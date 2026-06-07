De La Favorita al autódromo: los negocios que cambian de manos y las apuestas al próximo ciclo de Rosario

Hay algo que comenzó a repetirse con demasiada frecuencia en las últimas semanas como para atribuirlo a una simple casualidad. Cambian de manos empresas. Cambian de manos activos. Cambian de manos bancos. Cambian de manos inmuebles. Cambian de manos concesiones. Cambian de manos tierras.

Y mientras eso ocurre, una buena parte de la economía sigue preguntándose cuándo llegará finalmente la recuperación. Tal vez ambas cosas estén más conectadas de lo que parece.

Porque históricamente los grandes movimientos de capital suelen anticiparse a los ciclos económicos. El dinero rara vez espera a que los economistas se pongan de acuerdo, a que las estadísticas confirmen una tendencia. Cuando aparecen oportunidades, se mueve antes.

Por eso resulta interesante detenerse en algunos hechos que, observados de manera aislada, podrían parecer inconexos. Pero puestos sobre una misma mesa empiezan a dibujar una fotografía bastante reveladora de lo que está ocurriendo en Rosario, Santa Fe y la Argentina.

La operación más visible ocurrió lejos de Rosario, aunque sus implicancias alcanzan a todo el país. Raízen decidió desprenderse de los activos de Shell Argentina en una transacción valuada en unos US$1.420 millones.

La compañía brasileña viene atravesando dificultades en Brasil y decidió reordenar su portafolio. Del otro lado apareció Mercuria Energy Group, uno de los mayores traders de energía y commodities del mundo, dispuesto a profundizar su integración energética, incorporando una refinería, logística y cerca de 900 estaciones de servicio. En otras palabras, una cadena que va desde el petróleo hasta el surtidor.

Algo similar ocurre en Rosario. Después de meses de conflictos, acusaciones cruzadas y negociaciones complejas, todo indica que a fines de junio se cerrará el traumático proceso que atraviesa La Favorita. Quienes siguen la negociación aseguran que el desembarco del Grupo Parisien, propietario de la marca Indian, aparece hoy como la alternativa más firme para quedarse con el histórico inmueble del centro rosarino.

Todavía quedan detalles por resolver, pero la sensación es que la operación está mucho más cerca de concretarse que de volver a empantanarse.

También hubo novedades en otro frente que el círculo rojo empresario sigue observando atentamente. Reba volvió a recibir una nueva capitalización. No sería noticia si fuera la primera vez. Pero los aportes se repiten con una frecuencia que ya llama la atención incluso dentro del sistema financiero.

Cada nuevo desembolso abre dos interpretaciones posibles. La primera es que los accionistas siguen viendo una oportunidad de crecimiento en un negocio que todavía consideran estratégico. La segunda es menos optimista: que la capitalización continúe funcionando como una rueda de auxilio necesaria para absorber los desafíos de un mercado cada vez más competitivo.

Hablando de refinanciaciones, Bioceres volvió a ocupar espacio en la agenda empresaria por dos motivos muy distintos. Hace apenas unos días, Rizobacter anunció avances en un acuerdo clave para refinanciar obligaciones financieras y despejar parte de las incertidumbres que rodeaban al grupo. Para una compañía que atravesó meses particularmente complejos, el dato fue leído como una señal positiva.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Esta semana la empresa volvió a ser noticia tras conocerse la denuncia judicial contra Gloria Montarón Estrada, ex directora legal de Bioceres, acusada por presuntas maniobras de estafa por 12 millones de dólares en Rosario. ¿Se abre un camino de negociación entre la conducción histórica de BIOX y Sartori?

Algo parecido sucede con Bauen Pilay. La desarrolladora intenta atravesar una situación compleja marcada por reclamos de pequeños inversores y cuestionamientos que golpean su reputación. El problema es que ninguna empresa puede vivir sólo defendiéndose.

Mientras intenta responder a esa crisis, la compañía también necesita mostrarse activa y sostener una agenda de crecimiento. Por eso trabaja en nuevos proyectos y analiza desarrollos que podrían presentarse en los próximos meses. La dificultad pasa por encontrar el equilibrio entre ambas necesidades: gestionar el conflicto sin quedar paralizada por él.

Varios de estos temas estuvieron en las conversaciones el viernes en el almuerzo del consejo consultivo de Junior Achievement, que preside el directivo de Sancor, Gustavo Badosa, y en la que estuvo presente parte del círculo rojo rosarino en las mesas del Metropolitano. También se destacó el crecimento del trabajo que viene realizando esta institución con los distintas capacitaciones para jóvenes y del equipo que está atrás con Lucas Hadad a la cabeza.

La mesa principal del almuerzo del consejo consultivo de Junior Achievement.

La Argentina que consigue crédito y la que no

Si hubo un tema dominante en Agroactiva no fueron las retenciones, ni el dólar, ni siquiera las elecciones: fueron los créditos. Bastaba caminar algunos minutos entre los stands bancarios para advertir dónde estaba concentrada la atención de productores, contratistas, fabricantes de maquinaria, desarrolladores y empresarios de distintos sectores.

Y hubo un dato que llamó particularmente la atención. La demanda de financiamiento para capital de trabajo superó a la destinada a inversiones. No parece un detalle menor.

Después de varios años donde el discurso dominante estaba asociado a ampliar capacidad instalada, comprar maquinaria o incorporar tecnología, muchas empresas volvieron a buscar liquidez para sostener la operatoria. A diferencia de Expoagro, que se habló más de préstamos en dólares, ahora fueron en pesos.

El Banco Nación concentró buena parte de la atención con sus líneas en dólares a tasa 0% y pesos al 20%. Aunque detrás de la foto pública quedó una situación que generó bastante ruido entre fabricantes de maquinaria agrícola. Según comentaron varios empresarios durante la exposición, en una reunión previa se les habría planteado la posibilidad de realizar aportes para acompañar parte del esquema promocional. La propuesta no cayó bien y algunos decidieron levantarse de la mesa.

También hubo expectativa por los cupos subsidiados impulsados por la provincia de Santa Fe, particularmente aquellos canalizados a través del mercado de capitales. Entre agentes bursátiles y operadores del MAV predominaba una sensación bastante compartida: esos cupos podrían agotarse en tiempo récord.

La necesidad de financiamiento sigue siendo enorme. Y eso explica otro fenómeno que apareció repetidamente en conversaciones empresarias. La Argentina encontró mecanismos para financiar buena parte de su oferta productiva, pero todavía no encuentra cómo financiar la demanda. El contraste es brutal.

Una empresa santafesina que logra acceder a determinadas líneas promocionales puede financiarse cerca del 20% anual en pesos. Algunos productores consiguen incluso mejores condiciones.

Del otro lado aparece una realidad completamente distinta. Un consumidor final que necesita refinanciar deudas, acceder a una vivienda o tomar un préstamo personal enfrenta tasas que en los principales bancos privados se mueven entre el 75% y el 132% anual, pero en otros puede seguir superando el 200%.

Hay otro dato que apareció varias veces durante Agroactiva y que probablemente explique parte del humor empresarial actual. La discusión ya no pasa tanto por las ventas. Pasa por la rentabilidad.

Varios fabricantes de maquinaria reconocen que los volúmenes muestran cierta recuperación respecto de los peores momentos de los últimos años. Sin embargo, también admiten que los márgenes se redujeron de manera significativa.

Es un tema que aparece cada vez más en conversaciones privadas y bastante menos en los discursos públicos. Los balances ya no se deterioran necesariamente por falta de operaciones. Muchas veces es porque la rentabilidad de esas operaciones es mucho menor. Lo mismo ocurre con los precios de la maquinaria agrícola.

La apertura comercial, la mayor competencia y el nuevo escenario cambiario están obligando a recalcular estrategias. Y en ese contexto también aparecen los fabricantes chinos. Todavía no dominan todos los segmentos, pero ya empiezan a ganar más terreno en tractores chicos, componentes y agropartes con menor valor agregado.

El gran agujero sigue siendo la demanda

La consecuencia de todo esto es una economía partida en dos. Por un lado, sectores que consiguen financiamiento, invierten y toman posiciones. Por otro, consumidores que todavía siguen esperando.

La situación aparece reflejada en distintos relevamientos que muestran que más de la mitad de los rosarinos necesitaría algún tipo de financiamiento para refinanciar deudas de corto plazo, tanto como para llegar a fin de mes.

Sin embargo, nadie parece dispuesto a asumir ese riesgo. La mora aumentó. Los bancos endurecieron condiciones. Y la mayoría decidió concentrarse en segmentos más seguros.

Paradójicamente, mientras las familias encuentran cada vez más dificultades para acceder al crédito, los gobiernos recibieron esta semana una señal positiva desde el mercado financiero.

Santa Fe alcanzó la mejor calificación crediticia de su historia y quedó a un paso de la nota máxima dentro de la escala nacional. Rosario, por su parte, alcanzó una de las calificaciones más altas del país. Nación fue una semana atrás. Es una buena noticia.

Y hablando de bancos, otra noticia pasó relativamente desapercibida fuera del sector financiero. Cocos consiguió la autorización del Banco Central para avanzar sobre Voii y transformarse en banco. El movimiento confirma una tendencia que ya mostraron Mercado Pago, Ualá y Naranja X. Durante años las fintech quisieron diferenciarse de los bancos. Ahora quieren convertirse en uno.

Los que están tomando posiciones

En pocos sectores se percibe tan claramente este cambio de ciclo como en el mercado automotor. La inauguración formal de BYD Monumento Neostar fue mucho más que la apertura de una concesionaria. Representó la confirmación de que los fabricantes chinos, como en el agro, llegaron para disputar mercado en serio.

La familia Vázquez realizó probablemente uno de los despliegues empresariales en el sector automotriz más importantes del primer semestre, además del estreno del viernes, abrió recientemente con otra marca en Funes y próximamente hará lo propio con BYD en Santa Fe. De la presentación participaron autoridades de la compañía, empresarios, funcionarios, competidores y referentes del sector. Hasta se lo vio al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuya familia está en el negocio de las concesionarias.

Lo más interesante no fue la convocatoria. Fue lo que representa. Hace apenas dos años parecía imposible imaginar que las automotrices chinas dominara la conversación automotriz rosarina. BAIC y MG también están fuertes. Hoy obliga a todos a recalcular. La próxima semana Stellantis realizará en Rosario una presentación con todas sus marcas. El mercado cambió.

Y la política empieza lentamente a acompañar esa transformación. El Concejo Municipal aprobó que los taxis puedan incorporar unidades eléctricas. En la Legislatura provincial avanzan iniciativas vinculadas a la electromovilidad impulsadas por el diputado Joaquín Blanco.

En esa misma lógica de búsqueda de nuevos negocios aparece también la decisión del Grupo La Segunda de avanzar sobre un segmento que gana relevancia dentro de las empresas: la salud ocupacional. A través de Vita, una nueva firma impulsada desde La Segunda ART, pondrá en marcha un centro especializado en MicroPi, en Alvear, para brindar servicios de medicina laboral, capacitación y prevención.

La Segunda también hará este jueves el lanzamiento oficial como sponsor oficial del Arena del Mercado del Patio. “La Segunda Arena” o “L2 Arena” se instalará en las conversaciones de ahora en más cuando alguien piense ir a ese espacio a ver un show. Prometen la presentación de un artista que guardan bajo tiene llaves.

Los temas que esperan al Mundial

En política existe una sensación compartida por oficialistas y opositores. Muchos temas sensibles parecen haber quedado estacionados en boxes. La discusión por los trapitos volvió a empantanarse esta semana en la Legislatura. Hubo cruces, posiciones enfrentadas y tensiones previsibles. Pero finalmente prevaleció cierta cautela.

La impresión que circula en distintos despachos es que varios debates complejos terminarán de cocinarse después del Mundial. También aparecen en agenda cuestiones vinculadas al sistema electoral que influirán directamente sobre las reglas de juego de las elecciones del próximo año.

El río y la competitividad

Pocas noticias tienen tanta relevancia estructural para la región como la definición de la Hidrovía. La preadjudicación a Jan De Nul y Servimagnus representa un paso decisivo para uno de los activos más importantes de la economía argentina. Esta semana será la confirmación. De un largo proceso y que ahora cuenta con el apoyo prácticamente de todos los sectores vinculados con la agroexportación.

La competitividad también aparece en otros frentes. Empresarios e industriales siguen reclamando modificaciones en distintos esquemas regulatorios y energéticos. Uno de los focos está puesto sobre la EPE y sobre mecanismos de compra de potencia que varios sectores consideran costosos frente al escenario actual.

Según pudo confirmar Ecos365, existen análisis para evaluar alternativas que permitan optimizar costos y ampliar opciones de abastecimiento. El ministro Gustavo Puccini viene trabajando sobre distintos frentes vinculados a productividad y competitividad.

La preocupación no se limita al costo energético. Existen proyectos productivos con inversiones listas para ejecutarse que todavía esperan también en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático aprobaciones administrativas para comenzar. Algunas de estas inversiones significarán cientos de nuevos puestos de trabajo.

De la costa al autódromo

Después de la definición esta semana sobre la licitación para la transformación de la Costanera Norte y mientras avanza el proceso de la Guardería Centro, en el Palacio de los Leones comenzó a tomar fuerza otra idea. Incluir dentro del autódromo municipal Juan Manuel Fangio un gran predio ferial mediante una concesión de largo plazo.

La referencia inevitable es Expoagro y la experiencia de San Nicolás. Rosario carece hoy de un espacio de esas características. Y la presentación de FIAR 2027 volvió a poner el tema sobre la mesa.

El predio cuenta con unas 40 hectáreas, excelente conectividad y posibilidades concretas de expansión. Durante años se discutió cómo darle mayor volumen de actividad a un espacio pensado originalmente sólo para las carreras de autos. Ahora aparece una alternativa distinta. La pregunta ya no es si existe potencial. La pregunta es quién estará dispuesto a apostar por él.

Tal vez por eso la discusión más interesante no sea si la economía arrancó o no arrancó. La pregunta es otra. ¿Por qué hay empresarios comprando activos, desembarcando en nuevos negocios, capitalizando compañías, tomando concesiones o acumulando posiciones en un momento en que buena parte de la sociedad todavía no siente la recuperación?

Tal vez porque mientras una parte de la economía sigue intentando resolver los problemas de 2026, otra ya está tomando posiciones para el ciclo que viene. Y cuando el dinero empieza a moverse de manera simultánea en tantos sectores distintos, generalmente no está mirando el próximo trimestre. Está mirando bastante más lejos.