Se recalienta el dólar: el blue pegó un salto y terminó en su valor nominal más alto

El dólar volvió a ganar protagonismo en el cierre de la semana financiera argentina. La cotización informal registró su mayor suba semanal en cuatro meses y terminó nuevamente en máximos nominales, en un escenario en el que las distintas referencias cambiarias mostraron movimientos alcistas.

De acuerdo con los datos publicados por Ámbito, el dólar blue cerró este viernes 13 de noviembre a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, luego de avanzar $10 durante la jornada.

Con este movimiento, el paralelo acumuló una suba de $20 en la semana, equivalente al 1,3%. Se trató de su mayor incremento semanal en los últimos cuatro meses.

El comportamiento de la divisa informal volvió a poner el foco sobre la dinámica cambiaria, especialmente después de varias semanas caracterizadas por movimientos más moderados y fluctuaciones en las cotizaciones.

El mayorista también acumula presión alcista

Más allá de lo ocurrido con el blue, uno de los datos relevantes de la semana estuvo en el segmento mayorista, considerado la principal referencia del mercado cambiario.

El dólar mayorista cerró el viernes a $1.543,50 y quedó cerca de sus máximos nominales. Además, encadenó su quinta semana consecutiva de subas, una tendencia que refleja la continuidad del ajuste en este segmento.

La evolución del tipo de cambio mayorista resulta especialmente importante porque funciona como referencia para buena parte de las operaciones comerciales y financieras de la economía.

En paralelo, los dólares financieros también terminaron la jornada en terreno elevado. El contado con liquidación (CCL) cerró a $1.672,02, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.577,22.

La inflación vuelve a sumar presión al escenario económico

El movimiento cambiario se produjo en una semana atravesada por la publicación del índice de precios al consumidor de octubre.

Según informó el INDEC, la inflación mensual fue del 2,2%, lo que representó una aceleración respecto de los registros anteriores y su nivel más elevado en seis meses.

El dato volvió a instalar el debate sobre la evolución de los precios, el poder adquisitivo y las expectativas económicas para los próximos meses.

En este contexto, los operadores siguen de cerca la relación entre inflación, tasas de interés, evolución del tipo de cambio y comportamiento de la demanda de pesos.

Qué señales deja el cierre de la semana

El comportamiento del dólar durante los últimos días deja dos datos para seguir de cerca: por un lado, la recuperación del blue, que registró su mayor avance semanal en cuatro meses; por otro, la continuidad de las subas en el segmento mayorista, que ya acumula cinco semanas consecutivas de incrementos.

Aunque estos movimientos no implican por sí solos un cambio de tendencia estructural ni permiten anticipar una nueva aceleración cambiaria, sí muestran que el mercado continúa atento a las variables económicas y financieras.

Con el cierre de la semana, las miradas estarán puestas en la próxima rueda cambiaria, la evolución de las reservas del Banco Central y la capacidad del programa económico para sostener la estabilidad del mercado de cambios.

El dólar terminó la semana con una señal clara: las cotizaciones volvieron a moverse al alza y el mercado cambiario sigue siendo uno de los principales focos de atención de la economía argentina.