El arroz santafesino, listo para desembarcar en Europa y Medio Oriente: los detalles

El Gobierno de Santa Fe definió a la producción arrocera como un eje estratégico para el desarrollo provincial y la inserción internacional de la economía santafesina. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Productivo encabezó un encuentro en San Javier para avanzar en la multiplicación de la semilla Aldebarán, consolidando la innovación local y el perfil exportador de la cadena del arroz.

En el marco de la Mesa Provincial del Arroz, que busca fortalecer la competitividad y el agregado de valor, se realizó una reunión con productores para iniciar la etapa de multiplicación de la semilla Aldebarán. Esta iniciativa permitirá ampliar la presencia internacional de la industria santafesina y generar mayores oportunidades para la región.

El encuentro fue encabezado por el ministro Gustavo Puccini, que remarcó que “este paso que damos hoy es fruto del liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro, que nos marcó con claridad que la producción santafesina debe ser más competitiva, con innovación y proyección internacional”.

El ministro recordó que el trabajo conjunto con los productores comenzó hace un año y hoy muestra resultados concretos; así, indicó que “un año atrás nos reunimos aquí mismo para definir una hoja de ruta conjunta, y hoy podemos decir que esa decisión política se tradujo en hechos concretos. El decreto que otorga respaldo normativo al mejoramiento genético permite que semillas desarrolladas con ciencia y técnica local puedan exportarse. Es un logro santafesino que merece ser mostrado con orgullo”.

Desarrollo santafesino

Más adelante, Puccini destacó el impacto económico que tendrá la medida asegurando que “cuando las regalías de estas variedades ingresen al Gobierno Provincial, volverán directamente a la cadena del arroz. Lo que aquí se generó con tanto esfuerzo será reinvertido en la misma actividad”. A su vez, el Ministro enfatizó que “el objetivo es que los productores sientan que los acompañamos".

A través del programa Sabores de Santa Fe damos protagonismo a lo que producimos, y el arroz de San Javier tendrá visibilidad en eventos provinciales, nacionales e internacionales. No es menor: es posicionar con orgullo lo que hacemos en Santa Fe”. Finalmente, recordó que Santa Fe tiene patente de otras tres semillas de arroz: Timbó SF (año 2025), Pucará CL ( año 2022) y San Javier SF (año 2013). Estas, junto a Aldebarán fueron desarrolladas en el Centro Experimental de San Javier, en la provincia de Santa Fe.

La voz de los productores

El productor Pablo Bode también tomó la palabra y destacó la importancia de la decisión sosteniendo que “es un hecho trascendental para la actividad arrocera de San Javier y la región. Por decisión del Gobierno Provincial se conformó esta mesa de diálogo que veníamos pidiendo, y hoy está plasmado en un decreto la solución de uno de los temas centrales: darle un marco legal al Programa de Mejoramiento Genético. También agradecemos la participación en un evento como el Business Forum que nos abrió muchos contactos en el exterior”.

Bode sostuvo también que este programa coloca a San Javier en un lugar preponderante dentro del mapa nacional; en este sentido, explicó que “existen tres centros de mejoramiento genético en el país: uno en Entre Ríos, otro en Corrientes y otro en nuestra ciudad. Para nosotros es un orgullo que variedades como el Aldebarán hayan salido de aquí y hoy sean la segunda variedad más exportada del país.”

El productor remarcó el impacto social y laboral que genera la actividad: “Esto genera trabajo genuino en la localidad y, gracias a la decisión del gobernador y del ministro, podemos solucionar un problema que veníamos teniendo. Quedan desafíos, pero el camino está claro: producir más, producir mejor, hacerlo de manera sostenible y generar más empleo”.

