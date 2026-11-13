Las provincias sienten el freno de la economía: Ingresos Brutos cae y encienden las alarmas

Resumen Ejecutivo La recaudación provincial por Ingresos Brutos sufrió una contracción real interanual del 4,7% durante los primeros nueve meses de 2026, según un informe de Politikon Chaco .

sufrió una contracción real interanual del durante los primeros nueve meses de 2026, según un informe de . Misiones encabezó las bajas con una caída del 20% , seguida por La Rioja ( 13,9% ) y CABA ( 8,8% ), afectadas por la retracción comercial y financiera.

encabezó las bajas con una caída del , seguida por ( ) y ( ), afectadas por la retracción comercial y financiera. Distritos impulsados por el agro, hidrocarburos y minería lograron expandir sus recursos reales, liderados por Neuquén (5%), Santiago del Estero (3,6%) y San Juan (2,5%).

La desaceleración de la actividad económica comienza a reflejarse con mayor intensidad en las cuentas públicas provinciales. El impuesto sobre los Ingresos Brutos, una de las principales fuentes de financiamiento de las administraciones subnacionales, profundizó su caída y encendió señales de alerta sobre la capacidad de recaudación de los distritos.

De acuerdo con los datos difundidos por la consultora Politikon Chaco, durante los primeros nueve meses de 2026 la recaudación de este tributo registró una contracción real interanual del 4,7%.

El dato adquiere especial relevancia si se considera que Ingresos Brutos representa, en promedio, alrededor del 80% de los recursos tributarios propios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fenómeno tiene una explicación central: la menor actividad económica y la retracción del consumo reducen las operaciones comerciales, la facturación de las empresas y, consecuentemente, la base imponible sobre la que se calcula el impuesto.

Misiones y La Rioja, entre las jurisdicciones más afectadas

El impacto no fue uniforme en todo el territorio nacional. Según el relevamiento de Politikon Chaco, Misiones encabezó las caídas, con una retracción real interanual del 20% en la recaudación de Ingresos Brutos durante el período analizado.

Detrás se ubicaron La Rioja, con una disminución del 13,9%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 8,8%; y Salta, con una baja del 7%.

En el caso de Misiones, a las dificultades generales de la actividad económica se suma un factor particular: la competencia comercial de los países limítrofes.

El movimiento de consumidores argentinos hacia Paraguay y Brasil, atraídos por diferencias de precios, afecta las ventas locales. El fenómeno no se limita a indumentaria o bienes durables: también comprende alimentos y combustibles.

Esta dinámica representa un desafío adicional para las economías fronterizas, donde el comportamiento del tipo de cambio y los precios relativos puede modificar rápidamente los hábitos de consumo.

El agro, la energía y la minería muestran otra dinámica

En el otro extremo aparecen algunas jurisdicciones que consiguieron incrementar su recaudación real durante los primeros nueve meses del año.

Neuquén registró una mejora del 5%, Santiago del Estero creció un 3,6%, San Juan avanzó un 2,5%, Río Negro aumentó un 2% y Catamarca mostró una variación positiva del 0,1%.

Detrás de estos resultados aparecen actividades productivas con un peso significativo en las economías regionales.

En Neuquén y Río Negro, el desarrollo hidrocarburífero vinculado a Vaca Muerta constituye uno de los principales factores de dinamismo. En San Juan, la actividad minera explica parte de la evolución favorable, mientras que en Santiago del Estero el sector agropecuario aparece como un componente relevante.

La diferencia permite observar cómo la estructura productiva de cada provincia influye directamente en su capacidad de generar recursos fiscales.

En los distritos donde existen actividades exportadoras o sectores que mantienen niveles de inversión y producción, la recaudación puede mostrar un comportamiento diferente al de aquellas economías más dependientes del comercio y el consumo interno.

Construcción, servicios y crédito también sienten el impacto

La caída de Ingresos Brutos no responde exclusivamente al comportamiento del consumo. También existen diferencias sectoriales que ayudan a explicar la evolución de los recursos provinciales.

En CABA, por ejemplo, la menor actividad en construcción y servicios contribuyó al retroceso de la recaudación. A esto se sumaron modificaciones tributarias que redujeron alícuotas o establecieron exenciones para determinados contribuyentes.

Otro factor que comienza a incorporarse al análisis es el aumento de la morosidad financiera.

Economistas del IERAL de la Fundación Mediterránea señalaron que las dificultades de pago en el sistema financiero también pueden repercutir sobre los ingresos provinciales, debido a la incidencia de Ingresos Brutos sobre determinadas operaciones crediticias.

En ese sentido, el tributo no solamente refleja lo que ocurre en el comercio, la industria o los servicios: también está vinculado con el movimiento financiero y las condiciones de acceso al crédito.

Una señal de alerta para las finanzas provinciales

La recaudación provincial en su conjunto registró resultados negativos desde febrero y alcanzó en septiembre una caída real interanual del 9,5%.

El comportamiento de Ingresos Brutos explica buena parte de esa evolución, dado su peso dentro de los ingresos propios de las administraciones provinciales.

El escenario plantea un desafío fiscal: cuando la actividad económica pierde dinamismo, las provincias recaudan menos y disponen de menores recursos para sostener sus compromisos presupuestarios, financiar infraestructura y atender las demandas de sus economías regionales.

La evolución de los próximos meses será determinante para establecer si se trata de una contracción transitoria o de una tendencia más persistente.

Por ahora, los números dejan una conclusión clara: la recuperación de las cuentas provinciales está estrechamente vinculada con la reactivación de la actividad económica.

Y en ese mapa, el desempeño del agro, los hidrocarburos y la minería vuelve a mostrar la importancia de contar con sectores productivos capaces de generar actividad, inversiones y recursos genuinos para las economías del interior.