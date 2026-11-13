De las dudas a una súper campaña: el trigo no encuentra techo y vuelve a sorprender

Resumen Ejecutivo La Bolsa de Comercio de Rosario elevó la estimación de producción de trigo 2026/27 a 24,3 millones de toneladas , proyectando la segunda mayor cosecha histórica de Argentina.

elevó la estimación de producción de a , proyectando la segunda mayor cosecha histórica de Argentina. La mejora en la fertilización nitrogenada tras la baja de la urea y temperaturas favorables impulsaron un rinde promedio nacional de 36 quintales por hectárea .

tras la baja de la urea y temperaturas favorables impulsaron un rinde promedio nacional de . Las provincias de La Pampa y Santiago del Estero proyectan récords productivos, mientras la siembra de soja alcanza un 20% y la de maíz un 47%.

La campaña triguera argentina vuelve a dar una sorpresa. Cuando todavía resta buena parte de la cosecha por levantar, las estimaciones productivas siguen mejorando y el horizonte para el cereal se ubica cada vez más arriba.

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción nacional de trigo 2026/27 alcanzaría las 24,3 millones de toneladas, unas 500.000 toneladas más que la proyección de octubre.

El dato confirma un cambio importante respecto de las expectativas iniciales. En mayo, cuando comenzaba la campaña, los cálculos se ubicaban entre 18 y 19 millones de toneladas. Sin embargo, una combinación de mejores condiciones para el cultivo, mayor superficie implantada y rindes superiores a los esperados terminó modificando el panorama.

De concretarse esta estimación, Argentina alcanzaría su segunda mayor producción histórica de trigo, con un rendimiento promedio nacional proyectado de 36 quintales por hectárea.

Una campaña que cambió de rumbo

El inicio del ciclo no había sido sencillo. Los elevados costos de producción, especialmente los vinculados a la fertilización nitrogenada, habían generado preocupación entre los productores.

La urea llegó a ubicarse en torno de los 1.000 dólares por tonelada, un escenario que amenazaba con limitar la inversión tecnológica y reducir los rindes potenciales.

En ese contexto, la superficie inicialmente proyectada había descendido hasta los 6,66 millones de hectáreas. Sin embargo, la posterior baja del precio de los fertilizantes y una mejora en las perspectivas económicas alentaron nuevamente la siembra.

Finalmente, el área implantada llegó a 6,95 millones de hectáreas, convirtiéndose en la segunda mayor superficie sembrada de la historia triguera argentina.

La disponibilidad de humedad en los perfiles durante la implantación y las lluvias registradas en algunas regiones terminaron de consolidar un escenario favorable.

El factor climático que terminó jugando a favor del trigo

Uno de los aspectos más destacados del informe de la BCR es el comportamiento climático durante octubre y los primeros días de noviembre.

A pesar de la influencia de El Niño y de los temores iniciales por un escenario de temperaturas elevadas, lluvias excesivas y alta humedad ambiental, las condiciones terminaron siendo diferentes a las previstas.

Las bajas temperaturas, la marcada amplitud térmica entre el día y la noche y las precipitaciones por debajo de los valores habituales limitaron la presión de enfermedades, especialmente de fusariosis.

Además, el frío prolongó las etapas finales del cultivo, favoreciendo las expectativas sobre el peso de los granos.

Desde la región central, técnicos consultados por la BCR destacaron lo inusual de estas condiciones, que terminaron favoreciendo el desarrollo del cereal.

De todas maneras, el informe advierte que todavía hay sectores bajo seguimiento, especialmente en el sudoeste bonaerense, donde algunas heladas agronómicas recientes generaron preocupación.

Bs As, La Pampa y Santiago del Estero: los rindes que sorprenden

Con apenas el 13% de la cosecha nacional recolectada, las primeras cifras empiezan a confirmar las buenas perspectivas.

Buenos Aires vuelve a posicionarse como una de las principales referencias productivas. La provincia registra un rendimiento promedio estimado de 40,5 quintales por hectárea, con un aporte adicional de unas 340.000 toneladas en la última actualización.

Sin embargo, dos provincias se destacan especialmente por sus perspectivas de rindes récord.

En La Pampa, la estimación alcanza los 30,2 quintales por hectárea, superando la máxima marca registrada en la campaña anterior, cuando había llegado a 29,2 quintales.

En Santiago del Estero, el rendimiento proyectado se ubica en 26 quintales por hectárea, por encima de los 23,2 quintales del ciclo pasado.

En esta última provincia, los técnicos reportaron resultados que superaron ampliamente las expectativas iniciales. En algunas zonas, como el área comprendida entre Quimilí, Los Juríes y Bandera, se registraron lotes de 45, 60 e incluso 70 quintales por hectárea.

En Chaco, por su parte, los rindes comienzan a consolidarse alrededor de los 20 quintales, con resultados que en general superan entre 5 y 10 quintales las previsiones iniciales.

También se destacan los primeros resultados de la cosecha en el norte de Córdoba, donde se observan rindes cercanos a los 35 quintales por hectárea.

La inversión en fertilización, una de las claves

Más allá de las condiciones ambientales, la Bolsa de Rosario pone el foco en un factor productivo determinante: la inversión realizada por los productores.

La reducción del precio de la urea permitió recuperar parte de la tecnología que inicialmente se encontraba amenazada por los costos.

La mayor apuesta a la fertilización y a la calidad de la semilla contribuyó a sostener el potencial productivo de los lotes.

En otras palabras, las condiciones climáticas favorables encontraron un cultivo que había recibido una inversión importante durante su implantación.

Este aspecto resulta clave para entender por qué los resultados actuales superan las previsiones que se manejaban al comienzo del ciclo.

Maíz y soja: cómo avanza la campaña de los cultivos de verano

El informe de la BCR también aporta datos sobre la evolución de los principales cultivos de verano.

En maíz, la siembra alcanza el 47% del área prevista, frente al 42% registrado a igual momento del año pasado.

La superficie proyectada se mantiene en 10,6 millones de hectáreas, con una producción estimada de 67,5 millones de toneladas.

El cultivo muestra señales de recuperación después del deterioro provocado por las bajas temperaturas, aunque persiste una menor intención de siembra en algunas regiones del norte argentino, especialmente en Chaco y Santiago del Estero.

En soja, en tanto, la implantación alcanza el 20% del área prevista, con 3,3 millones de hectáreas sembradas sobre una intención total de 16,7 millones.

El ritmo de avance supera ampliamente al de la campaña anterior, cuando a esta altura apenas se había implantado algo más del 10%.

La proyección productiva inicial para la oleaginosa se ubica en 47,8 millones de toneladas.

Un trigo que vuelve a sorprender al mercado argentino

Con 24,3 millones de toneladas proyectadas, la campaña 2026/27 confirma el potencial productivo del trigo argentino.

El salto de medio millón de toneladas en apenas un mes refleja cómo evolucionaron las expectativas a partir de los resultados obtenidos en los primeros lotes cosechados.

Todavía queda camino por recorrer y buena parte de la producción está pendiente de recolección. Las condiciones climáticas de las próximas semanas serán determinantes para confirmar los números.

Pero el escenario actual ya permite anticipar una campaña excepcional: después de comenzar bajo la presión de los costos y la incertidumbre climática, el trigo argentino vuelve a posicionarse entre los grandes protagonistas de la producción agrícola nacional.