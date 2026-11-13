El semáforo del campo: qué producciones se recuperan y cuáles siguen en crisis

El nuevo relevamiento de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), correspondiente a septiembre de 2026 y publicado el 13 de noviembre, mostró una distribución de cinco actividades en verde, seis en amarillo y ocho en rojo.

La principal novedad fue el cambio de categoría de las hortalizas, que dejaron atrás el rojo y pasaron a amarillo. La mejora estuvo impulsada por una recuperación de los precios al productor y un mayor dinamismo de las exportaciones.

Según el informe, el precio promedio de las principales hortalizas aumentó un 34% respecto de agosto. Entre los productos relevados, la zanahoria registró una suba del 58%, la cebolla del 45% y el tomate del 28%, mientras que el zapallo no presentó variaciones.

En la comparación interanual, los precios se duplicaron, con un incremento del 108%. Además, medidos en términos reales, se ubicaron un 18% por encima del promedio de los últimos cinco años. Las exportaciones también acompañaron esta evolución, con un crecimiento del 25% en los últimos doce meses.

Sin embargo, la entidad advierte que la mejora todavía no alcanza para hablar de una recuperación consolidada de todas las economías regionales.

Ocho actividades continúan en rojo

El informe identifica ocho actividades que permanecen en la zona crítica del semáforo: yerba mate, arroz, vino y mosto, algodón, leche, mandioca, forestal y cítricos dulces.

En la mayoría de estos sectores, el principal problema está relacionado con el componente de negocio. Los precios que reciben los productores evolucionan por debajo de la inflación y de los costos, lo que reduce los márgenes reales y condiciona las decisiones productivas.

Algunos números del relevamiento reflejan la magnitud de ese atraso.

Con una inflación interanual del 33,4%, el precio de la hoja verde de yerba mate no registró variaciones. En tanto, el valor de la leche aumentó apenas un 14% y el del vino un 8%.

La comparación con los promedios históricos también muestra el deterioro: en términos reales, esos precios se encuentran un 48%, un 23% y un 54% por debajo de sus respectivos promedios de los últimos cinco años.

En el caso de la vitivinicultura, la situación merece una atención particular: acumula 45 meses consecutivos en rojo, desde enero de 2023. La yerba mate suma 30 meses en esa condición y el arroz lleva 27 meses consecutivos.

Las producciones que lograron mantenerse en verde

En el otro extremo, cinco actividades se ubicaron en la categoría verde: bovinos, ovinos, granos, miel y papa.

Estos sectores presentan un componente de negocio favorable, con precios que evolucionaron por encima de la inflación y permitieron mejorar los valores relativos y los márgenes de producción.

En el negocio ganadero, el novillito acumuló una suba interanual del 43%, mientras que el ternero registró un incremento del 47%. En ambos casos, los valores se ubicaron por encima de sus promedios reales de los últimos cinco años.

La papa también mostró un desempeño destacado, con una mejora interanual del 267% en su precio y un valor real que se encuentra un 16% por encima de su promedio histórico.

En materia productiva, otro dato relevante aparece en los granos: para la campaña 2026/27, Coninagro proyecta una producción de 157,9 millones de toneladas, un volumen que supera en un 26% el promedio de los últimos cinco años.

También se destacó el comportamiento del comercio exterior. Las exportaciones ovinas crecieron un 59% en los últimos doce meses y las de miel aumentaron un 37%.

Amarillo: producciones con señales mixtas

Cinco actividades permanecieron en amarillo: tabaco, peras y manzanas, aves, porcinos y maní. A ellas se sumaron las hortalizas, luego de abandonar la categoría roja.

En estos sectores conviven algunos indicadores favorables con dificultades para recomponer la rentabilidad. Los precios al productor todavía muestran incrementos insuficientes frente a la inflación, mientras que los costos y la evolución de los mercados condicionan la recuperación.

Entre los ejemplos señalados por Coninagro aparecen el tabaco, con una suba interanual del 21%; los porcinos, con un 23%; y el maní, con un 29%.

La entidad advierte que, aunque no existe un deterioro generalizado, tampoco están dadas las condiciones para consolidar una recuperación sostenida de los márgenes.

Las exportaciones regionales superaron los US$ 50.000 millones

Otro de los datos relevantes del informe aparece en el comercio exterior.

Durante los primeros nueve meses de 2026, las 19 actividades relevadas por Coninagro exportaron por US$ 50.223 millones. Esto representa un crecimiento del 16% frente al mismo período de 2025 y una mejora del 10% respecto del promedio de los últimos cinco años.

El complejo granario concentró la mayor parte de las ventas externas, con US$ 39.361 millones, equivalentes al 78% del total.

En segundo lugar se ubicó la cadena bovina, con exportaciones por US$ 4.758 millones, un 32% más que en igual período del año anterior.

También se destacaron la lechería, con US$ 1.406 millones, y la actividad manicera, con US$ 979 millones.

Por el lado de las importaciones, las 19 economías regionales acumularon compras externas por US$ 3.772 millones, un 39% más que en los primeros nueve meses de 2025.

En términos agregados, por cada dólar importado se exportaron aproximadamente 13 dólares.

Una crisis que lleva varios años en algunas cadenas

La perspectiva histórica del semáforo permite dimensionar que las dificultades de varias economías regionales no son coyunturales.

Sobre un total de 104 meses relevados desde febrero de 2018, siete de las 19 actividades permanecieron en rojo durante más de la mitad del período.

La vitivinicultura encabeza los registros negativos, con el 73% de los meses en esa categoría. Le siguen el arroz (67%), la lechería (65%) y los cítricos (64%).

En contrapartida, la producción bovina registró indicadores en verde durante el 51% de los meses analizados. También se destacaron los porcinos, con el 45%, y los granos, con el 49%.

Un escenario de estabilización, pero con desafíos pendientes

La conclusión del relevamiento es que las economías regionales atraviesan una etapa de estabilización, aunque todavía con importantes diferencias entre actividades.

La mejora de las hortalizas representa una señal positiva, al igual que el desempeño de la ganadería, los granos y la papa. Sin embargo, la persistencia de precios atrasados frente a la inflación y los costos continúa afectando a numerosas cadenas productivas.

El desafío para los próximos meses será transformar las mejoras puntuales en una recuperación sostenida de la rentabilidad, que permita fortalecer la producción y mejorar la competitividad de las economías regionales.