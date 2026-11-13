Jubilación mínima: el dato de inflación de octubre que anticipa un salto mayor en diciembre

Resumen Ejecutivo El INDEC midió una inflación de 2,2% en octubre, la más alta desde abril, con un acumulado de 26,3% en diez meses y 33,1% interanual.

midió una inflación de en octubre, la más alta desde abril, con un acumulado de en diez meses y interanual. Las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% interanual en octubre, según la CAME , pese a la desaceleración de precios de meses previos.

cayeron interanual en octubre, según la , pese a la desaceleración de precios de meses previos. La jubilación mínima de noviembre quedó en $444.158,46 , con un alza del 1,93% calculada sobre la inflación de septiembre, más baja que la de octubre.

de noviembre quedó en , con un alza del calculada sobre la inflación de septiembre, más baja que la de octubre. Economistas advierten sobre el riesgo de estanflación: precios que no ceden al ritmo esperado conviviendo con una actividad económica que apenas repunta.

El dato llegó el jueves y volvió a poner en duda la narrativa oficial de una desinflación lineal: según el INDEC, los precios subieron 2,2% en octubre, el registro más alto desde abril. El número no solo altera los cálculos del Gobierno: también es, con dos meses de rezago, la cifra que va a determinar cuánto sube en diciembre la jubilación mínima.

En diez meses, la suba acumulada ya llega a 26,3%, y la interanual se ubica en 33,1%.

Para el equipo que conduce Luis Caputo en el Ministerio de Economía, el número complica el relato de un sendero de precios cada vez más bajo. Para cualquier comercio, antes de volver a empapelar las vidrieras con etiquetas nuevas, hay otra cuenta que cerrar: la de cuánto venden, no solo cuánto cobran.

Un dato que reabre el debate sobre la estanflación

La palabra que empezó a circular entre consultoras y mesas de dinero es estanflación: la combinación, poco frecuente pero muy dañina, de precios que no ceden al ritmo esperado con una economía que crece poco o nada. Octubre fue el segundo mes consecutivo de aceleración, después de varios meses en los que el Gobierno exhibía la baja de la inflación como su principal activo.

El combo pega fuerte en el consumo masivo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% interanual en octubre, en un mes que debería haber mostrado algo de recuperación tras varios meses flojos.

No hay señales claras de que la demanda esté reaccionando a la desaceleración de precios que el propio Gobierno había celebrado meses atrás. El fenómeno no es exclusivo de Rosario ni de Santa Fe, pero golpea con particular dureza a las empresas chicas.

Tienen menos margen para absorber costos crecientes sin trasladarlos a precios, y menos margen también para sostener ventas flojas sin tocar personal. No es un dato menor en una provincia donde el aumento de concursos y quiebras ya venía marcando un año difícil para buena parte del entramado pyme.

Las proyecciones privadas, mientras tanto, no ayudan a despejar el humor. Las últimas estimaciones del mercado sobre el dólar y la inflación ya anticipaban una desaceleración más lenta que la esperada, y el dato de octubre les dio la razón antes de lo previsto.

El promedio nacional, además, esconde diferencias. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de octubre fue del 1,9%, por debajo de la media del país. Esa brecha confirma algo que cualquier comerciante del interior ya sabe de memoria: la inflación no golpea igual en todos lados, y buena parte de las provincias vienen corriendo por detrás.

En términos concretos, el dato obliga a recalcular. Una lista de precios actualizada hace tres semanas ya quedó desalineada, una negociación con un proveedor pactada en pesos fijos empieza a doler, y cualquier planificación de sueldos para el cierre del año tiene que correr detrás de un índice que, otra vez, sorprendió para arriba.

La jubilación mínima, el próximo eslábon de la cadena

Hay un mecanismo automático que conecta, con cierto rezago, cada dato de inflación con el bolsillo de millones de personas: la fórmula de movilidad jubilatoria. Cada mes, el haber se actualiza según el IPC de dos meses atrás, de manera que la jubilación mínima de un mes determinado no refleja la inflación reciente, sino la de hace sesenta días.

Por eso, la jubilación mínima de noviembre —ya confirmada por ANSES en $444.158,46, con un alza del 1,93%— todavía está calculada sobre la inflación de septiembre, más baja que la de octubre. El salto al 2,2% conocido esta semana recién va a reflejarse en el haber de diciembre.

El mecanismo tiene una lógica de relojería: evita que el Gobierno decida a mano cuánto sube cada haber. Pero también vuelve previsible una pérdida de poder de compra cuando los precios se aceleran más rápido que lo que tarda la fórmula en reaccionar.

Es un poco como manejar mirando apenas por el espejo retrovisor: la fórmula corrige el rumbo, pero siempre con la vista puesta en lo que ya pasó, nunca en lo que está pasando. Para los miles de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, esos dos meses de diferencia pueden ser la distancia entre llegar a fin de mes o no.

El mismo fenómeno que atraviesa a los salarios formales frente a la inflación se repite, con otra fórmula, en el caso de los jubilados: ingresos fijos que corren detrás de precios que no siempre esperan.

La cuenta no es solo social. Buena parte del consumo de cercanía en comercios, farmacias y almacenes depende de ingresos relativamente estables como las jubilaciones, que cuando pierden poder de compra se sienten también del otro lado del mostrador.

El riesgo que la inflación representa para los márgenes de las pymes y la presión sobre el bolsillo de los jubilados terminan siendo, en la práctica, caras de la misma moneda.

¿Por qué subió más la inflación en octubre?

El INDEC no detalló una causa única, pero los rubros de servicios y regulados volvieron a empujar el índice, en un mes sin el freno estacional que había ayudado en meses anteriores.

¿Cuándo se sabe el aumento de la jubilación mínima de diciembre?

El aumento de diciembre se calcula directamente con la inflación de octubre, recién conocida, así que ANSES debería confirmarlo en los próximos días, antes de que arranque el mes.

¿Qué significa estanflación en términos simples?

Es la combinación de una inflación que no cede con una economía que crece poco o nada, un escenario más difícil de resolver que una inflación alta con actividad en expansión.