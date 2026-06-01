Cómo ahorrar dinero al viajar a Brasil desde Argentina

Brasil sigue siendo uno de los destinos favoritos para los viajeros argentinos. Sus playas, la gastronomía y la cercanía geográfica lo convierten en una opción práctica tanto para vacaciones como para escapadas breves. Sin embargo, dado el contexto económico actual en Argentina , es clave planificar y armar un presupuesto que permita disfrutar el viaje sin contratiempos.

Te compartimos consejos prácticos para optimizar tus gastos durante el viaje, desde el cambio de divisas y la conectividad móvil hasta formas de ahorrar en productos de uso cotidiano.

Priorizá pagos con tarjeta antes que cambiar efectivo de más

Cambiar todo el presupuesto a reales brasileños antes de viajar es cosa del pasado. En Brasil, la mayoría de los comercios acepta tarjetas internacionales, incluso para compras de bajo importe. Pagar con tarjeta te permite:

Obtener un tipo de cambio más conveniente que cambiar pesos argentinos o dólares a reales brasileños.

Evitar llevar grandes cantidades de efectivo , lo que reduce el riesgo de pérdidas o robos.

Acceder al dinero de forma rápida en caso de emergencia mediante cajeros automáticos o pagos digitales.

¿Entonces conviene evitar el efectivo por completo?

Para nada. Lo recomendable es llevar una pequeña cantidad de reales para emergencias o gastos puntuales, como transporte local, ferias o pequeños comercios.

Eso sí, conviene evitar cambiar dinero en aeropuertos, donde el tipo de cambio suele ser menos favorable. En su lugar, buscá casas de cambio en zonas seguras o establecimientos de confianza.

Planificá tu conectividad para ahorrar

Uno de los errores más comunes es activar el roaming del operador al llegar a Brasil. Aunque es práctico, suele ser la opción más cara y limitada en términos de planes de datos.

Otra alternativa es la SIM local, que puede resultar más económica, pero implica buscar una tienda, presentar el pasaporte y contratar planes que muchas veces cubren más días de los necesarios.

Una opción más conveniente es contratar una eSIM para Brasil que puedas instalar antes de viajar y activar apenas aterrizás. No requiere cambiar la SIM física ni visitar tiendas, y permite elegir planes ajustados a la duración del viaje.

Además de ser más flexible, la eSIM suele ofrecer mejores precios que el roaming y ayuda a controlar el gasto en datos, evitando consumos innecesarios en mapas, transporte o redes sociales.

Comprá algunos productos directamente en Brasil

Dependiendo del tipo de cambio y de la ciudad que visites, ciertos productos pueden resultar más económicos en Brasil que en Argentina.

Entre las compras más habituales entre turistas se encuentran:

Protector solar.

Ropa de playa.

Ojotas y sandalias.

Productos de farmacia.

Cosméticos.

Usá PIX (si entendés cómo funciona)

El sistema de pagos instantáneos PIX es muy popular en Brasil y, en muchos comercios, incluso se prefiere frente a las tarjetas. Sin embargo, sigue siendo poco familiar para la mayoría de los turistas.

Algunas billeteras virtuales permiten operar con PIX tras descargar una app, registrarse y cargar saldo. Es importante revisar el tipo de cambio y las comisiones de estas apps para asegurarte de que realmente sea más conveniente que pagar con tarjeta o efectivo.

Si no estás familiarizado con este sistema, lo más práctico suele ser usar tarjeta internacional o reales en efectivo, evitando errores o costos inesperados.

Elegí hospedajes con cocina

Comer afuera todos los días en zonas turísticas puede aumentar bastante el presupuesto. Una buena forma de ahorrar es reservar hospedajes con cocina o kitchenette.

Preparar desayunos, comprar bebidas en supermercados y cocinar algunas comidas simples puede reducir mucho los gastos diarios, especialmente en viajes largos o familiares.

En Brasil, los supermercados suelen tener precios accesibles en frutas, panificados y productos locales. Aprovecharlos puede marcar una diferencia importante.

Revisá impuestos y consumos duplicados

Antes de viajar, revisá cómo funciona tu tarjeta con compras internacionales. Algunas personas terminan pagando consumos duplicados o cargos inesperados por no verificar conversiones de moneda o impuestos aplicados.

¿Qué hacer si la terminal me ofrece pagar en reales o pesos?

Al pagar con tarjeta en la terminal, es común que aparezca la opción de pagar en reales brasileños o en pesos argentinos. En estos casos, lo más conveniente suele ser elegir reales brasileños.

De este modo, evitás que el comercio realice la conversión automática a pesos, que generalmente aplica un tipo de cambio menos favorable.