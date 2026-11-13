Después de años de bajante, "el Paraná" alcanza niveles que no se veían desde 1998

Resumen Ejecutivo La recaudación provincial por Ingresos Brutos sufrió una contracción real interanual del 4,7% durante los primeros nueve meses de 2026, según un informe de Politikon Chaco .

sufrió una contracción real interanual del durante los primeros nueve meses de 2026, según un informe de . Misiones encabezó las bajas con una caída del 20% , seguida por La Rioja ( 13,9% ) y CABA ( 8,8% ), afectadas por la retracción comercial y financiera.

encabezó las bajas con una caída del , seguida por ( ) y ( ), afectadas por la retracción comercial y financiera. Distritos impulsados por el agro, hidrocarburos y minería lograron expandir sus recursos reales, liderados por Neuquén (5%), Santiago del Estero (3,6%) y San Juan (2,5%).

El río Paraná atraviesa una situación excepcional. A la altura de Rosario, alcanzó durante noviembre su nivel más elevado para este mes desde 1998, en un cambio significativo respecto de los años recientes, marcados por la histórica bajante que afectó la navegación y la operatoria portuaria.

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado sobre la base de información del Instituto Nacional del Agua (INA), el hidrómetro de Rosario marcó 4,40 metros el 10 de noviembre y se ubicó en torno a los 4,47 metros al día siguiente. De esta manera, quedó a aproximadamente 60 centímetros de la cota de alerta, establecida en 5 metros.

La magnitud de la crecida también se refleja en su evolución reciente. Desde mediados de septiembre, cuando el río registraba unos 2,35 metros, acumuló una suba cercana a los 1,9 metros en apenas nueve semanas.

El promedio semanal de la semana 46 se ubicó en 4,28 metros. Se trata de un registro casi 1,9 metros superior al promedio de los últimos cinco y diez años para el mismo período.

La comparación con los años anteriores permite dimensionar el fenómeno: durante la misma semana de 2025, el Paraná promediaba 2,32 metros, mientras que en 2024, en plena bajante, apenas alcanzaba los 58 centímetros.

Incluso, los registros actuales superan los niveles observados en 2014 y 2018, otros dos años caracterizados por aguas altas.

El INA anticipa nuevas subas y crece la preocupación

Las perspectivas hidrológicas indican que el Paraná continuará creciendo en Rosario durante los próximos siete días, aunque a un ritmo progresivamente menor.

De acuerdo con el organismo, posteriormente podría oscilar o estabilizarse alrededor de su máximo durante un período de entre siete y catorce días. Sin embargo, existe la posibilidad de que alcance o supere la cota de alerta, con mayores probabilidades a medida que avance noviembre.

El volumen de agua que actualmente se desplaza por la cuenca es uno de los factores determinantes. Aunque se espera una reducción gradual de los caudales provenientes de Yacyretá, el agua que ya está en tránsito prolongaría los tiempos de llegada y permanencia de la crecida.

Además, el INA no descarta un nuevo retorno de las precipitaciones en las áreas de aporte hacia la última parte de noviembre.

El fenómeno no se limita a Rosario. El informe de la BCR señala que distintos puntos del tramo Corrientes-La Paz presentan niveles elevados, con registros por encima de las cotas de alerta en Corrientes, Barranqueras, Goya, Reconquista y La Paz.

En el puerto de Paraná, la altura ya había superado tanto el nivel de alerta como el de evacuación, mientras que Santa Fe también registraba niveles elevados.

¿Más agua significa mejores condiciones para exportar?

Uno de los interrogantes centrales para el sector agroindustrial es qué impacto tendrá esta crecida sobre la navegación comercial y la salida de las exportaciones argentinas.

La mayor disponibilidad de agua representa un cambio favorable frente a las dificultades que provocó la bajante de 2020 y 2021. Sin embargo, la BCR advierte que un Paraná más alto no significa necesariamente que los grandes buques puedan incrementar su carga y navegar con mayor calado.

Actualmente, la Vía Navegable Troncal tiene un calado de diseño de 34 pies en el tramo comprendido entre Timbúes y el océano. Una mayor altura del río permitiría aprovechar ese calado de diseño, pero no garantiza que pueda superarse.

El principal condicionante, además, no se encuentra exclusivamente en el Paraná. Los canales del Río de la Plata presentan restricciones vinculadas con las mareas y los vientos, factores que no dependen directamente del caudal que desciende por el río.

Por ese motivo, los buques de mayor porte que parten de las terminales del Gran Rosario continúan saliendo con carga parcial y completan sus bodegas en puertos de aguas profundas.

Más caudal también implica nuevos desafíos para la Hidrovía

La crecida presenta otro aspecto que requiere atención: el mayor movimiento de agua puede incrementar el transporte de sedimentos y acelerar la acumulación de material en los pasos críticos de navegación.

A esto se suman corrientes más intensas, que pueden dificultar las maniobras de los buques y aumentar las exigencias operativas.

En este escenario, la recuperación de los niveles del Paraná no elimina la necesidad de sostener las tareas de dragado, mantenimiento y mejoras de infraestructura en la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

Para el complejo agroexportador del Gran Rosario, por donde sale una parte fundamental de los granos y subproductos del país, la evolución del río será una variable clave durante las próximas semanas.

Después de los años de restricciones por falta de agua, el Paraná vuelve a mostrar niveles extraordinariamente elevados. El desafío ahora será seguir de cerca la evolución de la crecida y determinar cuánto de esa mayor disponibilidad hídrica podrá traducirse efectivamente en mejores condiciones para la navegación y el comercio exterior.

Por lo pronto, las proyecciones anticipan que el río permanecerá en niveles muy altos al menos hasta fines de noviembre.