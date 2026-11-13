Adiós a las barreras entre bancos y billeteras: cómo funcionará el nuevo sistema de transferencias

Resumen Ejecutivo El BCRA aprobó la Comunicación A 8508 para garantizar la interoperabilidad de transferencias inmediatas entre bancos y billeteras virtuales, integrando las redes COELSA , Red Link y Newpay .

aprobó la para garantizar la interoperabilidad de transferencias inmediatas entre bancos y billeteras virtuales, integrando las redes , y . La normativa habilita a entidades financieras y fintech a elegir un único administrador de pagos, impulsando la competencia entre proveedores tecnológicos y la optimización de costos operativos.

La interoperabilidad obligatoria entrará en vigencia el 6 de abril de 2027, tras un cronograma de unificación de bases de datos de CBU, CVU y alias.

El sistema de pagos digitales de Argentina se prepara para una transformación. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó una nueva normativa que modifica las reglas de funcionamiento de las transferencias inmediatas y busca terminar con las barreras operativas entre bancos y billeteras virtuales.

La medida, establecida mediante la Comunicación A 8508 del 5 de noviembre de 2026, apunta a que las distintas redes de transferencias puedan interoperar entre sí. En ese esquema, los principales protagonistas serán COELSA, Red Link y Newpay, empresa vinculada a Visa.

El objetivo es que las transferencias entre cuentas bancarias y cuentas de pago funcionen bajo condiciones de servicio equivalentes, independientemente de la red que utilicen las entidades involucradas.

La decisión también abre un nuevo escenario competitivo para el negocio de los pagos electrónicos, ya que bancos y proveedores de servicios de pago podrán elegir un único administrador para gestionar sus transferencias inmediatas.

¿Qué cambia con la nueva normativa del BCRA?

Hasta ahora, buena parte de la infraestructura que permite conectar cuentas bancarias y billeteras digitales estaba concentrada en COELSA, que administra información clave para el funcionamiento de las operaciones.

Con la nueva disposición, el Banco Central establece que los administradores de los distintos esquemas deberán compartir información y garantizar la interoperabilidad de las transferencias.

Esto significa que las redes de COELSA, Link y Newpay deberán conectarse para permitir que una operación llegue a cualquier cuenta bancaria o virtual, sin que la red de origen o destino represente una barrera.

La normativa también contempla el intercambio de información sobre CBU, CVU y los registros de correlación de alias, herramientas fundamentales para identificar las cuentas y concretar las operaciones.

De esta manera, el organismo busca que las entidades puedan operar con un sistema más integrado y con procedimientos comunes.

Visa entra en un negocio estratégico para los pagos digitales

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es la participación de Newpay, vinculada a Visa y titular de la red Banelco tras la reorganización del negocio de Prisma.

La empresa se incorpora a un escenario en el que competirá con COELSA y Red Link por los servicios de infraestructura que utilizan bancos y billeteras digitales.

El cambio puede modificar el mapa de proveedores del sistema financiero. Hasta ahora, la cobertura de una red determinada podía condicionar la elección de los operadores. Con el nuevo esquema, las entidades tendrán mayor libertad para seleccionar al administrador que consideren más conveniente.

Los criterios de elección podrán incluir costos, calidad del servicio, tecnología, confiabilidad y atención.

Para los bancos y las fintech, esto podría representar una oportunidad para optimizar sus estructuras operativas y reducir los gastos asociados a la conexión con diferentes redes.

¿Las transferencias serán más rápidas y económicas?

Uno de los principales objetivos de la regulación es que las transferencias entre distintas entidades funcionen con niveles de servicio equivalentes a los de las operaciones realizadas dentro de una misma red.

En términos prácticos, se busca que enviar dinero desde una billetera virtual hacia una cuenta bancaria, o entre entidades que utilizan diferentes proveedores tecnológicos, no implique diferencias operativas.

Además, la posibilidad de elegir un único administrador podría reducir la necesidad de mantener múltiples conexiones para alcanzar a todos los participantes del sistema.

Sin embargo, hay una diferencia importante: la normativa establece las condiciones de interoperabilidad, pero no garantiza por sí sola una reducción inmediata de los costos para los usuarios. El impacto dependerá de cómo las entidades trasladen las mejoras operativas a sus servicios.

¿Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema?

La Comunicación A 8508 establece un cronograma de implementación durante 2027. Entre las principales fechas previstas se encuentran:

* 15 de febrero de 2027: deberá realizarse la primera réplica masiva de las bases de datos de CVU y de los registros de alias vinculados a CBU y CVU. También comenzará el envío diario de las modificaciones de esos registros.

* 31 de marzo de 2027: entrará en vigencia la interfaz en línea que permitirá recibir de manera sincrónica la información sobre altas, bajas y modificaciones.

* 6 de abril de 2027: comenzará a regir la obligación de interoperabilidad entre COELSA, Link y Newpay para los flujos de transferencias inmediatas contemplados en la normativa.

Estas etapas permitirán avanzar hacia un sistema en el que las redes deberán comunicarse bajo procedimientos estandarizados.

¿Argentina tendrá su propio PIX?

El nuevo esquema también reaviva el debate sobre la posibilidad de desarrollar un sistema de pagos con características similares a PIX, la plataforma brasileña que permite realizar transferencias inmediatas entre diferentes entidades.

Aunque existen puntos de contacto en materia de interoperabilidad, los especialistas advierten que ambos modelos no son equivalentes.

PIX funciona como una infraestructura de pagos instantáneos con reglas y gobernanza propias del Banco Central de Brasil. En Argentina, en cambio, seguirá existiendo un esquema con distintos administradores privados conectados bajo la regulación del BCRA.

Por lo tanto, la nueva normativa no crea un PIX argentino ni habilita automáticamente las transferencias internacionales o un sistema de pagos QR regional.

Sí representa un avance hacia una infraestructura más integrada, en la que el proveedor tecnológico de cada entidad tenga menos influencia sobre las posibilidades de transferir dinero.

Un nuevo escenario para bancos y billeteras virtuales

La decisión del Banco Central representa un cambio estructural para el mercado financiero argentino.

La competencia dejará de estar centrada exclusivamente en la cantidad de cuentas o usuarios que tiene cada plataforma y también se trasladará a la infraestructura que permite mover el dinero.

Para bancos y fintech, la posibilidad de elegir proveedores y operar mediante redes interoperables puede abrir oportunidades para reducir costos y mejorar sus servicios.

Para los usuarios, el beneficio potencial será contar con transferencias más simples y uniformes entre distintas entidades, aunque los resultados dependerán de la implementación efectiva de la normativa.

El desafío ahora será convertir la interoperabilidad regulatoria en mejoras concretas para quienes utilizan diariamente bancos, billeteras virtuales y medios de pago digitales.