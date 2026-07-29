Cómo las consultoras de marketing deben adaptar sus servicios al GEO

El buscador dejó de ser una lista de links. Hoy una parte grande de las consultas termina en una respuesta armada por un modelo, sea AI Overviews de Google, ChatGPT, Perplexity o Copilot. El modelo junta varias fuentes, devuelve un párrafo y listo. El usuario lee eso y muchas veces no entra a ningún lado.

Para una consultora de marketing esto rompe el producto que venía vendiendo. Decirle al cliente que está tercero para tal keyword no significa nada si esa posición nunca aparece en pantalla. Lo que reemplaza a ese enfoque se llama GEO (Generative Engine Optimization), que es optimizar para que una marca aparezca, sea citada y sea recomendada adentro de las respuestas que generan los modelos.

Acá va lo que cambia en la práctica y cómo rearmar la oferta sin tirar abajo lo que ya funciona.

Qué cambia respecto del SEO

El SEO clásico ordena documentos. El GEO trabaja sobre la chance de entrar en una síntesis. Son cosas distintas y eso arrastra tres consecuencias.

La primera es que la unidad de contenido dejó de ser la página y pasó a ser el párrafo. Los modelos no leen una URL entera, agarran fragmentos. Un artículo de tres mil palabras bien posicionado puede no aportar ninguna cita si no tiene bloques que se entiendan solos, con la afirmación y el respaldo juntos. Un artículo más corto pero con definiciones claras, datos y fuente explícita se cita mucho más seguido.

La segunda es que la keyword pierde peso frente a cómo pregunta la gente. Nadie le escribe "mejor CRM pymes 2026" a un asistente. Le escribe que está armando el área comercial de una pyme de quince personas y quiere saber qué CRM le conviene y por qué. Las consultas son más largas, más específicas y más variables. Se trabaja por familias de preguntas y no por listas de términos.

La tercera es que el clic dejó de ser la métrica central. Podés tener impacto de marca sin visita. Una mención adentro de una respuesta suma consideración aunque no genere sesión. Si medís solamente tráfico orgánico vas a subestimar el retorno y vas a tomar decisiones equivocadas.

Los cinco servicios que hay que rearmar

1. Auditoría de visibilidad en motores generativos

Es el nuevo punto de entrada comercial y capaz el servicio más fácil de vender, porque el diagnóstico es rápido y casi siempre incomoda al cliente.

Se arma un set de cincuenta a doscientas preguntas que representen el funnel del cliente, se corren de forma sistemática en los principales motores y se registra si la marca aparece, con qué framing aparece, qué fuentes citó el modelo, qué competidores salen y qué información vieja o directamente falsa se está repitiendo.

Ese último punto es el que mueve presupuesto. Cuando un cliente ve que ChatGPT lo describe con un posicionamiento que abandonó hace tres años, o que recomienda a un competidor justo en la consulta más rentable, la venta se acorta sola.

2. Ingeniería de contenido citable

Esto no significa escribir más blog. Significa reformatear para que el contenido se pueda recuperar.

Lo que sube la chance de cita:

Responder la pregunta en las primeras dos oraciones y recién después desarrollar.

y recién después desarrollar. Bloques independientes que se entiendan solos, sin haber leído la sección anterior.

que se entiendan solos, sin haber leído la sección anterior. Datos propios: Un benchmark, una encuesta, un promedio de industria calculado con datos del cliente. Los modelos priorizan fuentes con información exclusiva.

Un benchmark, una encuesta, un promedio de industria calculado con datos del cliente. Los modelos priorizan fuentes con información exclusiva. Fuente explícita , con nombre del informe y año. La trazabilidad pesa a la hora de seleccionar.

, con nombre del informe y año. La trazabilidad pesa a la hora de seleccionar. Datos estructurados que coincidan con lo que dice el texto visible.

que coincidan con lo que dice el texto visible. Fechas de actualización reales y a la vista.

Lo que resta: Introducciones de relleno, contenido genérico reescrito de la competencia y páginas que tocan diez temas sin profundizar en ninguno.

3. Gestión de entidad y presencia en terceros

Este es el servicio que más se parece a prensa y el que más consultoras dejan de lado.

Los modelos arman su idea de una marca con fuentes repartidas por todos lados: Wikipedia, Wikidata, directorios de industria, reviews en G2 o Capterra, notas en medios, hilos de Reddit y foros técnicos. Si esas fuentes son pocas, se contradicen o están viejas, el modelo tiene poco material y termina describiendo mal a la marca o directamente ignorándola.

El trabajo es consolidar la entidad: que la descripción, la categoría, los fundadores, la ubicación y la propuesta de valor sean las mismas en todas las fuentes; que la marca esté presente en los sitios que los modelos efectivamente citan para ese rubro; y que haya contenido de terceros que refuerce las asociaciones estratégicas.

Consultoras especializadas como Growthing vienen mostrando que buena parte del resultado en GEO se define afuera del sitio propio, en el ecosistema de menciones que rodea a la marca. La consultora que optimiza solamente el dominio del cliente está trabajando sobre una parte chica del problema.

4. Medición y reportes adaptados

El dashboard necesita métricas nuevas:

Share of voice generativo: En qué porcentaje de las consultas del set aparece la marca y en qué lugar de la respuesta.

En qué porcentaje de las consultas del set aparece la marca y en qué lugar de la respuesta. Tasa de cita: Cuántas veces la respuesta enlaza al dominio del cliente.

Cuántas veces la respuesta enlaza al dominio del cliente. Calidad del framing: Cómo describe el modelo a la marca, puntuado contra el posicionamiento deseado.

Cómo describe el modelo a la marca, puntuado contra el posicionamiento deseado. Comparación competitiva: En qué consultas aparece el cliente al lado de competidores y cómo queda parado.

En qué consultas aparece el cliente al lado de competidores y cómo queda parado. Tráfico referido desde motores generativos: Medible en web analytics y en crecimiento constante.

También hay que educar al cliente en algo crucial: parte del valor no se ve en la sesión. El reporte mensual tiene que explicar impacto de marca y no solamente volumen de visitas.

5. Consultoría de arquitectura de información

Ticket más alto y menos rotación. Incluye reordenar el sitio para que lo puedan leer los agentes: jerarquías limpias, datos estructurados completos, contenido importante en HTML y no colgado de un render de JavaScript, tiempos de respuesta razonables para los crawlers de IA y una política clara sobre qué bots se dejan pasar. Esa última decisión es estratégica y muchos clientes la tomaron sin entender bien las consecuencias.

Cómo ordenar el cambio adentro de la consultora

Primer trimestre: Capacitar al equipo. Armar el protocolo de auditoría GEO y correrlo gratis sobre la cartera actual para generar ventas. Definir el set de preguntas por rubro.

Capacitar al equipo. Armar el protocolo de auditoría y correrlo gratis sobre la cartera actual para generar ventas. Definir el set de preguntas por rubro. Segundo trimestre: Empaquetar la auditoría como producto pago de entrada. Sumar métricas GEO al reporte de todos los clientes. Adaptar los formatos de contenido en cuentas activas.

Empaquetar la auditoría como producto pago de entrada. Sumar métricas al reporte de todos los clientes. Adaptar los formatos de contenido en cuentas activas. Segundo semestre: Lanzar el retainer completo, con monitoreo continuo, producción de contenido citable, gestión de entidad y presencia en terceros. Documentar casos de éxito con métricas comparativas.

Errores que conviene evitar

Vender GEO como reemplazo del SEO: Los motores generativos se alimentan en buena medida de resultados de búsqueda. Un sitio que no rankea difícilmente sea citado. Es una capa complementaria, no un sustituto.

Los motores generativos se alimentan en buena medida de resultados de búsqueda. Un sitio que no rankea difícilmente sea citado. Es una capa complementaria, no un sustituto. Prometer control sobre las respuestas: Eso no existe. Se influye sobre la probabilidad, no sobre el resultado. Prometer certezas es la forma más rápida de perder un cliente en tres meses.

Eso no existe. Se influye sobre la probabilidad, no sobre el resultado. Prometer certezas es la forma más rápida de perder un cliente en tres meses. Medir con un solo motor: Los resultados varían entre ChatGPT , Gemini , Perplexity y Claude . Un análisis serio cubre múltiples motores.

Los resultados varían entre , , y . Un análisis serio cubre múltiples motores. Ignorar la volatilidad: Las respuestas cambian entre sesiones y usuarios. Hay que medir con repeticiones y analizar tendencias, no capturas de pantalla aisladas.

Para cerrar

La consultora que prevalecerá en este ciclo no es la que sepa más de prompts, sino la que entienda que el trabajo pasó de posicionar documentos a construir la idea que los modelos tienen de una marca. Eso integra SEO técnico, contenido con sustancia propia, prensa y gestión de datos estructurados. Juntar estas disciplinas es la gran ventaja competitiva de los próximos años.