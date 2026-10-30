¿Cómo se definirán los sueldos en 2027? Llega a Rosario el primer foro sobre compensaciones y retención de talento

Las reglas del juego cambiaron. Durante años, definir los sueldos en Argentina significaba simplemente intentar empatarle a la inflación. Hoy, las empresas y pymes locales se enfrentan a un desafío totalmente distinto: administrar presupuestos más acotados con inteligencia para retener al talento clave que sostiene el negocio diario.

Para dar respuesta a esta nueva realidad, la ciudad de Rosario será sede del ESCALA Summit | Compensaciones 2026. Se trata del primer foro especializado en la materia que busca brindar herramientas concretas en el momento exacto en que las organizaciones están delineando sus proyecciones para el año próximo.

La cita será el próximo miércoles 4 de noviembre en el Auditorio UAI. El encuentro reunirá a dueños, directivos y responsables de recursos humanos que necesitan dejar atrás los aumentos iguales para todos y empezar a distribuir los fondos con un criterio puramente estratégico y de retención.

“Durante años nos preguntamos cuánto aumentar. Hoy la pregunta es otra: con qué criterio", dispara Manuel Gómez

“Durante años nos preguntamos cuánto aumentar. Hoy la pregunta es otra: con qué criterio", dispara Manuel Gómez, psicólogo y cofundador de Escala. Según el especialista, la región carecía de un espacio para debatir las compensaciones salariales con la profundidad técnica y estratégica que la coyuntura económica actual exige.

Miradas globales y casos de éxito locales

El evento propone un abordaje integral dividido en cuatro niveles. En el plano global, Estefanía Stassuzzi analizará la transparencia salarial desde Europa. A nivel regional, expertos de Perú y Colombia, como Adriana Villalba y Mauricio Jaramillo Montoya, explicarán cómo ordenaron los esquemas de pago en países vecinos.

La realidad local estará representada por gigantes de la región. Alejandra Trucco de General Motors, Diego Fortunato de Litoral Gas, y Leonel Inocente de Milicic, desmenuzarán la tensión cotidiana entre los convenios colectivos y las paritarias frente a la necesidad imperiosa de mantener estructuras ágiles y rentables.

Pero el mundo emprendedor también tendrá voz. Referentes de Edilizia y TREE Ingeniería revelarán cómo lograron profesionalizar los pagos en la escala PyME. La premisa es democratizar el acceso a las mejores prácticas corporativas para que cualquier negocio santafesino pueda aplicarlas sin importar su tamaño.

En un escenario desafiante, cuidar al buen empleado se volvió vital. Diseñar compensaciones inteligentes permite a las organizaciones no solo motivar a su personal, sino optimizar sus finanzas. Este espacio representa una oportunidad invaluable para que las firmas den un verdadero salto de calidad en su gestión interna.

La participación no tiene costo pero los cupos son limitados. Las inscripciones cierran el 31 de octubre vía escalacompensaciones.com.ar. Se sugiere la asistencia de dos personas por compañía. "Queremos que cada empresa salga con criterios concretos para su 2027", concluyó Alejandra Viviani, cofundadora de Escala.