspaso.

Lego desembarca en Unicenter

Lego abrirá su primera tienda oficial argentina en el shopping Unicenter, en Martínez. La fecha de inauguración todavía no fue informada.

Milei difundió la novedad en redes y la vinculó con la apertura económica. Los productos de la marca danesa ya se comercializaban en el país mediante distribuidores y otros canales; Brickstore opera una tienda online y un stand en ese mismo centro comercial.

El anuncio incorpora un local oficial de una marca internacional reconocida a la competencia por el consumo. No incluye, por ahora, una apertura confirmada en Rosario. iprofesional.com

Plus Ultra suspende la conexión con Madrid

Plus Ultra interrumpió desde este martes 17 sus vuelos entre Madrid y Ezeiza, sin fecha de regreso. La aerolínea española encuadró la decisión en una reestructuración financiera y operativa, con aumento de costos y dificultades de liquidez.

En octubre ya había reducido de cinco a dos las frecuencias semanales. La suspensión llega apenas cuatro meses después del inicio de sus operaciones argentinas.

Los pasajeros recibirán comunicaciones por correo electrónico. Quienes compraron mediante agencias deberán gestionar el caso con la empresa emisora; quienes utilizaron canales directos tendrán que recurrir al portal de reclamos de la aerolínea.

La compañía también abrió un procedimiento de despido colectivo en Madrid.

La situación afecta tanto a los viajeros con boletos emitidos como a las agencias que deben resolver cancelaciones y alternativas.

Departamentos en Rosario: cuánto cambia el precio según el barrio

Un informe de la UNR basado en Portal Propia, del Cocir, sitúa las referencias de oferta en US$57.500 para monoambientes, US$88.000 para un dormitorio y US$160.725 para dos. El relevamiento tiene corte al 18 de septiembre: son valores publicados, no precios de cierre.

La antigüedad también marca distancia: dos dormitorios a estrenar tienen una referencia de US$176.000, frente a US$75.000 para unidades de 26 años o más.

La oferta rosarina de alquiler permanente aumentó 40,1% interanual, mientras la de venta avanzó 0,6%. Para alquilar, las referencias mensuales fueron $380.000 en monoambientes, $490.000 en un dormitorio y $700.000 en dos. El trabajo utiliza medianas, que reducen la incidencia de valores extremos.