Claves del día: alertan por 6 mil empresas de salud y la presión de las tarifas sobre la inflación

Alrededor de 6.000 empresas del sector sanitario podrían verse obligadas a cerrar si se levanta la emergencia sanitaria, según la advertencia que lleva Salud Federal a su encuentro nacional de este viernes en Rosario. El aumento de los costos médicos, la caída de los ingresos por aportes y las deudas fiscales forman el núcleo del reclamo de los prestadores privados.

La cifra expresa el riesgo que plantea el sector ante un cambio de régimen. Con ese diagnóstico, clínicas, sanatorios y centros médicos del interior se reúnen mientras el comercio rosarino también expone dificultades para sostener su actividad y la inflación de octubre vuelve a presionar sobre los ingresos.

El dato nacional fue de 2,2%, pero la región pampeana registró 2,6%. En los comercios locales, las tarifas aparecen al frente de las preocupaciones. La agenda del viernes también incluye una convocatoria con plazo inmediato para proveedores del RIGI energético y una plataforma que Rosgan prepara para comercializar hacienda de feedlot.

Salud privada: una advertencia de cierre llega a Rosario

El 6º Encuentro Nacional Salud Federal se realizará este viernes 13 de noviembre en la sede de la asociación civil organizadora. Participarán referentes sanitarios, académicos, institucionales y empresariales del interior del país.

Según el planteo de Salud Federal, levantar la emergencia sanitaria que el sector reconoce como vigente desde 2002 podría dejar a unas 6.000 empresas frente a la imposibilidad de seguir funcionando. La preocupación combina costos médicos crecientes, menores ingresos por aportes y obligaciones fiscales acumuladas.

El reclamo pone el foco en las instituciones que prestan atención: sanatorios, clínicas, centros y fundaciones médicas privadas. Salud Federal reúne 84 miembros, entre asociados activos e instituciones participantes, y tiene presencia en 21 provincias.

La entidad sostiene que las instituciones del interior enfrentan condiciones propias, diferentes de las de CABA y el Gran Buenos Aires.

Comercio rosarino: pocas mejoras y tarifas al frente de los costos

El relevamiento de noviembre de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (Fecoi) encontró que el 63,3% de los comercios consultados vendió menos en los últimos tres meses; el 30% no tuvo cambios y el 6,7% mejoró.

Para noviembre y diciembre, el 33,3% prevé un desempeño desfavorable, el 30% una continuidad, otro 30% una mejora moderada y el 6,7% una recuperación significativa.

Los costos también pesan: el 83,3% señaló servicios y tarifas; el 56,7%, salarios y cargas sociales; otro 56,7%, impuestos y tasas; y el 50%, alquileres.

El informe detectó escaso aprovechamiento de alivios provinciales. Usa la alícuota reducida de Ingresos Brutos el 21,4%; descuenta electricidad el 32,1%; y aplica el crédito por Inmobiliario el 7,4%. El desconocimiento, las trabas administrativas y los requisitos limitan el acceso. Además, el 59,3% no incorporó personal y no utiliza la deducción por nuevos empleos. El sector reclama menor presión tributaria y trámites más simples. Rosario3

Inflación: la región pampeana quedó por encima del promedio

El INDEC informó que los precios aumentaron 2,2% en octubre, acumularon 26,3% desde enero y registraron una variación interanual de 33,1%. La inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, fue de 1,5%.

La diferencia regional es relevante para Santa Fe: la región pampeana tuvo una suba de 2,6%, cuatro décimas por encima del índice nacional. Es una medición regional, no un índice específico de Rosario.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 4,2%. Ese movimiento ayuda a entender por qué una desaceleración en otros precios puede convivir con una presión persistente sobre los presupuestos familiares y los costos de funcionamiento de las empresas.

Mercados: bonos en alza, dólares financieros más caros

El cierre financiero mostró resultados dispares: los bonos subieron y el riesgo país bajó 23 puntos, a 829 unidades, mientras la Bolsa porteña retrocedió. El MEP terminó en $1.580,82 y el contado con liquidación en $1.680,67; el blue, en $1.565. El BCRA compró US$103 millones, aunque las reservas cayeron US$252 millones, principalmente por la valuación del oro.

Los $1,93 billones liberados por la licitación del Tesoro alimentaron compras de títulos. Afuera, la tensión con Irán, el petróleo y las expectativas de tasas estadounidenses más altas condicionaron a las acciones, junto con la volatilidad alrededor de Nvidia.

RIGI energético: hasta el lunes para entrar a las reuniones

El Ministerio de Economía realizará el 2 de diciembre una nueva ronda de negocios del RIGI, enfocada en hidrocarburos y energía, con 60 empresas compradoras.

Para participar de las reuniones comerciales hay tiempo hasta el lunes 16 de noviembre. La inscripción como asistente general permanecerá abierta hasta el 30.

El sector reúne 11 proyectos aprobados de petróleo y gas por US$49.000 millones y otros tres de energía por US$706 millones. Son montos de inversión de proyectos aprobados: no equivalen a compras que se adjudicarán durante el encuentro.

Las compradoras presentarán necesidades de abastecimiento y contratación. Del otro lado podrán participar proveedores de bienes, servicios, obras y tecnología, con reuniones previamente coordinadas. La convocatoria alcanza a actividades como metalmecánica, construcción, transporte, logística y equipamiento.

Roslot: Rosgan prepara un mercado digital para el feedlot

Rosgan y la Cámara Argentina de Feedlot acordaron crear Roslot, una plataforma electrónica para comercializar hacienda de engorde a corral. La operación plena está prevista para 2027.

El convenio fue firmado por Raúl Milano, presidente de Rosgan, y Fernando Storni, presidente de la Cámara. El sistema permitirá publicar lotes con videos, características y un precio base, sobre el cual podrán ofertar compradores habilitados.

La iniciativa busca construir una referencia de precios para este segmento. Contempla animales destinados tanto al consumo interno como a la exportación y prevé integrar a consignatarios y miembros de la Cámara de Feedlot.

Durante los primeros seis meses se ofrecerá el uso sin costo; luego se aplicará un esquema de acceso a valor reducido.