Multas de ARCA: quiénes pueden acceder a una quita del 50% y hasta cuándo hay tiempo

Resumen Ejecutivo La ARCA reglamentó mediante la Resolución General 5.927/2026 una reducción del 50% en multas formales para pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro.

reglamentó mediante la una reducción del para pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro. El beneficio de la Ley de Inocencia Fiscal II abarca obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026 y cometidas antes del 9 de octubre .

abarca obligaciones vencidas desde el y cometidas antes del . Los contribuyentes deberán subsanar los incumplimientos antes del 18 de diciembre de 2026; las sanciones en litigio requieren gestión adicional en Presentaciones Digitales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un beneficio que puede representar un alivio para miles de contribuyentes: la posibilidad de reducir un 50% el monto de determinadas multas por infracciones formales.

La medida forma parte de la Ley de Inocencia Fiscal II y fue instrumentada mediante la Resolución General 5.927/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El régimen está destinado a pequeñas y medianas empresas, personas físicas y entidades sin fines de lucro que registren incumplimientos de obligaciones formales comprendidas en la normativa.

Pero hay una condición central: para acceder a la reducción, los contribuyentes deberán cumplir con los deberes formales que omitieron y que dieron origen a las sanciones antes del 18 de diciembre de 2026.

¿Qué multas pueden reducirse a la mitad?

El beneficio contempla una reducción del 50% sobre las multas correspondientes a infracciones vinculadas con obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026 y que se hayan cometido antes del 9 de octubre de este año.

De esta manera, no se trata de una condonación general de todas las deudas o sanciones tributarias, sino de un régimen especial que alcanza a determinadas infracciones y contribuyentes.

La reglamentación establece que podrán acceder las pequeñas y medianas empresas, las personas físicas y las entidades sin fines de lucro que cumplan con las condiciones previstas.

¿Qué hay que hacer para acceder al beneficio de ARCA?

Uno de los aspectos más importantes de la reglamentación es que, en la mayoría de los casos, los contribuyentes no tendrán que iniciar ningún trámite adicional para obtener la reducción.

Para acceder al beneficio deberán subsanar, antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive, los incumplimientos formales que originaron las multas.

Es decir, tendrán que presentar la documentación, declaraciones o información que hubieran omitido y que motivaron la aplicación de las sanciones.

Una vez cumplida esa condición, podrán acceder a la reducción del 50% sin necesidad de realizar otra gestión ante el organismo.

¿Qué pasa si la multa está en discusión administrativa o judicial?

La situación cambia cuando la infracción se encuentra en proceso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

En esos casos, además de subsanar el incumplimiento formal, el contribuyente deberá realizar una presentación digital ante ARCA antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive.

Para ello, tendrá que ingresar al servicio web “Presentaciones Digitales” y seleccionar el trámite denominado “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”.

En esa presentación deberá identificar la multa alcanzada e informar el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se determinó o aplicó la sanción, según corresponda.

También tendrá que aportar los demás datos necesarios para individualizar correctamente la infracción.

La fecha que deben tener en cuenta las pymes y los contribuyentes

El 18 de diciembre de 2026 es el plazo central establecido por ARCA para cumplir con los requisitos del régimen.

Quienes tengan infracciones comprendidas deberán regularizar los incumplimientos formales antes de esa fecha. En tanto, aquellos que tengan sanciones en discusión deberán completar también la presentación digital correspondiente.

La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II incorpora así un mecanismo de reducción de sanciones que busca facilitar la regularización de determinados incumplimientos tributarios.

Para las pymes, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, la posibilidad de reducir a la mitad las multas representa una oportunidad para aliviar el costo de las sanciones, siempre que se cumplan las condiciones y los plazos establecidos por el organismo.