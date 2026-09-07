Del living al celular: la nueva forma de jugar que crece entre los rosarinos

Hace no tanto, jugar significaba sentarse frente al televisor del living, con la família alrededor y el control remoto como único mando. Hoy ese ritual se mudó de lugar: pasó del sillón al bolsillo, y de la pantalla grande a la palma de la mano. En Argentina ya circulan las tragamonedas online dinero real a un clic de distancia, disponibles las 24 horas, sin horario de programación y sin necesidad de compartir el control remoto con nadie.

Cómo se instaló el celular como la nueva sala de juego

El cambio no fue casualidad, fue infraestructura. El 90,1% de la población argentina ya usa internet y existen 64,7 millones de líneas móviles activas, más de 1,4 por habitante, según datos recogidos por El Economista. Ese despliegue explica por qué las apps de casino para ganar dinero real en Argentina dejaron de ser una curiosidad para volverse un hábito cotidiano. Los especialistas de www.liga.net señalan algo parecido en sus análisis de mercado: la migración al móvil no reemplazó solo el dispositivo, cambió también el momento del día en que la gente juega, porque ahora entra un rato en el colectivo, en la fila del banco o durante la publicidad de la novela.

La cantidad de jugadores online pasó de 4,3 millones en 2024 a una proyección de 4,6 millones para 2025, con 4,8 millones esperados para 2026. Y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran la mayor densidad de esos jugadores, justo el trío que incluye a Rosario entre sus centros urbanos más activos.

El fútbol, el otro living que se mudó al teléfono

En Rosario el fútbol nunca fue solo un partido, y esa pasión se nota también en los datos del juego online. Las casas reguladas informan que los segundos tiempos de los cruces entre Boca y River concentran el 45% de las jugadas diarias en las plataformas que combinan casino y apuestas deportivas, un pico que se replica, salvando la escala, cada vez que juegan Newell's o Central. Durante el Mundial de Qatar 2022, distintas consultoras locales midieron subas de hasta el 300% en el volumen de tickets, con cuotas para la Selección que llegaron a ubicarse entre 1,12 y 1,15, muy por debajo de lo habitual en un clásico doméstico porque, ese día, todo el país apostaba al mismo resultado.

Esa lógica se repite a escala barrial. El clásico rosarino no llena solo el Gigante de Arroyito ni la cancha de Newell's, también llena las apps durante los noventa minutos, con picos de actividad que coinciden, casi al segundo, con cada jugada polémica o cada gol.

Una generación que nunca conoció el living sin wifi

Los usuarios más jóvenes son, en su mayoría, adultos urbanos que crecieron con el celular en la mano antes que con el control remoto, y para ellos jugar desde el sillón familiar nunca fue la única opción. La comodidad pesa tanto como la costumbre.

Estos son algunos de los momentos donde el celular reemplazó al living sin que nadie lo note.

Esperando el colectivo en Pellegrini o en cualquier esquina de zona sur

Durante la publicidad de la novela, sin perder el hilo de la trama

En la fila del banco o de la caja del supermercado

En el entretiempo del clásico, mientras se comenta la jugada polémica

Antes de dormir, con la pantalla en modo nocturno y el volumen abajo

El living no desapareció, pero perdió el monopolio. Sigue siendo el lugar donde se mira el clásico en pantalla grande, rodeado de gente, con el grito compartido en cada gol. El celular, en cambio, se volvió el segundo living, uno silencioso y personal, que cada rosarino lleva encima incluso cuando el partido todavía no arrancó.