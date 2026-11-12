La inflación volvió a subir y dejó una señal de alerta para la economía argentina

La inflación volvió a tomar impulso en Argentina. Según informó Ámbito, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 2,2% en octubre, alcanzando su nivel más elevado de los últimos seis meses.

El resultado refleja una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando la variación mensual había sido del 1,9%. De esta manera, la evolución de los precios vuelve a poner en evidencia las dificultades para consolidar una desaceleración sostenida de la inflación.

El dato adquiere relevancia porque muestra que, pese a la reducción de los registros inflacionarios observada durante los últimos meses, los precios todavía mantienen una dinámica que impacta directamente sobre el poder adquisitivo de los hogares y los costos de funcionamiento de las empresas.

Una desaceleración que encuentra dificultades

La evolución del IPC continúa siendo uno de los principales indicadores para evaluar el comportamiento de la economía argentina. La aceleración registrada en octubre marca un cambio respecto del resultado del mes anterior y vuelve a instalar interrogantes sobre el ritmo que tendrá la inflación durante el último tramo de 2026.

El comportamiento de los precios también representa un factor central para las decisiones de consumo, inversión y planificación financiera de los distintos sectores productivos.

El impacto sobre la actividad económica

La inflación tiene efectos directos sobre la estructura de costos de las empresas, los ingresos de los trabajadores y la capacidad de consumo de la población.

En el sector agropecuario, la evolución de los precios internos también constituye una variable relevante para la planificación de las campañas agrícolas, debido a su incidencia sobre los costos de producción, los servicios, los combustibles, los repuestos y los insumos.

Con un registro mensual del 2,2%, la dinámica inflacionaria vuelve a ubicarse en el centro de la agenda económica. La atención estará puesta ahora en la evolución de los próximos meses y en la posibilidad de retomar un sendero de desaceleración de los precios.